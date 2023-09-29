Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico выразил уверенность в том, что Киев будет полностью готов к членству в Евросоюзе в течение двух лет
"Будьте уверены, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Евросоюза", - сказал он.
Во вторник премьер заявлял, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года.
Президент Владимир Зеленский в начале 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
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