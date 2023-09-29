https://ukraina.ru/20230929/1049778910.html

Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна

Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна - 29.09.2023 Украина.ру

Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны

2023-09-29T07:55

2023-09-29T07:55

2023-09-29T08:18

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Пост появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов."Почему столь многие американские политики из обеих партий в сто раз больше заботятся о границе Украины, чем о границе США", - удивился он.Маск устроил прямую трансляцию из техасского города Игл-Пасс, в который съехались искатели лучшей доли из Латинской Америки и более дальнего зарубежья.

https://ukraina.ru/20230926/1049696908.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

илон маск, новости, сша, украина, зарубежье