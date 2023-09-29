https://ukraina.ru/20230929/1049777859.html
Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется
Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется - 29.09.2023 Украина.ру
Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется
Украинские власти задумали усилить полномочия президента. Для этого нужно изменить государственный строй и Конституцию. Пока технически это невозможно – военное положение. Однако прощупывать общественное мнение на этот счет и подготовить народ к тому, что Украина может из парламентской превратиться в президентскую республику, уже можно начинать.
2023-09-29T07:15
2023-09-29T07:15
2023-09-29T07:17
эксклюзив
украина
власть
украинская власть
владимир зеленский
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048347516_0:0:427:241_1920x0_80_0_0_afdbfd304a3f9c3e2ffb80f9ccf0eaca.jpg
Так вице-спикер Верховной Рады вынес на экспертное обсуждение этот вопрос. Что из этого вышло – в обзоре соцсетей.Политолог Михаил ПавливОчень интересное заявление от первого зама главы Верховной Рады, Корниенко. Он сообщил, что некто "мы" сейчас тестируют переход от парламентской модели конституции к президентской. С сильным президентом. О чем это говорит? О том, что проведение парламентских выборов под давлением и контролем США признано неизбежным. Но до этого еще есть время и вожделенные две сессии необходимые для внесения изменений в конституцию. Зачем это Зеленскому? У него и Ко нет шансов на успех на этих парламентских выборах. Наверняка будет сформирована оппозиционная коалиция, а значит появится оппозиционный премьер. По действующей конституции, премьер потенциально очень сильная фигура, не первое, но и не второе лицо в государстве. И сильная президентская власть Зеленского возможна только при наличии такой не рыбы не мясо как Шмыгаль на этом посту. Понимая неизбежность появления в результате парламентских выборов сильного оппозиционного Зеленскому премьера, шулеры с Банковой и задались целью поменять конституцию, чтобы не потерять власть по итогам парламентских выборов. Очень интересно как посмотрят на эти "милые шалости" американцы. Которые, собственно, и задумали лишить Зеленского реальной власти.Народный депутат Евгений ШевченкоО заявлении Александра Корниенко о переходе в чисто Президентскую форму правления в Украине. Потому что сейчас война, и было бы неплохо усилить власть Президента. Есть один нюанс, но он первесит все. 157 статья Конституции Украины запрещает вносить изменения во время военного положения. Точка. Поехали дальше.Политолог Виталий ДикийНу что , по-тихому переходим к абсолютной диктатуре?! Очередное неадекватное заявление заместителя главы ВРУ Корниенка: "Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом". Реакция была незамедлительной - общество еще раз напомнило таким случайным политикам, что идея дебильная…. А социологи - что лишь несколько процентов опрошенных на эту тему граждан поддерживают такую идею. Позже в комментариях под своим постом Корниенко объяснил: "Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь Президент – это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается". Но это все сказки. Два года назад, представитель Зеленского в КС , депутат - слуга Вениславский рассказывал, что украинцы "ЗА" сильного Президента и надо срочно поменять Конституцию . И это тоже оказалось враньем ! Единственная правда, что большинство украинцев искренне хотят, чтобы время "случайных" людей во всех эшелонах власти побыстрей закончилось. Вот факт неоспоримый.Народный депутат Макс БужанскийНеожиданно выяснилось, что наш легендарный первый вице-спикер не просто так пронзает зал хитрым прищуром глаз, а тестирует переход к президентской модели власти с супер полномочиями.