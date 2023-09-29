Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна
07:55 29.09.2023 (обновлено: 08:18 29.09.2023)
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X задался вопросом, почему американские политики в сто раз больше заботятся о границах Украины, чем о защите рубежей собственной страны
Пост появился по итогам поездки Маска на границу с Мексикой, где он заснял десятки проникших в США нелегальных мигрантов.
"Почему столь многие американские политики из обеих партий в сто раз больше заботятся о границе Украины, чем о границе США", - удивился он.
Маск устроил прямую трансляцию из техасского города Игл-Пасс, в который съехались искатели лучшей доли из Латинской Америки и более дальнего зарубежья.
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