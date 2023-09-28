https://ukraina.ru/20230928/1049774734.html

Визит натовцев, диверсанты на Белгородчине. Итоги 28 сентября на Украине

Визит натовцев, диверсанты на Белгородчине. Итоги 28 сентября на Украине - 28.09.2023 Украина.ру

Визит натовцев, диверсанты на Белгородчине. Итоги 28 сентября на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом на Украину, ранее в страну прибыли также главы Минобороны Франции и Великобритании. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

2023-09-28T18:00

2023-09-28T18:00

2023-09-28T18:14

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эксклюзив

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О визите Столтенберга стало известно днём 28 сентября, когда пресс-служба президента Украины опубликовала соответствующие фотографии. Позже была проведена пресс-конференция Зеленского и Столтенберга.«Сегодня мы обговорили с господином генеральным секретарём все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания: реальную ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов. Уверен, мы можем и дальше давить <...> так, чтобы Россия только отступала и теряла. И это правильная тактика», — заявил украинский президент.Зеленский также особо остановился на потребностях«»Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины", — заявил на пресс-конференции Зеленский.Он также отметил, что просил об увеличении поставок систем ПВО союзниками Украины.По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.«Нам нужно вместе пройти эту зиму», — указал Зеленский.Кроме того, президент Украины остановился на членстве его страны в НАТО.«Совместно с НАТО работаем над подготовкой нового документа — адаптированной годовой национальной программой, которая будет определять практические шаги по достижению Украиной соответствия принципам и стандартам Альянса», — заявил Зеленский.Отдельно Зеленский и Столтенберг обсудили саммит Альянса, который состоится в следующем году в Вашингтоне. Стороны согласились, что этот саммит должен стать результативным для Украины и НАТО.«С этой целью наши команды безотлагательно приступят к подготовке соответствующих совместных действий», — подчеркнул Зеленский.В свою очередь Столтенберг заявил, что у Украины «есть мощная поддержка со стороны всех стран — членов НАТО». Также генсек Альянса заявил, что страны НАТО продолжат поставлять Украине самые современные вооружения, в т. ч. танки, системы ПВО, а также будут тренировать пилотов для самолетов F-16.«НАТО будет стоять рядом с Украиной так долго, как потребуется», — подытожил Столтенберг.Примечательно, что четверг, 28 сентября, отметился также визитом на Украину двух министров обороны: главы Минобороны Франции Себастьена Лекорню и нового министра обороны Великобритании Грант Шаппс.«День начался с эмоционального момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину», — сообщило посольство Франции о визите Лекорню.Больше никаких подробностей не было.Что касается визита Шаппса, то примечательно, что он не только не анонсировался, но и о нём стало известно задолго после того, как глава Минобороны Великобритании прибыл на Украину. Утром о его визите сообщила пресс-служба президента Украины.«Спасибо от имени всей страны за все, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь — военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас», — заявил Зеленский на встрече с послом Великобритании.Он также отметил, что сотрудничество с британцами «позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию».Также отдельно Зеленский и Шаппс обговорили начало переговоров с Великобританий о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.Ближе к вечеру главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с начальником британского Генштаба Тони Радакином.«Встреча с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особенно отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны. Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины», — написал Залужный в своём телеграм-канале.Ранее СМИ сообщали о том, что именно Великобритания тренирует украинских боевых пловцов для атаки на Крым, а также предоставляет Киеву всё необходимое дальнобойное оружие и разведывательные данные.Кроме того, британцы начали готовить украинских диверсантов для атаки на подраздления ВС РФ, а также группы «Вагнер», расположенные в Африке, о чём сообщал ряд украинских и британских источников.Диверсанты на БелгородчинеДнём в четверг, 28 сентября, запрещённая в РФ организация «Легион "Свобода России»* сообщила о том, что его группы «сейчас работают на территории Белгородской области».При этом отмечалось, что среди боевиков организации «раненных и погибших нет», что они «работают по плану», а минных полей в месте работы диверсантов якобы не было.Данное сообщение появилось в соцсетях организации в 14:21. На момент появления сообщения указывалось, что «идёт бой». Также боевики пообещали рассказать «все детали после».Позже информацию о попытке диверсантов прорваться на Белгородчину подтвердил российский военкор Александр Коц.«По ситуации в Белгородском приграничье. Противник с ночи активизировался. Под утро диверсионная группа по Теребренскому лесу зашла в тыл позиций подразделений погранслужбы, но была обнаружена. Наши парни приняли бой, хохлы откатились, артиллерия Минобороны наносила огневое поражение по отступающим. "Никаких успехов пятачки не добились», — передают с мест. Есть подозрение, что утренняя атака может быть отвлекающим маневром. К вечеру на другом участке (условно Грайворонском) в направлении населённого пункта Одноробовка (Харьковская область) наблюдается скопление тяжелой техники противника — до пяти единиц. "Вероятно, петухи из РДК* хотят отработать копеечку", — предполагают на местах. Парни просят не рисовать стрелочки на Белгород, на границе все на местах и в готовности дать отпор. Пожелаем им удачной охоты!» — написал он в своём телеграм-канале.В соцсетях запрещённого в РФ «Русского добровольческого корпуса»*, а также главаря группировки Дениса Капустина никаких записей о боях в Белгородской области нет.* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20230928/1049759600.html

https://ukraina.ru/20230928/1049750637.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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