https://ukraina.ru/20230928/1049775778.html
Министр обороны Франции встретился с Зеленским
Министр обороны Франции встретился с Зеленским - 28.09.2023 Украина.ру
Министр обороны Франции встретился с Зеленским
Французская военная помощь Киеву обсуждена 28 сентября в ходе переговоров министра обороны Франции с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам Зеленский подписчикам своих аккаунтов.
2023-09-28T20:11
2023-09-28T20:11
2023-09-28T20:11
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франция
минобороны украины
владимир зеленский
ес
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париж
военная помощь
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"Вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню подробно обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины. Отдельное внимание было уделено усилению украинской ПВО. Благодарю Францию за поддержку и уже оказанную военную помощь", - поведал Зеленский.Минобороны Франции не комментирует переговоры и до сего дня скрывало сам факт визита. Однако известно, что официальный Париж подтвердил своё намерение поставлять оружие для ВСУ. О целесообразности такой политики Эммануэля Макрона во Франции нет единомыслия.Накануне переговоров Зеленского с Лекорню в Канаде разгорелся скандал вокруг чествования на высшем уровне местного бывшего легионера SS украинского происхождения. Его представили 22 сентября в канадском парламенте как украинско-канадского героя в борьбе с русскими. В годы Второй мировой войны Канада, Франция и СССР были союзниками по антигитлеровской коалиции, которой противостоял в том числе и французский прогитлеровский режим Виши (l'État français).
https://ukraina.ru/20230908/1049280183.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, минобороны украины, владимир зеленский, ес, нато, париж, военная помощь
Новости, Франция, Минобороны Украины, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Париж, военная помощь
Министр обороны Франции встретился с Зеленским
Французская военная помощь Киеву обсуждена 28 сентября в ходе переговоров министра обороны Франции с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам Зеленский подписчикам своих аккаунтов.
"Вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню подробно обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины. Отдельное внимание было уделено усилению украинской ПВО. Благодарю Францию за поддержку и уже оказанную военную помощь", - поведал Зеленский.
Минобороны Франции не комментирует переговоры и до сего дня скрывало сам факт визита. Однако известно, что официальный Париж подтвердил своё намерение поставлять оружие для ВСУ. О целесообразности такой политики Эммануэля Макрона во Франции нет единомыслия.
Накануне переговоров Зеленского с Лекорню в Канаде разгорелся скандал вокруг чествования на высшем уровне местного бывшего легионера SS украинского происхождения. Его представили 22 сентября в канадском парламенте как украинско-канадского героя в борьбе с русскими. В годы Второй мировой войны Канада, Франция и СССР были союзниками по антигитлеровской коалиции, которой противостоял в том числе и французский прогитлеровский режим Виши (l'État français).