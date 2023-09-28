https://ukraina.ru/20230928/1049774734.html
Визит натовцев, диверсанты на Белгородчине. Итоги 28 сентября на Украине
Визит натовцев, диверсанты на Белгородчине. Итоги 28 сентября на Украине - 28.09.2023 Украина.ру
Визит натовцев, диверсанты на Белгородчине. Итоги 28 сентября на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом на Украину, ранее в страну прибыли также главы Минобороны Франции и Великобритании. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область
2023-09-28T18:00
2023-09-28T18:00
2023-09-28T18:14
хроники
эксклюзив
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О визите Столтенберга стало известно днём 28 сентября, когда пресс-служба президента Украины опубликовала соответствующие фотографии. Позже была проведена пресс-конференция Зеленского и Столтенберга.«Сегодня мы обговорили с господином генеральным секретарём все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания: реальную ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов. Уверен, мы можем и дальше давить <...> так, чтобы Россия только отступала и теряла. И это правильная тактика», — заявил украинский президент.Зеленский также особо остановился на потребностях«»Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины", — заявил на пресс-конференции Зеленский.Он также отметил, что просил об увеличении поставок систем ПВО союзниками Украины.По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.«Нам нужно вместе пройти эту зиму», — указал Зеленский.Кроме того, президент Украины остановился на членстве его страны в НАТО.«Совместно с НАТО работаем над подготовкой нового документа — адаптированной годовой национальной программой, которая будет определять практические шаги по достижению Украиной соответствия принципам и стандартам Альянса», — заявил Зеленский.Отдельно Зеленский и Столтенберг обсудили саммит Альянса, который состоится в следующем году в Вашингтоне. Стороны согласились, что этот саммит должен стать результативным для Украины и НАТО.«С этой целью наши команды безотлагательно приступят к подготовке соответствующих совместных действий», — подчеркнул Зеленский.В свою очередь Столтенберг заявил, что у Украины «есть мощная поддержка со стороны всех стран — членов НАТО». Также генсек Альянса заявил, что страны НАТО продолжат поставлять Украине самые современные вооружения, в т. ч. танки, системы ПВО, а также будут тренировать пилотов для самолетов F-16.«НАТО будет стоять рядом с Украиной так долго, как потребуется», — подытожил Столтенберг.Примечательно, что четверг, 28 сентября, отметился также визитом на Украину двух министров обороны: главы Минобороны Франции Себастьена Лекорню и нового министра обороны Великобритании Грант Шаппс.«День начался с эмоционального момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину», — сообщило посольство Франции о визите Лекорню.Больше никаких подробностей не было.Что касается визита Шаппса, то примечательно, что он не только не анонсировался, но и о нём стало известно задолго после того, как глава Минобороны Великобритании прибыл на Украину. Утром о его визите сообщила пресс-служба президента Украины.«Спасибо от имени всей страны за все, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь — военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас», — заявил Зеленский на встрече с послом Великобритании.Он также отметил, что сотрудничество с британцами «позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию».Также отдельно Зеленский и Шаппс обговорили начало переговоров с Великобританий о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.Ближе к вечеру главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с начальником британского Генштаба Тони Радакином.«Встреча с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особенно отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны. Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины», — написал Залужный в своём телеграм-канале.Ранее СМИ сообщали о том, что именно Великобритания тренирует украинских боевых пловцов для атаки на Крым, а также предоставляет Киеву всё необходимое дальнобойное оружие и разведывательные данные.Кроме того, британцы начали готовить украинских диверсантов для атаки на подраздления ВС РФ, а также группы «Вагнер», расположенные в Африке, о чём сообщал ряд украинских и британских источников.Диверсанты на БелгородчинеДнём в четверг, 28 сентября, запрещённая в РФ организация «Легион "Свобода России»* сообщила о том, что его группы «сейчас работают на территории Белгородской области».При этом отмечалось, что среди боевиков организации «раненных и погибших нет», что они «работают по плану», а минных полей в месте работы диверсантов якобы не было.Данное сообщение появилось в соцсетях организации в 14:21. На момент появления сообщения указывалось, что «идёт бой». Также боевики пообещали рассказать «все детали после».Позже информацию о попытке диверсантов прорваться на Белгородчину подтвердил российский военкор Александр Коц.«По ситуации в Белгородском приграничье. Противник с ночи активизировался. Под утро диверсионная группа по Теребренскому лесу зашла в тыл позиций подразделений погранслужбы, но была обнаружена. Наши парни приняли бой, хохлы откатились, артиллерия Минобороны наносила огневое поражение по отступающим. "Никаких успехов пятачки не добились», — передают с мест. Есть подозрение, что утренняя атака может быть отвлекающим маневром. К вечеру на другом участке (условно Грайворонском) в направлении населённого пункта Одноробовка (Харьковская область) наблюдается скопление тяжелой техники противника — до пяти единиц. "Вероятно, петухи из РДК* хотят отработать копеечку", — предполагают на местах. Парни просят не рисовать стрелочки на Белгород, на границе все на местах и в готовности дать отпор. Пожелаем им удачной охоты!» — написал он в своём телеграм-канале.В соцсетях запрещённого в РФ «Русского добровольческого корпуса»*, а также главаря группировки Дениса Капустина никаких записей о боях в Белгородской области нет.* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20230928/1049759600.html
https://ukraina.ru/20230928/1049750637.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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хроники, эксклюзив
Визит натовцев, диверсанты на Белгородчине. Итоги 28 сентября на Украине
18:00 28.09.2023 (обновлено: 18:14 28.09.2023)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом на Украину, ранее в страну прибыли также главы Минобороны Франции и Великобритании. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область
О визите Столтенберга стало известно днём 28 сентября, когда пресс-служба президента Украины опубликовала соответствующие фотографии. Позже была проведена пресс-конференция Зеленского и Столтенберга.
