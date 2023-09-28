https://ukraina.ru/20230928/1049775063.html

Министр юстиции Польши: ракета, упавшая в Польше в 2022 году была украинской

Министр юстиции Польши: ракета, упавшая в Польше в 2022 году была украинской - 28.09.2023 Украина.ру

Министр юстиции Польши: ракета, упавшая в Польше в 2022 году была украинской

Польский министр сослался на итоги расследования инцидента в Пшеводуве, которое провела прокуратура страны

2023-09-28T23:42

2023-09-28T23:42

2023-09-28T23:42

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расследование

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На польское село Пшеводув в ноябре 2022 года упала украинская ракета "все-таки советского, российского производства". Об этом 28 сентября заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро, ссылаясь на расследование экспертов.По его словам, расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выдаче заключения, в котором категорически указывается, что ракета была украинская, но при этом советского или российского производства."Что касается места пуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то была украинская ракета", - процитировало слова министра агентство РАР.Зебро добавил, что украинская сторона не сотрудничала с польскими экспертами в ходе расследования взрыва.С другой стороны, польская прокуратура сотрудничает с Украиной, подчеркнул министр. По его словам, польские прокуроры ездили на Украину и проводили там следственные действия."Несмотря на угрозу собственной жизни и здоровью, они старались помочь украинской стороне в документировании российских преступлении", - заявил Зебро.Уже несколько месяцев польские следователи не могут рассчитывать на такое же отношение украинских коллег, когда речь идет об инциденте в Пшеводуве, рассказал министр юстиции Польши, предполагая, что такое решение украинская сторона приняла не на уровне прокуратуры, а на уровне высшего государственного руководства.Как сообщало издание Украина.ру, 15 ноября прошлого года на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало заявление провокацией и домыслом, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

https://ukraina.ru/20230928/1049697894.html

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новости, польша, украина, ракета, расследование