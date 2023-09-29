https://ukraina.ru/20230929/1049777318.html

Электрик, который очень любит деньги. 80 лет Леху Валенсе

Электрик, который очень любит деньги. 80 лет Леху Валенсе - 29.09.2023 Украина.ру

Электрик, который очень любит деньги. 80 лет Леху Валенсе

Лех Валенса фигура исторического масштаба – настоящее знамя цветных революций, опрокинувших социалистическую систему в Восточной Европе. Простой электрик, политический лидер международного масштаба, лауреат Нобелевской премии… Но когда выяснилось, что персонаж вовсе не является высокоморальным человеком, исторический масштаб остался в прошлом

2023-09-29T18:00

2023-09-29T18:00

2023-09-29T18:00

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Лешек Михал Валенса родился 29 сентября 1943 года в селе Попово на территории аннексированной нацистской Германией Польши. Получив начальное образование в приходской школе, он поступил в профессиональное училище в Липно, где приобрёл квалификацию электрика. С 1961 года Лех работал электриком в автомастерской. Прослужив два года в армии, Валенса в 1967 году устроился электриком на судоверфь имени Ленина в Гданьске. Там же он познакомился со своей будущей женой Данутой, с которой обвенчался в 1969-м. Позже у них родилось восемь детей.После повышения цен на продукты питания, которое произошло 12 декабря 1970 года, за две недели до католического Рождества, в Гданьске вспыхнули протесты. Бастующие рабочие судоверфи вышли на улицы. Во время четырёхдневных беспорядков были жертвы. Валенса, с самого начала входивший в Комитет действий, возглавил забастовку. Возвращаясь к тем дням позже, он признавал, что неверно оценивал обстановку, когда рассчитывал на победу рабочих.Возможно, именно поэтому в начале 1970-х годов Лех Валенса подписал обязательство сотрудничать со Службой безопасности Польской народной республики (ПНР), неоднократно встречался с её агентами, передавал им информацию и получал от них денежные средства.Правда, выяснилось это только в 2016 году, когда были опубликованы документы из архива бывшего главы МВД ПНР Чеслава Кищака (Служба безопасности входила в состав этого министерства). Один из них, датированный ноябрем 1974 года, был озаглавлен: "Информация о разработке со слов негласного сотрудника "Болека"". Всего же в "папке Кищака" было более 300 страниц, свидетельствовавших о работе Валенсы-"Болека" на спецслужбу.При этом результаты экспертизы, проведённой в 2017 году, показали, что абсолютное большинство документов, найденных дома у бывшего министра, в том числе обязательство Леха Валенсы сотрудничать со Службой безопасности, расписки о получении денег и агентурные донесения, были написаны именно тогдашним рабочим лидером.Стоит отметить, что после подавления забастовки 1970 года Лех Валенса, по его собственным словам, разуверился в действенности стихийных уличных выступлений и пришел к выводу, что успешная борьба против режима возможна только в рамках организованной структуры."Валенсу удалось убедить, что у него и у органов безопасности одинаковая цель: не допустить нового кровопролития. Поэтому следует противостоять безответственным замыслам…, а также "сигнализировать" о проблемах органам. Это была наивность и ошибка", – писал в 2016 году в статье для Newsweek Polska профессор Анджей Фришке. Он также отметил, что рассекреченные документы свидетельствуют: с течением времени Валенса встречался со своими кураторами всё реже, а в 1976-м органы и вовсе вычеркнули его из списка негласных осведомителей.Но дело было не в особой принципиальности Леха Валенсы. Просто после Хельсинкского совещания (1975) в ПНР начали появляться независимые от коммунистического режима организации – Движение в защиту прав человека, Комитет защиты рабочих, созданный Адамом Михником и Яцеком Куронем, и т.п. Все они начали получать финансирование с Запада.Валенса, которого в 1976 году уволили с работы на судоверфи, обратился за деньгами в американское посольство. Там его с радостью приняли и дали задание: создавать независимые профсоюзы. Примечательно, что в 1978-м, когда в Гданьске началась работа по созданию профсоюза "Солидарность", Лех Валенса являлся лишь одним из членов инициативной группы, лидером которой был инженер Анджей Гвязда. Но к 1980 году, когда политические события в Польше вновь предельно обострились, Валенса сам вышел на лидирующие позиции.Всё опять началось с повышения цен на продукты. В июле-августе 1980-го Польша была охвачена забастовками. Улаживать отношения с рабочими отправились ведущие представители правительства. В Гданьске с вице-премьером Мечиславом Ягельским вёл переговоры Лех Валенса. 37-летний электрик взял рабочее движение под контроль, не допуская разгула стихии и одновременно предельно жёстко ставя себя по отношению к властям.Власть ПНР пошла навстречу рабочим, и тем самым подписала себе смертный приговор в виде "Гданьских соглашений". Со стороны забастовщиков их подписывал Валенса, извлекший для этой цели огромную сувенирную ручку – подарок папы Римского Иоанна Павла II. Теперь этот электрик стал известен всей Польше и далеко за её пределами.В течение следующего года Валенса официально возглавил независимый профсоюз "Солидарность", зарегистрированный властями. Он стал неформальным лидером страны, человеком, с мнением которого вынуждены были считаться и в партийно-правительственных, и в рабочих, и в интеллигентских кругах. В художественном фильме Анджея Вайды "Человек из железа", повествующем о забастовках в Гданьске, Валенса сыграл сам себя.