Не то чтобы я был против экспромтов, размышлений над конституционными моделями и попытками изобрести философский камень, но, как гуманист гуманисту, всё-таки сказал бы пару тезисов. Дело в том, что власть, кто бы ни был властью после войны, ждет чудовищная перспектива принятия КРАЙНЕ непопулярных решений. Не будет никаких позитивов, чем бы и когда бы война ни закончилась. В нынешней системе координат, Президент есть некий арбитр, на которого груз ответственности за принятые Радой решения ложится опосредованно. И всё равно ответственность крайне высока, её груз так или иначе давит на любой рейтинг, сужая поле для инициатив. Говоря проще, в модели уважаемого Александра, Президент, кто бы ни был Президентом, за две недели наберет негатив, несовместимый с дальнейшей деятельностью. И не выдержит его. Просто потому, что вес этого негатива значительно больше любого мандата доверия от граждан, он же очень скоротечен этот мандат, а негатив бесконечен и бессрочен. И как то диверсифицировать его на Раду, на назначаемый Радой Кабмин и тд, уже не получится, будет персонифицированная на одном человеке ответственность абсолютно за всё и за всех. Законная, конституционная, неизбежная. В странах, где привыкли ждать доброго царя и верить, что камни с неба это благо, такое теоретически возможно на коротких исторических отрезках. В нашей, имхо, нет, и очень разочарует и тех, кто голосует, и того, кого облекут полномочиями. А так, тест очень интересный, да, философский, я бы сказал.Народный депутат Алекандр ДубинскийСегодня поговорим о заявлении "рупора президентской фракции" и по совместительству первого вице-спикера Верховной Рады Украины Александра Корниенко, что власть "тестирует переход" от парламентско-президентской к президентской форме правления. А правильно, чего стесняться, пора бы уже начать называть вещи своими именами. Ведь Зеленский еще до начала полномасштабного вторжения начал узурпацию власти, уничтожив всю государственную систему противовесов и сдержек, сделав сателлитами Офиса Ермака все институты власти, начиная от парламента, заканчивая Кабмином. А с начала полномасштабного вторжения достиг пика абсолютной диктатуры. Диктатура, которая полностью, по всем признакам, как брат-близнец похожа на диктатуру в стране-агрессоре, против которого мы воюем. И несмотря на то, что в Украине сейчас идет война, наши зарубежные союзники никогда не поддержат диктатуру, ведь это противоречит их основной ценности – принципам демократии. И на сколько бы не была сильна поддержка украинского народа, второй Орбан или Лукашенко Европе и США во главе Украины не нужен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, украина, власть, украинская власть, владимир зеленский
Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется
07:15 29.09.2023 (обновлено: 07:17 29.09.2023)
Украинские власти задумали усилить полномочия президента. Для этого нужно изменить государственный строй и Конституцию. Пока технически это невозможно – военное положение. Однако прощупывать общественное мнение на этот счет и подготовить народ к тому, что Украина может из парламентской превратиться в президентскую республику, уже можно начинать.
Так вице-спикер Верховной Рады вынес на экспертное обсуждение этот вопрос. Что из этого вышло – в обзоре соцсетей.
Очень интересное заявление от первого зама главы Верховной Рады, Корниенко. Он сообщил, что некто "мы" сейчас тестируют переход от парламентской модели конституции к президентской. С сильным президентом.
О чем это говорит? О том, что проведение парламентских выборов под давлением и контролем США признано неизбежным. Но до этого еще есть время и вожделенные две сессии необходимые для внесения изменений в конституцию. Зачем это Зеленскому?
У него и Ко нет шансов на успех на этих парламентских выборах. Наверняка будет сформирована оппозиционная коалиция, а значит появится оппозиционный премьер. По действующей конституции, премьер потенциально очень сильная фигура, не первое, но и не второе лицо в государстве. И сильная президентская власть Зеленского возможна только при наличии такой не рыбы не мясо как Шмыгаль на этом посту.
Понимая неизбежность появления в результате парламентских выборов сильного оппозиционного Зеленскому премьера, шулеры с Банковой и задались целью поменять конституцию, чтобы не потерять власть по итогам парламентских выборов. Очень интересно как посмотрят на эти "милые шалости" американцы. Которые, собственно, и задумали лишить Зеленского реальной власти.
