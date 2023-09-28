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МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ

МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ - 28.09.2023 Украина.ру

МИД Литвы запросил дальнобойное оружие для ВСУ

Украина срочно нуждается в оружии большого радиуса поражения, которое необходимо ей для победы в "войне против России". Об этом 28 сентября в США заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

2023-09-28T20:59

2023-09-28T20:59

2023-09-28T21:00

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Выступая на форуме вашингтонского "Центра анализа европейской политики" (CEPA), литовский чиновник попытался доказать, что "нет более важного элемента в победе Украины, чем поставки оружия". Ландсбергис указал на "замедление темпов" и "бюрократический подход" к потребностям ВСУ."Мы должны признать, что нам нужна победа Украины, иначе мы отдадим победу [президенту России Владимиру] Путину, что, в свою очередь, является кошмаром не только для Украины, но и для региона, для нас, для Латвии. Это будет иметь последствия для Литвы, для других стран нашего соседства, а также для всего мира", - цитирует CEPA министра постсоветской прибалтийской республики.Обосновывая необходимость выполнить запрос Украины на ракеты большой дальности (постсоветская Литва не обладает такими ракетами, - Прим.), Ландсбергис сказал: "[Нам] нужно вернуться к той срочности, которая у нас была, а затем отправить всё, что мы можем".Прибалтийский чиновник прокомментировал решение США предоставить такие ракеты. Как отметили в CEPA, 21 сентября в Вашингтоне президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят Украине небольшое количество армейских тактических ракетных систем большой дальности (ATACMS). В связи с этим Ландсбергис сказал: "Из Вашингтона приходят сообщения о том, что настроения могут измениться".

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новости, литва, мид, дипломатия, прибалтика, постсоветское пространство, atacms, ракеты, сво, владимир путин, всу, военная помощь