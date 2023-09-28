https://ukraina.ru/20230928/1049775778.html

Министр обороны Франции встретился с Зеленским

Министр обороны Франции встретился с Зеленским - 28.09.2023 Украина.ру

Министр обороны Франции встретился с Зеленским

Французская военная помощь Киеву обсуждена 28 сентября в ходе переговоров министра обороны Франции с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам Зеленский подписчикам своих аккаунтов.

2023-09-28T20:11

2023-09-28T20:11

2023-09-28T20:11

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франция

минобороны украины

владимир зеленский

ес

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париж

военная помощь

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"Вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню подробно обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины. Отдельное внимание было уделено усилению украинской ПВО. Благодарю Францию за поддержку и уже оказанную военную помощь", - поведал Зеленский.Минобороны Франции не комментирует переговоры и до сего дня скрывало сам факт визита. Однако известно, что официальный Париж подтвердил своё намерение поставлять оружие для ВСУ. О целесообразности такой политики Эммануэля Макрона во Франции нет единомыслия.Накануне переговоров Зеленского с Лекорню в Канаде разгорелся скандал вокруг чествования на высшем уровне местного бывшего легионера SS украинского происхождения. Его представили 22 сентября в канадском парламенте как украинско-канадского героя в борьбе с русскими. В годы Второй мировой войны Канада, Франция и СССР были союзниками по антигитлеровской коалиции, которой противостоял в том числе и французский прогитлеровский режим Виши (l'État français).

https://ukraina.ru/20230908/1049280183.html

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новости, франция, минобороны украины, владимир зеленский, ес, нато, париж, военная помощь