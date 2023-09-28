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Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях

Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях - 28.09.2023 Украина.ру

Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях

Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру прокомментировал ход парламентской избирательной кампании в Польше, а также рассказал, почему отношения Польши и Украины трещат по швам

2023-09-28T17:36

2023-09-28T17:36

2023-09-28T17:36

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00:37 - Парламентская избирательная кампания в Польше: каковы прогнозы? 01:57 – Кто будет определять судьбу Польши на выборах? 02:58 – Почему молодёжь не ходит на выборы? 03:36 – О ситуации на границе Польши и Словакии; 05:10 – Об отношениях Польши и Украины; 06:13 – О приглашённом нацисте в парламент Канады; 07:17 – О русофобии в Эстонии и сигналах к Польше; 08:47 – О факторе Восточной Пруссии; 09:13 – Интересы Польши в конфликте на Украине; 09:52 – Почему Польша не готова к войне?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, станислав стремидловский, польша, украина, канада, зарубежье, словакия, берлин, владимир зеленский, видео