https://ukraina.ru/20230928/1049775406.html

Кого выведут на арену вместо Зеленского, что он может продать Западу и что задумали США - Скориков

Кого выведут на арену вместо Зеленского, что он может продать Западу и что задумали США - Скориков - 28.09.2023 Украина.ру

Кого выведут на арену вместо Зеленского, что он может продать Западу и что задумали США - Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, каким образом украинский ветеран-эсэсовец оказался в канадском парламенте, а также о том, есть ли у США планы по смене Зеленского

2023-09-28T18:57

2023-09-28T18:57

2023-09-28T18:57

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00:32 - Что на самом деле стоит за скандалом с чествованием нациста в Канаде? 09:55 – Вброс ВСУ о гибели командующего Черноморским флотом России: на что рассчитывает Киев? 17:40 – Почему на Западе настаивают на проведении выборов на Украине? Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram — https://t.me/ukraina_ru Одноклассники — https://ok.ru/ukrainaru Politube - https://poli.tube/@ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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