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Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили

Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили - 28.09.2023 Украина.ру

Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет предприятие в Киеве совместно с "Укроборонпромом", сообщили 28 сентября в пресс-службе Rheinmetall

2023-09-28T18:01

2023-09-28T18:01

2023-09-28T18:01

новости

германия

украина

rheinmetall ag

укроборонпром

киев

предприятие

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Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и будет осуществлять деятельность в сфере "сервисного обслуживания, сборки, производства и разработки военной техники", добавили там.Сотрудничество между Rheinmetall и "Укроборонпромом" направлено на "укрепление оборонного сектора Украины и, в конечном счете, национальной безопасности страны путем постепенного наращивания совместного потенциала в области оборонных технологий в Украине", уточнили в пресс-службе концерна.На первом этапе сотрудничество будет направлено на техобслуживание и ремонт техники, переданной Украине Германией.На последующих этапах, отметили в концерне, планируется наладить совместное производство отдельных видов продукции Rheinmetall на Украине.В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Укроборонпромом" может также включать совместную разработку военных систем группами украинских и немецких специалистов, в том числе для последующего экспорта Украиной, уточняется в пресс-релизе.В конце июня деятельность госконцерна "Укроборонпром" была прекращена и вместо него создано АО "Украинская оборонная промышленность"Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2.В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.

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новости, германия, украина, rheinmetall ag, укроборонпром, киев, предприятие