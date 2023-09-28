https://ukraina.ru/20230928/1049774429.html
США заморозили суверенные активы РФ на $8 млрд под предлогом "послевоенного восстановления Украины"
США заморозили суверенные активы РФ на $8 млрд под предлогом "послевоенного восстановления Украины" - 28.09.2023 Украина.ру
США заморозили суверенные активы РФ на $8 млрд под предлогом "послевоенного восстановления Украины"
Вашингтон думает над тем, как использовать отнятые у России суверенные активы на $8 млрд. Об этом сообщают журналисты Financial Times.
2023-09-28T17:59
2023-09-28T17:59
2023-09-28T17:59
сша
белый дом
пенни прицкер
кража
воровство
замороженные активы
центробанк рф
россия
сво
международные отношения
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Большая часть из "замороженных" российских суверенных активов на $8 млрд находится в Евросоюзе и Японии. Новый спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины (в недавнем прошлом - министр торговли) Пенни Прицкер прокомментировала отъём чужих денег, которые Вашингтон намерен использовать по своему усмотрению.Прицкер высказалась "не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной", сообщив, что эти деньги "должны способствовать восстановлению Украины". По словам американской чиновницы, механизм использования Вашингтоном отнятых у России суверенных активов пока не ясен.В начале сентября представители Еврокомиссии провели переговоры с правительствами Евросоюза по вопросу введение налога на прибыль от замороженных €200 млрд активов Центробанка России (Банка России). По информации Bloomberg, после начала СВО за рубежом было заморожено российских активов на $311 млрд, не считая десятков миллиардов активов российских бизнесменов.
https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, белый дом, пенни прицкер, кража, воровство, замороженные активы, центробанк рф, россия, сво, международные отношения, международное право, санкции
США, Белый дом, Пенни Прицкер, кража, воровство, замороженные активы, Центробанк РФ, Россия, СВО, международные отношения, международное право, санкции
США заморозили суверенные активы РФ на $8 млрд под предлогом "послевоенного восстановления Украины"
Вашингтон думает над тем, как использовать отнятые у России суверенные активы на $8 млрд. Об этом сообщают журналисты Financial Times.
Большая часть из "замороженных" российских суверенных активов на $8 млрд находится в Евросоюзе и Японии. Новый спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины (в недавнем прошлом - министр торговли) Пенни Прицкер прокомментировала отъём чужих денег, которые Вашингтон намерен использовать по своему усмотрению.
Прицкер высказалась "не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной", сообщив, что эти деньги "должны способствовать восстановлению Украины". По словам американской чиновницы, механизм использования Вашингтоном отнятых у России суверенных активов пока не ясен.
"Юридически, как это сделать — это то, над чем мы сейчас работаем", — сказала спецпредставитель США.
В начале сентября представители Еврокомиссии провели переговоры с правительствами Евросоюза по вопросу введение налога на прибыль от замороженных €200 млрд активов Центробанка России (Банка России). По информации Bloomberg, после начала СВО за рубежом было заморожено российских активов на $311 млрд, не считая десятков миллиардов активов российских бизнесменов.