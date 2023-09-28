https://ukraina.ru/20230928/1049774429.html

США заморозили суверенные активы РФ на $8 млрд под предлогом "послевоенного восстановления Украины"

США заморозили суверенные активы РФ на $8 млрд под предлогом "послевоенного восстановления Украины" - 28.09.2023 Украина.ру

США заморозили суверенные активы РФ на $8 млрд под предлогом "послевоенного восстановления Украины"

Вашингтон думает над тем, как использовать отнятые у России суверенные активы на $8 млрд. Об этом сообщают журналисты Financial Times.

2023-09-28T17:59

2023-09-28T17:59

2023-09-28T17:59

сша

белый дом

пенни прицкер

кража

воровство

замороженные активы

центробанк рф

россия

сво

международные отношения

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Большая часть из "замороженных" российских суверенных активов на $8 млрд находится в Евросоюзе и Японии. Новый спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины (в недавнем прошлом - министр торговли) Пенни Прицкер прокомментировала отъём чужих денег, которые Вашингтон намерен использовать по своему усмотрению.Прицкер высказалась "не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной", сообщив, что эти деньги "должны способствовать восстановлению Украины". По словам американской чиновницы, механизм использования Вашингтоном отнятых у России суверенных активов пока не ясен.В начале сентября представители Еврокомиссии провели переговоры с правительствами Евросоюза по вопросу введение налога на прибыль от замороженных €200 млрд активов Центробанка России (Банка России). По информации Bloomberg, после начала СВО за рубежом было заморожено российских активов на $311 млрд, не считая десятков миллиардов активов российских бизнесменов.

https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html

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сша, белый дом, пенни прицкер, кража, воровство, замороженные активы, центробанк рф, россия, сво, международные отношения, международное право, санкции