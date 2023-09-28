Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью - 28.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230928/1049775662.html
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью - 28.09.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью
Минобороны России сообщает о пресечённой 28 сентября около 17.00 попытке "киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
2023-09-28T19:45
2023-09-28T19:45
новости
белгородская область
пво
минобороны рф
бпла
беспилотник
терроризм
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048571308_0:397:960:937_1920x0_80_0_0_611f121a14b6a16f588bcccb7a397746.jpg
Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.В министерстве сообщили также, что за сутки наибольшие потери ВСУ зафиксированы на Донецком направлении - до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 105-ти убитыми и ранеными.Всего с начала проведения СВО по информации Минобороны РФ потери противника составили: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230927/1049744385.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048571308_0:307:960:1027_1920x0_80_0_0_781d5dc0ef7acaa79f500acaba682098.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, пво, минобороны рф, бпла, беспилотник, терроризм, сво
Новости, Белгородская область, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, беспилотник, терроризм, СВО

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

19:45 28.09.2023
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Читать в
Минобороны России сообщает о пресечённой 28 сентября около 17.00 попытке "киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
В министерстве сообщили также, что за сутки наибольшие потери ВСУ зафиксированы на Донецком направлении - до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 105-ти убитыми и ранеными.
Всего с начала проведения СВО по информации Минобороны РФ потери противника составили: 480 самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
Вчера, 23:06
Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за суткиМинобороны России в опубликованной 27 сентября сводке отметило потери ВСУ в живой силе и технике на всех направлениях СВО. Наиболее кровопролитные бои продолжались на Донецком направлении.
 
НовостиБелгородская областьПВОМинобороны РФБПЛАбеспилотниктерроризмСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала