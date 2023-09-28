Украина нарастила внешнее финансирование до $32,6 млрд - 28.09.2023 Украина.ру
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Украина нарастила внешнее финансирование до $32,6 млрд
Украина нарастила внешнее финансирование до $32,6 млрд - 28.09.2023 Украина.ру
Украина нарастила внешнее финансирование до $32,6 млрд
В 2023 году Украина нарастила общий объём внешнего финансирования до 32,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин Украины.
2023-09-28T19:21
2023-09-28T19:21
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"Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 миллиарда долларов", - сообщил Минфин Украины.При этом госдолг украинским министерством в августе оценивался в почти $134 млрд. Нарастить его помогли такие источники финансирования, как Евросоюз ($14,7 млрд), США ($9,8 млрд), МВФ ($3,6 млрд).Украинский госбюджет на 2023 год утверждён с дефицитом в $35,1 млрд. Расхождение между доходами и расходами изначально предлагалось закрыть за счёт одалживания за границей.Накануне, 25 сентября Минфин Украины сообщил: "В 2023 году средства, привлеченные от государственных облигаций, являются вторым по объему источником финансирования военного бюджета Украины". Крупнейшим покупателем украинских гособлигаций стал Евросоюз ($13,1 млрд).
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новости, госдолг, украина, новости украины, министерство финансов украины, финансы, ес, мвф, постсоветское пространство
Новости, госдолг, Украина, Новости Украины, Министерство финансов Украины, финансы, ЕС, МВФ, постсоветское пространство

Украина нарастила внешнее финансирование до $32,6 млрд

19:21 28.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В 2023 году Украина нарастила общий объём внешнего финансирования до 32,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин Украины.
"Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 миллиарда долларов", - сообщил Минфин Украины.
При этом госдолг украинским министерством в августе оценивался в почти $134 млрд. Нарастить его помогли такие источники финансирования, как Евросоюз ($14,7 млрд), США ($9,8 млрд), МВФ ($3,6 млрд).
Украинский госбюджет на 2023 год утверждён с дефицитом в $35,1 млрд. Расхождение между доходами и расходами изначально предлагалось закрыть за счёт одалживания за границей.
Накануне, 25 сентября Минфин Украины сообщил: "В 2023 году средства, привлеченные от государственных облигаций, являются вторым по объему источником финансирования военного бюджета Украины". Крупнейшим покупателем украинских гособлигаций стал Евросоюз ($13,1 млрд).
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 07:12
Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами РоссииСоветник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ". Об этом он заявил 18 июня в эфире украинского телемарафона
 
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