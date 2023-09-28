https://ukraina.ru/20230928/1049775662.html
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью - 28.09.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью
Минобороны России сообщает о пресечённой 28 сентября около 17.00 попытке "киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
2023-09-28T19:45
2023-09-28T19:45
2023-09-28T19:45
новости
белгородская область
пво
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бпла
беспилотник
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Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.В министерстве сообщили также, что за сутки наибольшие потери ВСУ зафиксированы на Донецком направлении - до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 105-ти убитыми и ранеными.Всего с начала проведения СВО по информации Минобороны РФ потери противника составили: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230927/1049744385.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, пво, минобороны рф, бпла, беспилотник, терроризм, сво
Новости, Белгородская область, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, беспилотник, терроризм, СВО
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью
Минобороны России сообщает о пресечённой 28 сентября около 17.00 попытке "киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
В министерстве сообщили также, что за сутки наибольшие потери ВСУ зафиксированы на Донецком направлении - до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 105-ти убитыми и ранеными.
Всего с начала проведения СВО по информации Минобороны РФ потери противника составили: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.