«Сегодня мы обговорили с господином генеральным секретарём все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания: реальную ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов. Уверен, мы можем и дальше давить <...> так, чтобы Россия только отступала и теряла. И это правильная тактика», — заявил украинский президент.
Зеленский также особо остановился на потребностях
«»Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины", — заявил на пресс-конференции Зеленский.
Он также отметил, что просил об увеличении поставок систем ПВО союзниками Украины.
По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.
«Нам нужно вместе пройти эту зиму», — указал Зеленский.
Кроме того, президент Украины остановился на членстве его страны в НАТО.
«Совместно с НАТО работаем над подготовкой нового документа — адаптированной годовой национальной программой, которая будет определять практические шаги по достижению Украиной соответствия принципам и стандартам Альянса», — заявил Зеленский.
Отдельно Зеленский и Столтенберг обсудили саммит Альянса, который состоится в следующем году в Вашингтоне. Стороны согласились, что этот саммит должен стать результативным для Украины и НАТО.
«С этой целью наши команды безотлагательно приступят к подготовке соответствующих совместных действий», — подчеркнул Зеленский.
В свою очередь Столтенберг заявил, что у Украины «есть мощная поддержка со стороны всех стран — членов НАТО». Также генсек Альянса заявил, что страны НАТО продолжат поставлять Украине самые современные вооружения, в т. ч. танки, системы ПВО, а также будут тренировать пилотов для самолетов F-16.
«НАТО будет стоять рядом с Украиной так долго, как потребуется», — подытожил Столтенберг.
Примечательно, что четверг, 28 сентября, отметился также визитом на Украину двух министров обороны: главы Минобороны Франции Себастьена Лекорню и нового министра обороны Великобритании Грант Шаппс.
«День начался с эмоционального момента чествования Героев перед Стеной памяти павших за Украину», — сообщило посольство Франции о визите Лекорню.
Больше никаких подробностей не было.
Что касается визита Шаппса, то примечательно, что он не только не анонсировался, но и о нём стало известно задолго после того, как глава Минобороны Великобритании прибыл на Украину. Утром о его визите сообщила пресс-служба президента Украины.
«Спасибо от имени всей страны за все, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь — военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас», — заявил Зеленский на встрече с послом Великобритании.
Он также отметил, что сотрудничество с британцами «позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию».
Также отдельно Зеленский и Шаппс обговорили начало переговоров с Великобританий о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Ближе к вечеру главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с начальником британского Генштаба Тони Радакином.
«Встреча с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особенно отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны. Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины
», — написал
Залужный в своём телеграм-канале.
Ранее СМИ сообщали о том, что именно Великобритания тренирует украинских боевых пловцов для атаки на Крым, а также предоставляет Киеву всё необходимое дальнобойное оружие и разведывательные данные.
Кроме того, британцы начали готовить украинских диверсантов для атаки на подраздления ВС РФ, а также группы «Вагнер», расположенные в Африке, о чём сообщал ряд украинских и британских источников.
Диверсанты на Белгородчине
Днём в четверг, 28 сентября, запрещённая в РФ организация «Легион "Свобода России»* сообщила о том, что его группы «сейчас работают на территории Белгородской области».
При этом отмечалось, что среди боевиков организации «раненных и погибших нет», что они «работают по плану», а минных полей в месте работы диверсантов якобы не было.
Данное сообщение появилось в соцсетях организации в 14:21. На момент появления сообщения указывалось, что «идёт бой». Также боевики пообещали рассказать «все детали после».
Позже информацию о попытке диверсантов прорваться на Белгородчину подтвердил
российский военкор Александр Коц
.
«По ситуации в Белгородском приграничье. Противник с ночи активизировался. Под утро диверсионная группа по Теребренскому лесу зашла в тыл позиций подразделений погранслужбы, но была обнаружена. Наши парни приняли бой, хохлы откатились, артиллерия Минобороны наносила огневое поражение по отступающим. "Никаких успехов пятачки не добились», — передают с мест. Есть подозрение, что утренняя атака может быть отвлекающим маневром. К вечеру на другом участке (условно Грайворонском) в направлении населённого пункта Одноробовка (Харьковская область) наблюдается скопление тяжелой техники противника — до пяти единиц. "Вероятно, петухи из РДК* хотят отработать копеечку", — предполагают на местах. Парни просят не рисовать стрелочки на Белгород, на границе все на местах и в готовности дать отпор. Пожелаем им удачной охоты!» — написал он в своём телеграм-канале.
В соцсетях запрещённого в РФ «Русского добровольческого корпуса»*, а также главаря группировки Дениса Капустина никаких записей о боях в Белгородской области нет.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.