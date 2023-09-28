Министр обороны Франции встретился с Зеленским - 28.09.2023 Украина.ру
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Министр обороны Франции встретился с Зеленским
Министр обороны Франции встретился с Зеленским - 28.09.2023 Украина.ру
Министр обороны Франции встретился с Зеленским
Французская военная помощь Киеву обсуждена 28 сентября в ходе переговоров министра обороны Франции с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам Зеленский подписчикам своих аккаунтов.
2023-09-28T20:11
2023-09-28T20:11
новости
франция
минобороны украины
владимир зеленский
ес
нато
париж
военная помощь
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"Вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню подробно обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины. Отдельное внимание было уделено усилению украинской ПВО. Благодарю Францию за поддержку и уже оказанную военную помощь", - поведал Зеленский.Минобороны Франции не комментирует переговоры и до сего дня скрывало сам факт визита. Однако известно, что официальный Париж подтвердил своё намерение поставлять оружие для ВСУ. О целесообразности такой политики Эммануэля Макрона во Франции нет единомыслия.Накануне переговоров Зеленского с Лекорню в Канаде разгорелся скандал вокруг чествования на высшем уровне местного бывшего легионера SS украинского происхождения. Его представили 22 сентября в канадском парламенте как украинско-канадского героя в борьбе с русскими. В годы Второй мировой войны Канада, Франция и СССР были союзниками по антигитлеровской коалиции, которой противостоял в том числе и французский прогитлеровский режим Виши (l'État français).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, минобороны украины, владимир зеленский, ес, нато, париж, военная помощь
Новости, Франция, Минобороны Украины, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Париж, военная помощь

Министр обороны Франции встретился с Зеленским

20:11 28.09.2023
 
© Владимир Зеленский телеграм-каналФранцузская ракета SCALP
Французская ракета SCALP
© Владимир Зеленский телеграм-канал
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Французская военная помощь Киеву обсуждена 28 сентября в ходе переговоров министра обороны Франции с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам Зеленский подписчикам своих аккаунтов.
"Вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню подробно обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины. Отдельное внимание было уделено усилению украинской ПВО. Благодарю Францию за поддержку и уже оказанную военную помощь", - поведал Зеленский.
Минобороны Франции не комментирует переговоры и до сего дня скрывало сам факт визита. Однако известно, что официальный Париж подтвердил своё намерение поставлять оружие для ВСУ. О целесообразности такой политики Эммануэля Макрона во Франции нет единомыслия.
Накануне переговоров Зеленского с Лекорню в Канаде разгорелся скандал вокруг чествования на высшем уровне местного бывшего легионера SS украинского происхождения. Его представили 22 сентября в канадском парламенте как украинско-канадского героя в борьбе с русскими. В годы Второй мировой войны Канада, Франция и СССР были союзниками по антигитлеровской коалиции, которой противостоял в том числе и французский прогитлеровский режим Виши (l'État français).
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