Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049780780.html
Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов
Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов - 29.09.2023 Украина.ру
Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов
Многие сторонники России в Италии не высказываются публично, боясь преследований
2023-09-29T10:03
2023-09-29T10:03
новости
италия
посол
россия
преследования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/24/1034002499_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7b8b32addec713abb53fec6afbb6862.jpg
Вокруг русофилов итальянские СМИ создают ореол токсичности, рассказал посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью РИА Новости.По словам дипломата, итальянский информационный мейнстрим, будучи частью общезападного медийного пространства, не доводит правдивую информацию о России до своих граждан."Местные СМИ умышленно замалчивают практически все новости о российской внутренней повестке, о проведении крупных международных форумов, успешно реализованных планах национального развития, о культурной жизни, инфраструктурных проектах, благоустройстве городской среды и так далее", - подчеркнул дипломат.Парамонов также подчеркнул, что пропаганда в Италии переуспела в создании ореола токсичности вокруг любого деятеля, который положительно реагирует на Россию и ее действия."Это может сопровождаться не только травлей в СМИ, но и даже "оргвыводами": потерей профессии и репутационными издержками. По этой причине многие наши единомышленники, - а их немало в Италии, - не высказываются публично, боясь преследований", - указал собеседник агентства.Как сообщало издание Украина.ру, в августе общественное мнение итальянского города Милан возмущалось из-за проведения в центре города фотовыставки "Глаза Мариуполя", где на плакате мероприятия был изображен портрет командира батальона "Азов"* Дениса Прокопенко ("Редис")."Достаточно заглянуть в интернет, чтобы увидеть, как их боевики демонстрируют татуировки и нацистскую символику. Неужели таким образом город Милан, столь внимательный к правам человека, способствует миру? Мы считаем это покровительство очень серьезным и просим отменить мероприятие", — прокомментировало Rifondazione Comunista появление портрета украинского неонациста на улицах итальянского города.Также в Милане прошел семинар о геноциде, который НАТО проводил против Косово и в настоящее время проводит против Донбасса. В рамках мероприятий прошла выставка рисунков луганских детей и фотовыставка донецкого военкора итальянского происхождения Витторио Ранджелонни.*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
https://ukraina.ru/20230929/1049771191.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/24/1034002499_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e453b92bf9dbbc8106b4ad002c876cb8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, италия, посол, россия, преследования
Новости, Италия, посол, Россия, преследования

Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов

10:03 29.09.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Многие сторонники России в Италии не высказываются публично, боясь преследований
Вокруг русофилов итальянские СМИ создают ореол токсичности, рассказал посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, итальянский информационный мейнстрим, будучи частью общезападного медийного пространства, не доводит правдивую информацию о России до своих граждан.
"Местные СМИ умышленно замалчивают практически все новости о российской внутренней повестке, о проведении крупных международных форумов, успешно реализованных планах национального развития, о культурной жизни, инфраструктурных проектах, благоустройстве городской среды и так далее", - подчеркнул дипломат.
Парамонов также подчеркнул, что пропаганда в Италии переуспела в создании ореола токсичности вокруг любого деятеля, который положительно реагирует на Россию и ее действия.
"Это может сопровождаться не только травлей в СМИ, но и даже "оргвыводами": потерей профессии и репутационными издержками. По этой причине многие наши единомышленники, - а их немало в Италии, - не высказываются публично, боясь преследований", - указал собеседник агентства.
Как сообщало издание Украина.ру, в августе общественное мнение итальянского города Милан возмущалось из-за проведения в центре города фотовыставки "Глаза Мариуполя", где на плакате мероприятия был изображен портрет командира батальона "Азов"* Дениса Прокопенко ("Редис").
"Достаточно заглянуть в интернет, чтобы увидеть, как их боевики демонстрируют татуировки и нацистскую символику. Неужели таким образом город Милан, столь внимательный к правам человека, способствует миру? Мы считаем это покровительство очень серьезным и просим отменить мероприятие", — прокомментировало Rifondazione Comunista появление портрета украинского неонациста на улицах итальянского города.
Также в Милане прошел семинар о геноциде, который НАТО проводил против Косово и в настоящее время проводит против Донбасса. В рамках мероприятий прошла выставка рисунков луганских детей и фотовыставка донецкого военкора итальянского происхождения Витторио Ранджелонни.
*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
Федерика Васселли интервью
06:32Культура
Художница Федерика Васселли: Я пишу портреты героев Донбасса, защищаю то, во что верю
 
НовостиИталияпосолРоссияпреследования
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет
10:56В Польше половина детей беженцев ходит в школы, половина - на курсы украинизации
10:46"Шатдаун" может негативно отразиться на обучении украинских пилотов – Пентагон
10:44В Керчи сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки
10:43Конрад Рэнкас: Игры в мнимый украиноскептицизм закончатся в Варшаве с выборами
10:24Шмыгаль назвал срок, за который Украина подготовится к членству в ЕС
10:03Посол: итальянские СМИ создают ореол токсичности вокруг русофилов
10:01Путин обсудил подготовку добровольцев с полковником в отставке Трошевым
09:05Атака беспилотников, завод Rheinmetall. Главное на Украине на утро 29 сентября
09:00Минкультуры ДНР нашло в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО
08:40Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных
08:28Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти
08:14Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине
08:00Михаил Драгоманов: социальный украинофил или украинофильствующий социалист?
07:55Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна
07:39Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
07:26"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада
07:22Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
07:15Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется
07:10Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ
Лента новостейМолния