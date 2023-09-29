Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС

"На этом всё": Верховная Рада сделала всё для вступления Украины в ЕС – Арахамия

Верховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины, написал 21 сентября лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале