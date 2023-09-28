https://ukraina.ru/20230928/1049776018.html
ВСУ снова обстреляли город Шебекино
ВСУ снова обстреляли город Шебекино - 28.09.2023 Украина.ру
ВСУ снова обстреляли город Шебекино
Населённые пункты Белгородской области продолжают страдать от обстрелов ВСУ. Об очередном обстреле города Шебекино сообщил 28 сентября в своём Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
2023-09-28T20:33
2023-09-28T20:33
2023-09-28T20:34
новости
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
военные преступления
артиллерия
всу
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"ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь", - сказано в сообщении.Гладков рассказал также, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подворовой обход.Согласно опубликованным Гладковым данным, за прошедшие сутки ВСУ в Белгородском районе из гранатомёта обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 3 гранатомётных выстрела. Между сёлами Соломино и Топлинка сбит БПЛА противника. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии сёла Кукуевка и Долгое (1 и 5 прилётов соответственно). Никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 28 миномётных снарядов, по селам Безымено и Глотово – по 4 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.Утром в Краснояружском районе под массированный обстрел ВСУ попали сёла Староселье и Теребрено – установлено 40 и 14 прилетов соответственно.В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Большетроицкое – зафиксировано 12 попаданий. Пострадавший мужчина с осколочными ранениями бедра доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и семи частных домовладениях.По городу Шебекино Было выпущено 6 миномётных снарядов, по селу Муром – 3, по селу Маломихайловка – 9, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 8 миномётных снарядов. К тому же в селе Середа противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. В этих населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
https://ukraina.ru/20230928/1049774734.html
https://ukraina.ru/20230928/1049775662.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, военные преступления, артиллерия, всу
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Военные преступления, артиллерия, ВСУ
ВСУ снова обстреляли город Шебекино
20:33 28.09.2023 (обновлено: 20:34 28.09.2023)
Населённые пункты Белгородской области продолжают страдать от обстрелов ВСУ. Об очередном обстреле города Шебекино сообщил 28 сентября в своём Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь", -
сказано в сообщении
.
Гладков рассказал также, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подворовой обход.
Согласно опубликованным Гладковым данным, за прошедшие сутки ВСУ в Белгородском районе из гранатомёта обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 3 гранатомётных выстрела. Между сёлами Соломино и Топлинка сбит БПЛА противника. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии сёла Кукуевка и Долгое (1 и 5 прилётов соответственно). Никто не пострадал, разрушений нет.
В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 28 миномётных снарядов, по селам Безымено и Глотово – по 4 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.
Утром в Краснояружском районе под массированный обстрел ВСУ попали сёла Староселье и Теребрено – установлено 40 и 14 прилетов соответственно.
В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Большетроицкое – зафиксировано 12 попаданий. Пострадавший мужчина с осколочными ранениями бедра доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и семи частных домовладениях.
По городу Шебекино Было выпущено 6 миномётных снарядов, по селу Муром – 3, по селу Маломихайловка – 9, по селам Новая Таволжанка и Середа – по 8 миномётных снарядов. К тому же в селе Середа противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. В этих населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.