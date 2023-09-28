https://ukraina.ru/20230928/1049776966.html

Венгрия заблокирует средства ЕС на помощь Зеленскому

Венгрия заблокирует средства ЕС на помощь Зеленскому - 28.09.2023 Украина.ру

Венгрия заблокирует средства ЕС на помощь Зеленскому

Будапешт намерен воспользоваться своим правом вето и заблокировать перечисление денег Евросоюза в Киев. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

2023-09-28T22:25

2023-09-28T22:25

2023-09-28T22:25

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Он заявил: "Конечно, для финансирования Украины может быть много всяких технических решений, мы не можем, да и не хотим мешать другим странам-членам ЕС поддерживать Украину. Мы и сами это делаем разного рода гуманитарными средствами. Одно я точно могу сказать – поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону".Глава администрации премьер-министра Венгрии уверен: Еврокомиссия "абсурдно и досадно", под надуманными предлогами затягивает выплату Венгрии денег из фондов ЕС. По словам Гуйяша, евробюрократы злоупотребляют своими полномочиями."Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому что деньги потратили на что-то другое, не дай бог, отдали стране, не входящей в ЕС. Венгрия ответит на вопросы и надеется, что Еврокомиссия не будет дальше тянуть время, нарушать правила и выплатит деньги, причитающиеся Венгрии... Нет никаких причин, чтобы ЕК продолжала так себя вести", – цитирует Гуйяша РИА Новости.Тем временем Минфин Украины сообщил, что госдолг в августе составил $134 млрд, а с начала 2023 года объём внешнего финансирования достиг $32,6 млрд. Вторым по значимости источником финансирования военных расходов Украины являются гособлигации, а крупнейшим их покупателем является ЕС.

https://ukraina.ru/20230925/1049683085.html

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новости, венгрия, украина, ес, еврокомиссия, бюджет, дотации, финансы