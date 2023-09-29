https://ukraina.ru/20230929/1049780780.html

Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов

Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов - 29.09.2023 Украина.ру

Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов

Многие сторонники России в Италии не высказываются публично, боясь преследований

2023-09-29T10:03

2023-09-29T10:03

2023-09-29T10:03

новости

италия

посол

россия

преследования

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Вокруг русофилов итальянские СМИ создают ореол токсичности, рассказал посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью РИА Новости.По словам дипломата, итальянский информационный мейнстрим, будучи частью общезападного медийного пространства, не доводит правдивую информацию о России до своих граждан."Местные СМИ умышленно замалчивают практически все новости о российской внутренней повестке, о проведении крупных международных форумов, успешно реализованных планах национального развития, о культурной жизни, инфраструктурных проектах, благоустройстве городской среды и так далее", - подчеркнул дипломат.Парамонов также подчеркнул, что пропаганда в Италии переуспела в создании ореола токсичности вокруг любого деятеля, который положительно реагирует на Россию и ее действия."Это может сопровождаться не только травлей в СМИ, но и даже "оргвыводами": потерей профессии и репутационными издержками. По этой причине многие наши единомышленники, - а их немало в Италии, - не высказываются публично, боясь преследований", - указал собеседник агентства.Как сообщало издание Украина.ру, в августе общественное мнение итальянского города Милан возмущалось из-за проведения в центре города фотовыставки "Глаза Мариуполя", где на плакате мероприятия был изображен портрет командира батальона "Азов"* Дениса Прокопенко ("Редис")."Достаточно заглянуть в интернет, чтобы увидеть, как их боевики демонстрируют татуировки и нацистскую символику. Неужели таким образом город Милан, столь внимательный к правам человека, способствует миру? Мы считаем это покровительство очень серьезным и просим отменить мероприятие", — прокомментировало Rifondazione Comunista появление портрета украинского неонациста на улицах итальянского города.Также в Милане прошел семинар о геноциде, который НАТО проводил против Косово и в настоящее время проводит против Донбасса. В рамках мероприятий прошла выставка рисунков луганских детей и фотовыставка донецкого военкора итальянского происхождения Витторио Ранджелонни.*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

https://ukraina.ru/20230929/1049771191.html

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новости, италия, посол, россия, преследования