Хотя правительство ПНР в значительной мере выполнило "Гданьские соглашения", в декабре 1981 года представители радикального крыла "Солидарности" потребовали референдума о будущем коммунистического правительства и пересмотре политических связей Польши с Советским Союзом. "Вы своего добились", – сердито сказал Валенса профсоюзным лидерам.13 декабря 1981-го в Польше было введено военное положение. Генерал Ярузельский – министр обороны и премьер ПНР, а также вновь избранный лидер ПОРП – арестовал всех профсоюзных вождей. "Солидарность" была запрещена, армия заняла города Польши. Интернированный почти на год в охотничьем домике (кстати, неподалёку от границы с СССР), Валенса наблюдал за почти полным разгромом созданного им профсоюзного движения.Однако уже в ноябре 1982-го Лех Валенса оказался на свободе, а в 1983-м получил Нобелевскую премию мира – хотя он как раз постоянно призывал к войне против коммунизма. Но эти 880 тысяч шведских крон (около $ 115 тыс.) уже мало значили для Валенсы, поскольку к тому времени проблем с финансированием у него и "Солидарности" не был. Ведь он входил в неформальный триумвират поляков, на глобальном уровне борющихся с СССР и его влиянием в Восточной Европе, – наряду с советником президента США по нацбезопасности Збигневом Бжезинским и Каролем Войтылой (папой Иоанном Павлом II).Начатые Ярузельским половинчатые реформы не дали результата, и к 1988 году его команда начала подготовку к "тихому" государственному перевороту на пару с "Солидарностью". С февраля по апрель 1989 года проходили заседания "круглого стола", на которых представители власти во главе с Чеславом Кищаком и оппозиция во главе с Валенсой, бывшим агентом подчинённых Кищака, определяли формат будущего политического устройства Польши.Затем прошли частично свободные выборы в парламент, принесшие феноменальный успех "Солидарности". Коммунисты попытались сохранить власть в своих руках, но генерал Кищак так и не сумел сформировать правительство, хотя и имел формальное большинство в Сейме вместе с Крестьянской партией.В этот момент Валенса перехватил инициативу, расколол блок коммунистов с "крестьянами" и предложил своих кандидатов на пост премьера – Мазовецкого, Куроня, Геремека. Ярузельскому, сумевшему по результатам "круглого стола" временно сохранить за собой пост президента, ничего не оставалось как выбрать из предложенных кандидатур. Главой правительства стал Тадеуш Мазовецкий, но "крестным отцом" новой власти, бесспорно, был Валенса.Однако между вчерашними соратниками почти сразу же разгорелся конфликт. Валенса публично обвинил Мазовецкого в монополизации власти, а также с популистских позиций обрушился на "шоковую терапию" вице-премьера Бальцеровича. В конфликте победил Валенса, который был народным лидером, в отличие от Мазовецкого, обладавшего авторитетом лишь в интеллектуальных кругах. В конце 1990 года лидер "Солидарности" стал первым всенародно избранным президентом Польши, и сразу же сменил премьера.Но восхождение на вершину власти стало одновременно и началом падения Валенсы. Новый министр внутренних дел Антоний Мачеревич 4 июня 1992 года опубликовал список 64 бывших агентов Службы безопасности ПНР, которые занимали самые высокие посты в госструктурах. Самое известное имя в этом списке – Лех Валенса, информатор под псевдонимом "Болек". Той же ночью Сейм Польши при активной политической поддержке президента Валенсы выразил вотум недоверия правительству Яна Ольшевского.Партия Мачеревича и Ольшевского тогда называлась "Соглашение центристских сил" (Porozumienie Centrum). Среди её основателей были братья Лех и Ярослав Качиньские – к тому времени ярые противники Валенсы. До сих пор Ярослав Качиньский (ныне председатель правящей партии "Право и справедливость") убеждён, что отставка правительства Ольшевского была "удачной операцией бывших агентов".Мечущийся в поисках поддержки Валенса предложил сформировать новое правительство лидеру крестьянской партии Вальдемару Павляку – бывшему коммунисту. То есть он сам решил отдать власть левому правительству, фактически тем же самым людям, в борьбе с которыми он сделал свою политическую карьеру. Президента стали обвинять в том, что он всего лишь жаждет власти и денег, а потому совершает абсолютно беспринципные действия.Миф, на волне которого Валенса пришёл во власть, окончательно рухнул к началу 1994 года. С этого времени с президентом полностью перестали считаться как левые, так и правые. Вчерашний кумир стал никому не нужен, ему оставалось лишь дождаться новых президентских выборов 1995 года – и проиграть их бывшему коммунисту Александру Квасьневскому.Хотя Лех Валенса в одном из интервью признавал, что подписал обязательство сотрудничать со спецслужбой ПНР, но никогда не подтверждал получение от неё денег. Видимо, суммы были настолько небольшими, что называть их было стыдно. Ведь после ухода с поста президента гонорары Валенсы как приглашённого спикера на публичных мероприятиях достигали 100 тысяч долларов.Правда, в 2022-м он жаловался журналистам, что этот бизнес подкосила пандемия COVID-19, и теперь семье не хватает 6 тысяч злотых (около 1300 евро) его президентской пенсии, поскольку жена ежемесячно тратит 7 тысяч злотых. Может стоит создать профсоюз бывших президентов?

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https://ukraina.ru/20230410/1045175418.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, польша, профсоюзы, пнр, лех валенса, войцех ярузельский