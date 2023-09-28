https://ukraina.ru/20230928/1049776966.html
Венгрия заблокирует средства ЕС на помощь Зеленскому
Венгрия заблокирует средства ЕС на помощь Зеленскому - 28.09.2023 Украина.ру
Венгрия заблокирует средства ЕС на помощь Зеленскому
Будапешт намерен воспользоваться своим правом вето и заблокировать перечисление денег Евросоюза в Киев. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
2023-09-28T22:25
2023-09-28T22:25
2023-09-28T22:25
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Он заявил: "Конечно, для финансирования Украины может быть много всяких технических решений, мы не можем, да и не хотим мешать другим странам-членам ЕС поддерживать Украину. Мы и сами это делаем разного рода гуманитарными средствами. Одно я точно могу сказать – поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону".Глава администрации премьер-министра Венгрии уверен: Еврокомиссия "абсурдно и досадно", под надуманными предлогами затягивает выплату Венгрии денег из фондов ЕС. По словам Гуйяша, евробюрократы злоупотребляют своими полномочиями."Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому что деньги потратили на что-то другое, не дай бог, отдали стране, не входящей в ЕС. Венгрия ответит на вопросы и надеется, что Еврокомиссия не будет дальше тянуть время, нарушать правила и выплатит деньги, причитающиеся Венгрии... Нет никаких причин, чтобы ЕК продолжала так себя вести", – цитирует Гуйяша РИА Новости.Тем временем Минфин Украины сообщил, что госдолг в августе составил $134 млрд, а с начала 2023 года объём внешнего финансирования достиг $32,6 млрд. Вторым по значимости источником финансирования военных расходов Украины являются гособлигации, а крупнейшим их покупателем является ЕС.
https://ukraina.ru/20230925/1049683085.html
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Украина.ру
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новости, венгрия, украина, ес, еврокомиссия, бюджет, дотации, финансы
Новости, Венгрия, Украина, ЕС, Еврокомиссия, бюджет, дотации, финансы
Венгрия заблокирует средства ЕС на помощь Зеленскому
Будапешт намерен воспользоваться своим правом вето и заблокировать перечисление денег Евросоюза в Киев. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Он заявил: "Конечно, для финансирования Украины может быть много всяких технических решений, мы не можем, да и не хотим мешать другим странам-членам ЕС поддерживать Украину. Мы и сами это делаем разного рода гуманитарными средствами. Одно я точно могу сказать – поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону".
Глава администрации премьер-министра Венгрии уверен: Еврокомиссия "абсурдно и досадно", под надуманными предлогами затягивает выплату Венгрии денег из фондов ЕС. По словам Гуйяша, евробюрократы злоупотребляют своими полномочиями.
"Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому что деньги потратили на что-то другое, не дай бог, отдали стране, не входящей в ЕС. Венгрия ответит на вопросы и надеется, что Еврокомиссия не будет дальше тянуть время, нарушать правила и выплатит деньги, причитающиеся Венгрии... Нет никаких причин, чтобы ЕК продолжала так себя вести",
– цитирует
Гуйяша РИА Новости.
Тем временем Минфин Украины сообщил, что госдолг в августе составил $134 млрд, а с начала 2023 года объём внешнего финансирования достиг $32,6 млрд. Вторым по значимости источником финансирования военных расходов Украины являются гособлигации, а крупнейшим их покупателем является ЕС.