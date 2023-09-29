Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049778910.html
Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна
Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна - 29.09.2023 Украина.ру
Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны
2023-09-29T07:55
2023-09-29T08:18
илон маск
новости
сша
украина
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039350868_0:151:800:601_1920x0_80_0_0_94fd90e4efb7bdea45437b61e5ff1186.jpg
Пост появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов."Почему столь многие американские политики из обеих партий в сто раз больше заботятся о границе Украины, чем о границе США", - удивился он.Маск устроил прямую трансляцию из техасского города Игл-Пасс, в который съехались искатели лучшей доли из Латинской Америки и более дальнего зарубежья.
https://ukraina.ru/20230926/1049696908.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039350868_0:122:800:722_1920x0_80_0_0_a4d9d81cc06c4fc48c7598ec857ff2f1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
илон маск, новости, сша, украина, зарубежье
Илон Маск, Новости, США, Украина, Зарубежье

Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна

07:55 29.09.2023 (обновлено: 08:18 29.09.2023)
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны
Пост появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.
"Почему столь многие американские политики из обеих партий в сто раз больше заботятся о границе Украины, чем о границе США", - удивился он.
Маск устроил прямую трансляцию из техасского города Игл-Пасс, в который съехались искатели лучшей доли из Латинской Америки и более дальнего зарубежья.
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 12:45
Не всегда Россия виновата: Илон Маск высмеял попытки Трюдо "отмыться" от нацистаАмериканский миллиардер, глава компании SpaceX и соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск отреагировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о чествовании им нациста российской пропагандой. Свой пост Маск опубликовал 26 сентября в Х
 
Илон МаскНовостиСШАУкраинаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:05Атака беспилотников, завод Rheinmetall. Главное на Украине на утро 29 сентября
09:00Минкультуры ДНР нашло в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО
08:40Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных
08:28Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти
08:14Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине
08:00Михаил Драгоманов: социальный украинофил или украинофильствующий социалист?
07:55Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна
07:39Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
07:26"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада
07:22Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
07:15Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется
07:10Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ
07:00Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"
06:57Хитрости дирижера и новый мировой рекорд. Как Большой театр встретил премьеры из Донецка
06:52Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве
06:45Сергей Полетаев: России после новой мобилизации придется или брать Киев, или громить ВСУ двойным ударом
06:45"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация
06:40Эксперт рассказал, как "Торнадо-С" и планирующие бомбы рушат мосты на Украине и "бодрят" ВСУ
06:40Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО
06:37"Война за зависимость" и капкан для Зеленского. Эксперты в Киеве обсуждают американский план реформ
Лента новостейМолния