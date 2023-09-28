МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ - 28.09.2023 Украина.ру
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МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ
МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ - 28.09.2023 Украина.ру
МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ
Украина срочно нуждается в оружии большого радиуса поражения, которое необходимо ей для победы в "войне против России". Об этом 28 сентября в США заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
2023-09-28T20:59
2023-09-28T21:00
новости
литва
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дипломатия
прибалтика
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Выступая на форуме вашингтонского "Центра анализа европейской политики" (CEPA), литовский чиновник попытался доказать, что "нет более важного элемента в победе Украины, чем поставки оружия". Ландсбергис указал на "замедление темпов" и "бюрократический подход" к потребностям ВСУ."Мы должны признать, что нам нужна победа Украины, иначе мы отдадим победу [президенту России Владимиру] Путину, что, в свою очередь, является кошмаром не только для Украины, но и для региона, для нас, для Латвии. Это будет иметь последствия для Литвы, для других стран нашего соседства, а также для всего мира", - цитирует CEPA министра постсоветской прибалтийской республики.Обосновывая необходимость выполнить запрос Украины на ракеты большой дальности (постсоветская Литва не обладает такими ракетами, - Прим.), Ландсбергис сказал: "[Нам] нужно вернуться к той срочности, которая у нас была, а затем отправить всё, что мы можем".Прибалтийский чиновник прокомментировал решение США предоставить такие ракеты. Как отметили в CEPA, 21 сентября в Вашингтоне президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество армейских тактических ракетных систем большой дальности (ATACMS). В связи с этим Ландсбергис сказал: "Из Вашингтона приходят сообщения о том, что настроения могут измениться".
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новости, литва, мид, дипломатия, прибалтика, постсоветское пространство, atacms, ракеты, сво, владимир путин, всу, военная помощь
Новости, Литва, МИД, дипломатия, Прибалтика, постсоветское пространство, ATACMS, ракеты, СВО, Владимир Путин, ВСУ, военная помощь

МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ

20:59 28.09.2023 (обновлено: 21:00 28.09.2023)
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Украина срочно нуждается в оружии большого радиуса поражения, которое необходимо ей для победы в "войне против России". Об этом 28 сентября в США заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Выступая на форуме вашингтонского "Центра анализа европейской политики" (CEPA), литовский чиновник попытался доказать, что "нет более важного элемента в победе Украины, чем поставки оружия". Ландсбергис указал на "замедление темпов" и "бюрократический подход" к потребностям ВСУ.
"Мы должны признать, что нам нужна победа Украины, иначе мы отдадим победу [президенту России Владимиру] Путину, что, в свою очередь, является кошмаром не только для Украины, но и для региона, для нас, для Латвии. Это будет иметь последствия для Литвы, для других стран нашего соседства, а также для всего мира", - цитирует CEPA министра постсоветской прибалтийской республики.
Обосновывая необходимость выполнить запрос Украины на ракеты большой дальности (постсоветская Литва не обладает такими ракетами, - Прим.), Ландсбергис сказал: "[Нам] нужно вернуться к той срочности, которая у нас была, а затем отправить всё, что мы можем".
Прибалтийский чиновник прокомментировал решение США предоставить такие ракеты. Как отметили в CEPA, 21 сентября в Вашингтоне президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество армейских тактических ракетных систем большой дальности (ATACMS). В связи с этим Ландсбергис сказал: "Из Вашингтона приходят сообщения о том, что настроения могут измениться".
05:15
Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их УкраинеС помощью ракет ATACMS сложно поразить долговременный укрепленный блиндаж или танк, но они могут наносить удары по пехоте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
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Заголовок открываемого материала
20:59МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ
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