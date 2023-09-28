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Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью - 28.09.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России сообщает о пресечённой 28 сентября около 17.00 попытке "киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

2023-09-28T19:45

2023-09-28T19:45

2023-09-28T19:45

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Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.В министерстве сообщили также, что за сутки наибольшие потери ВСУ зафиксированы на Донецком направлении - до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 105-ти убитыми и ранеными.Всего с начала проведения СВО по информации Минобороны РФ потери противника составили: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20230927/1049744385.html

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новости, белгородская область, пво, минобороны рф, бпла, беспилотник, терроризм, сво