Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях - 28.09.2023 Украина.ру
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Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях
Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях - 28.09.2023 Украина.ру
Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях
Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру прокомментировал ход парламентской избирательной кампании в Польше, а также рассказал, почему отношения Польши и Украины трещат по швам
2023-09-28T17:36
2023-09-28T17:36
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00:37 - Парламентская избирательная кампания в Польше: каковы прогнозы? 01:57 – Кто будет определять судьбу Польши на выборах? 02:58 – Почему молодёжь не ходит на выборы? 03:36 – О ситуации на границе Польши и Словакии; 05:10 – Об отношениях Польши и Украины; 06:13 – О приглашённом нацисте в парламент Канады; 07:17 – О русофобии в Эстонии и сигналах к Польше; 08:47 – О факторе Восточной Пруссии; 09:13 – Интересы Польши в конфликте на Украине; 09:52 – Почему Польша не готова к войне?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, видео, станислав стремидловский, польша, украина, канада, зарубежье, словакия, берлин, владимир зеленский, видео
Новости, Видео, Станислав Стремидловский, Польша, Украина, Канада, Зарубежье, Словакия, Берлин, Владимир Зеленский

Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях

17:36 28.09.2023
 
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Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру прокомментировал ход парламентской избирательной кампании в Польше, а также рассказал, почему отношения Польши и Украины трещат по швам
00:37 - Парламентская избирательная кампания в Польше: каковы прогнозы?
01:57 – Кто будет определять судьбу Польши на выборах?
02:58 – Почему молодёжь не ходит на выборы?
03:36 – О ситуации на границе Польши и Словакии;
05:10 – Об отношениях Польши и Украины;
06:13 – О приглашённом нацисте в парламент Канады;
07:17 – О русофобии в Эстонии и сигналах к Польше;
08:47 – О факторе Восточной Пруссии;
09:13 – Интересы Польши в конфликте на Украине;
09:52 – Почему Польша не готова к войне?
 
НовостиВидеоСтанислав СтремидловскийПольшаУкраинаКанадаЗарубежьеСловакияБерлинВладимир Зеленский
 
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