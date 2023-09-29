Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине - 29.09.2023 Украина.ру
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Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине
Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине - 29.09.2023 Украина.ру
Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине
Конгрессмен Пол Госар раскритиковал предложение сената включить 6 миллиардов долларов помощи Украине в краткосрочный бюджет, призванный предотвратить шатдаун
2023-09-29T08:14
2023-09-29T08:30
сша
зарубежье
мигранты
новости
конгрессмен
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"Ужасает безответственность сенатских демократов, которые готовы остановить работу федерального правительства, включив 6 миллиардов долларов на продолжение войны по доверенности (Джо) Байдена на Украине, и в то же время оказались неспособны предусмотреть финансирование охраны нашей южной границы", - возмутился Госар. Он заявил, что президент США "с распростертыми объятиями" встречает 8,6 миллиона нелегальных мигрантов, атаковавших южную границу страны.Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится очередной шатдаун – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.Краткосрочный бюджет, если будет принят сенатом и одобрен палатой представителей, обеспечит финансирование федерального правительства до 17 ноября, дав законодателям дополнительное время на согласование полноценного бюджета на 2024 финансовый год.
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сша, зарубежье, мигранты, новости, конгрессмен
США, Зарубежье, мигранты, Новости, конгрессмен

Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине

08:14 29.09.2023 (обновлено: 08:30 29.09.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Конгрессмен Пол Госар раскритиковал предложение сената включить 6 миллиардов долларов помощи Украине в краткосрочный бюджет, призванный предотвратить шатдаун
"Ужасает безответственность сенатских демократов, которые готовы остановить работу федерального правительства, включив 6 миллиардов долларов на продолжение войны по доверенности (Джо) Байдена на Украине, и в то же время оказались неспособны предусмотреть финансирование охраны нашей южной границы", - возмутился Госар.
Он заявил, что президент США "с распростертыми объятиями" встречает 8,6 миллиона нелегальных мигрантов, атаковавших южную границу страны.
Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится очередной шатдаун – приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег.
Краткосрочный бюджет, если будет принят сенатом и одобрен палатой представителей, обеспечит финансирование федерального правительства до 17 ноября, дав законодателям дополнительное время на согласование полноценного бюджета на 2024 финансовый год.
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