Народный депутат Евгений Шевченко
О заявлении Александра Корниенко о переходе в чисто Президентскую форму правления в Украине. Потому что сейчас война, и было бы неплохо усилить власть Президента. Есть один нюанс, но он первесит все. 157 статья Конституции Украины запрещает вносить изменения во время военного положения. Точка. Поехали дальше.
Ну что , по-тихому переходим к абсолютной диктатуре?! Очередное неадекватное заявление заместителя главы ВРУ Корниенка: "Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом".
Реакция была незамедлительной - общество еще раз напомнило таким случайным политикам, что идея дебильная…. А социологи - что лишь несколько процентов опрошенных на эту тему граждан поддерживают такую идею.
Позже в комментариях под своим постом Корниенко объяснил: "Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь Президент – это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается".
Но это все сказки. Два года назад, представитель Зеленского в КС , депутат - слуга Вениславский рассказывал, что украинцы "ЗА" сильного Президента и надо срочно поменять Конституцию . И это тоже оказалось враньем ! Единственная правда, что большинство украинцев искренне хотят, чтобы время "случайных" людей во всех эшелонах власти побыстрей закончилось. Вот факт неоспоримый.
Народный депутат Макс Бужанский
Неожиданно выяснилось, что наш легендарный первый вице-спикер не просто так пронзает зал хитрым прищуром глаз, а тестирует переход к президентской модели власти с супер полномочиями.
Не то чтобы я был против экспромтов, размышлений над конституционными моделями и попытками изобрести философский камень, но, как гуманист гуманисту, всё-таки сказал бы пару тезисов.
Дело в том, что власть, кто бы ни был властью после войны, ждет чудовищная перспектива принятия КРАЙНЕ непопулярных решений. Не будет никаких позитивов, чем бы и когда бы война ни закончилась.
В нынешней системе координат, Президент есть некий арбитр, на которого груз ответственности за принятые Радой решения ложится опосредованно. И всё равно ответственность крайне высока, её груз так или иначе давит на любой рейтинг, сужая поле для инициатив. Говоря проще, в модели уважаемого Александра, Президент, кто бы ни был Президентом, за две недели наберет негатив, несовместимый с дальнейшей деятельностью. И не выдержит его.
Просто потому, что вес этого негатива значительно больше любого мандата доверия от граждан, он же очень скоротечен этот мандат, а негатив бесконечен и бессрочен. И как то диверсифицировать его на Раду, на назначаемый Радой Кабмин и тд, уже не получится, будет персонифицированная на одном человеке ответственность абсолютно за всё и за всех. Законная, конституционная, неизбежная.
В странах, где привыкли ждать доброго царя и верить, что камни с неба это благо, такое теоретически возможно на коротких исторических отрезках. В нашей, имхо, нет, и очень разочарует и тех, кто голосует, и того, кого облекут полномочиями. А так, тест очень интересный, да, философский, я бы сказал.
Народный депутат Алекандр Дубинский
Сегодня поговорим о заявлении "рупора президентской фракции" и по совместительству первого вице-спикера Верховной Рады Украины Александра Корниенко, что власть "тестирует переход" от парламентско-президентской к президентской форме правления.
А правильно, чего стесняться, пора бы уже начать называть вещи своими именами. Ведь Зеленский еще до начала полномасштабного вторжения начал узурпацию власти, уничтожив всю государственную систему противовесов и сдержек, сделав сателлитами Офиса Ермака все институты власти, начиная от парламента, заканчивая Кабмином.
А с начала полномасштабного вторжения достиг пика абсолютной диктатуры. Диктатура, которая полностью, по всем признакам, как брат-близнец похожа на диктатуру в стране-агрессоре, против которого мы воюем. И несмотря на то, что в Украине сейчас идет война, наши зарубежные союзники никогда не поддержат диктатуру, ведь это противоречит их основной ценности – принципам демократии. И на сколько бы не была сильна поддержка украинского народа, второй Орбан или Лукашенко Европе и США во главе Украины не нужен.