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Украина нарастила внешнее финансирование до $32,6 млрд

Украина нарастила внешнее финансирование до $32,6 млрд - 28.09.2023 Украина.ру

Украина нарастила внешнее финансирование до $32,6 млрд

В 2023 году Украина нарастила общий объём внешнего финансирования до 32,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин Украины.

2023-09-28T19:21

2023-09-28T19:21

2023-09-28T19:21

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"Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 миллиарда долларов", - сообщил Минфин Украины.При этом госдолг украинским министерством в августе оценивался в почти $134 млрд. Нарастить его помогли такие источники финансирования, как Евросоюз ($14,7 млрд), США ($9,8 млрд), МВФ ($3,6 млрд).Украинский госбюджет на 2023 год утверждён с дефицитом в $35,1 млрд. Расхождение между доходами и расходами изначально предлагалось закрыть за счёт одалживания за границей.Накануне, 25 сентября Минфин Украины сообщил: "В 2023 году средства, привлеченные от государственных облигаций, являются вторым по объему источником финансирования военного бюджета Украины". Крупнейшим покупателем украинских гособлигаций стал Евросоюз ($13,1 млрд).

https://ukraina.ru/20230619/1047349892.html

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новости, госдолг, украина, новости украины, министерство финансов украины, финансы, ес, мвф, постсоветское пространство