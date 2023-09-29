https://ukraina.ru/20230929/1049777859.html

Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется

Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется - 29.09.2023 Украина.ру

Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется

Украинские власти задумали усилить полномочия президента. Для этого нужно изменить государственный строй и Конституцию. Пока технически это невозможно – военное положение. Однако прощупывать общественное мнение на этот счет и подготовить народ к тому, что Украина может из парламентской превратиться в президентскую республику, уже можно начинать.

2023-09-29T07:15

2023-09-29T07:15

2023-09-29T07:17

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владимир зеленский

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Так вице-спикер Верховной Рады вынес на экспертное обсуждение этот вопрос. Что из этого вышло – в обзоре соцсетей.Политолог Михаил ПавливОчень интересное заявление от первого зама главы Верховной Рады, Корниенко. Он сообщил, что некто "мы" сейчас тестируют переход от парламентской модели конституции к президентской. С сильным президентом. О чем это говорит? О том, что проведение парламентских выборов под давлением и контролем США признано неизбежным. Но до этого еще есть время и вожделенные две сессии необходимые для внесения изменений в конституцию. Зачем это Зеленскому? У него и Ко нет шансов на успех на этих парламентских выборах. Наверняка будет сформирована оппозиционная коалиция, а значит появится оппозиционный премьер. По действующей конституции, премьер потенциально очень сильная фигура, не первое, но и не второе лицо в государстве. И сильная президентская власть Зеленского возможна только при наличии такой не рыбы не мясо как Шмыгаль на этом посту. Понимая неизбежность появления в результате парламентских выборов сильного оппозиционного Зеленскому премьера, шулеры с Банковой и задались целью поменять конституцию, чтобы не потерять власть по итогам парламентских выборов. Очень интересно как посмотрят на эти "милые шалости" американцы. Которые, собственно, и задумали лишить Зеленского реальной власти.Народный депутат Евгений ШевченкоО заявлении Александра Корниенко о переходе в чисто Президентскую форму правления в Украине. Потому что сейчас война, и было бы неплохо усилить власть Президента. Есть один нюанс, но он первесит все. 157 статья Конституции Украины запрещает вносить изменения во время военного положения. Точка. Поехали дальше.Политолог Виталий ДикийНу что , по-тихому переходим к абсолютной диктатуре?! Очередное неадекватное заявление заместителя главы ВРУ Корниенка: "Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом". Реакция была незамедлительной - общество еще раз напомнило таким случайным политикам, что идея дебильная…. А социологи - что лишь несколько процентов опрошенных на эту тему граждан поддерживают такую идею. Позже в комментариях под своим постом Корниенко объяснил: "Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь Президент – это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается". Но это все сказки. Два года назад, представитель Зеленского в КС , депутат - слуга Вениславский рассказывал, что украинцы "ЗА" сильного Президента и надо срочно поменять Конституцию . И это тоже оказалось враньем ! Единственная правда, что большинство украинцев искренне хотят, чтобы время "случайных" людей во всех эшелонах власти побыстрей закончилось. Вот факт неоспоримый.Народный депутат Макс БужанскийНеожиданно выяснилось, что наш легендарный первый вице-спикер не просто так пронзает зал хитрым прищуром глаз, а тестирует переход к президентской модели власти с супер полномочиями.Не то чтобы я был против экспромтов, размышлений над конституционными моделями и попытками изобрести философский камень, но, как гуманист гуманисту, всё-таки сказал бы пару тезисов. Дело в том, что власть, кто бы ни был властью после войны, ждет чудовищная перспектива принятия КРАЙНЕ непопулярных решений. Не будет никаких позитивов, чем бы и когда бы война ни закончилась. В нынешней системе координат, Президент есть некий арбитр, на которого груз ответственности за принятые Радой решения ложится опосредованно. И всё равно ответственность крайне высока, её груз так или иначе давит на любой рейтинг, сужая поле для инициатив. Говоря проще, в модели уважаемого Александра, Президент, кто бы ни был Президентом, за две недели наберет негатив, несовместимый с дальнейшей деятельностью. И не выдержит его. Просто потому, что вес этого негатива значительно больше любого мандата доверия от граждан, он же очень скоротечен этот мандат, а негатив бесконечен и бессрочен. И как то диверсифицировать его на Раду, на назначаемый Радой Кабмин и тд, уже не получится, будет персонифицированная на одном человеке ответственность абсолютно за всё и за всех. Законная, конституционная, неизбежная. В странах, где привыкли ждать доброго царя и верить, что камни с неба это благо, такое теоретически возможно на коротких исторических отрезках. В нашей, имхо, нет, и очень разочарует и тех, кто голосует, и того, кого облекут полномочиями. А так, тест очень интересный, да, философский, я бы сказал.Народный депутат Алекандр ДубинскийСегодня поговорим о заявлении "рупора президентской фракции" и по совместительству первого вице-спикера Верховной Рады Украины Александра Корниенко, что власть "тестирует переход" от парламентско-президентской к президентской форме правления. А правильно, чего стесняться, пора бы уже начать называть вещи своими именами. Ведь Зеленский еще до начала полномасштабного вторжения начал узурпацию власти, уничтожив всю государственную систему противовесов и сдержек, сделав сателлитами Офиса Ермака все институты власти, начиная от парламента, заканчивая Кабмином. А с начала полномасштабного вторжения достиг пика абсолютной диктатуры. Диктатура, которая полностью, по всем признакам, как брат-близнец похожа на диктатуру в стране-агрессоре, против которого мы воюем. И несмотря на то, что в Украине сейчас идет война, наши зарубежные союзники никогда не поддержат диктатуру, ведь это противоречит их основной ценности – принципам демократии. И на сколько бы не была сильна поддержка украинского народа, второй Орбан или Лукашенко Европе и США во главе Украины не нужен.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, власть, украинская власть, владимир зеленский