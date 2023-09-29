Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049781590.html
Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС
Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС - 29.09.2023 Украина.ру
Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico выразил уверенность в том, что Киев будет полностью готов к членству в Евросоюзе в течение двух лет
2023-09-29T10:24
2023-09-29T10:24
украина
денис шмыгаль
премьер
ес
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_d3f891b40e83d5eec99e788e609b5114.jpg.webp
"Будьте уверены, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Евросоюза", - сказал он.Во вторник премьер заявлял, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе.В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года.Президент Владимир Зеленский в начале 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
https://ukraina.ru/20230921/1049598255.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ee943ba988af0a54a344e3f4ac8a41c7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, денис шмыгаль, премьер, ес, новости
Украина, Денис Шмыгаль, премьер, ЕС, Новости

Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС

10:24 29.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico выразил уверенность в том, что Киев будет полностью готов к членству в Евросоюзе в течение двух лет
"Будьте уверены, что в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Евросоюза", - сказал он.
Во вторник премьер заявлял, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года.
Президент Владимир Зеленский в начале 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
21 сентября, 16:03
"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – АрахамияВерховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины, написал 21 сентября лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале
 
УкраинаДенис ШмыгальпремьерЕСНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет
10:56В Польше половина детей беженцев ходит в школы, половина - на курсы украинизации
10:46"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон
10:44В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки
10:43Конрад Рэнкас: Игры в мнимый украиноскептицизм закончатся в Варшаве с выборами
10:24Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС
10:03Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов
10:01Путин обсудил подготовку добровольцев с полковником в отставке Трошевым
09:05Атака беспилотников, завод Rheinmetall. Главное на Украине на утро 29 сентября
09:00Минкультуры ДНР нашло в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО
08:40Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных
08:28Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти
08:14Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине
08:00Михаил Драгоманов: социальный украинофил или украинофильствующий социалист?
07:55Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна
07:39Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
07:26"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада
07:22Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
07:15Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется
07:10Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ
Лента новостейМолния