Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили - 28.09.2023 Украина.ру
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Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили
Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили - 28.09.2023 Украина.ру
Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет предприятие в Киеве совместно с "Укроборонпромом", сообщили 28 сентября в пресс-службе Rheinmetall
2023-09-28T18:01
2023-09-28T18:01
новости
германия
украина
rheinmetall ag
укроборонпром
киев
предприятие
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Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и будет осуществлять деятельность в сфере "сервисного обслуживания, сборки, производства и разработки военной техники", добавили там.Сотрудничество между Rheinmetall и "Укроборонпромом" направлено на "укрепление оборонного сектора Украины и, в конечном счете, национальной безопасности страны путем постепенного наращивания совместного потенциала в области оборонных технологий в Украине", уточнили в пресс-службе концерна.На первом этапе сотрудничество будет направлено на техобслуживание и ремонт техники, переданной Украине Германией.На последующих этапах, отметили в концерне, планируется наладить совместное производство отдельных видов продукции Rheinmetall на Украине.В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Укроборонпромом" может также включать совместную разработку военных систем группами украинских и немецких специалистов, в том числе для последующего экспорта Украиной, уточняется в пресс-релизе.В конце июня деятельность госконцерна "Укроборонпром" была прекращена и вместо него создано АО "Украинская оборонная промышленность"Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2.В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.
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новости, германия, украина, rheinmetall ag, укроборонпром, киев, предприятие
Новости, Германия, Украина, Rheinmetall AG, Укроборонпром, Киев, предприятие

Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили

18:01 28.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / KarleHornЗавод Rheinmetall в Киле
Завод Rheinmetall в Киле - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© commons.wikimedia.org / KarleHorn
Читать в
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет предприятие в Киеве совместно с "Укроборонпромом", сообщили 28 сентября в пресс-службе Rheinmetall
"Федеральное антимонопольное ведомство Германии сегодня одобрило создание совместного предприятия Rheinmetall Landsysteme GmbH и Украинской оборонной промышленности на Украине", - отмечается в пресс-релизе.
Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и будет осуществлять деятельность в сфере "сервисного обслуживания, сборки, производства и разработки военной техники", добавили там.
Сотрудничество между Rheinmetall и "Укроборонпромом" направлено на "укрепление оборонного сектора Украины и, в конечном счете, национальной безопасности страны путем постепенного наращивания совместного потенциала в области оборонных технологий в Украине", уточнили в пресс-службе концерна.
На первом этапе сотрудничество будет направлено на техобслуживание и ремонт техники, переданной Украине Германией.
На последующих этапах, отметили в концерне, планируется наладить совместное производство отдельных видов продукции Rheinmetall на Украине.
В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Укроборонпромом" может также включать совместную разработку военных систем группами украинских и немецких специалистов, в том числе для последующего экспорта Украиной, уточняется в пресс-релизе.
В конце июня деятельность госконцерна "Укроборонпром" была прекращена и вместо него создано АО "Украинская оборонная промышленность"
Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2.
В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 17:51
Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNNНемецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на Украине в течение следующих 12 недель. Об этом сообщил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN
 
НовостиГерманияУкраинаRheinmetall AGУкроборонпромКиевпредприятие
 
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Заголовок открываемого материала
18:02Как в Ашхабаде "закалялась сталь"
18:01Rheinmetall откроет в Киеве завод, власти ФРГ одобрили
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