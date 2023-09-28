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Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях
Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях - 28.09.2023 Украина.ру
Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях
Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру прокомментировал ход парламентской избирательной кампании в Польше, а также рассказал, почему отношения Польши и Украины трещат по швам
2023-09-28T17:36
2023-09-28T17:36
2023-09-28T17:36
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00:37 - Парламентская избирательная кампания в Польше: каковы прогнозы? 01:57 – Кто будет определять судьбу Польши на выборах? 02:58 – Почему молодёжь не ходит на выборы? 03:36 – О ситуации на границе Польши и Словакии; 05:10 – Об отношениях Польши и Украины; 06:13 – О приглашённом нацисте в парламент Канады; 07:17 – О русофобии в Эстонии и сигналах к Польше; 08:47 – О факторе Восточной Пруссии; 09:13 – Интересы Польши в конфликте на Украине; 09:52 – Почему Польша не готова к войне?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, станислав стремидловский, польша, украина, канада, зарубежье, словакия, берлин, владимир зеленский, видео
Новости, Видео, Станислав Стремидловский, Польша, Украина, Канада, Зарубежье, Словакия, Берлин, Владимир Зеленский
Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствиях
Эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру прокомментировал ход парламентской избирательной кампании в Польше, а также рассказал, почему отношения Польши и Украины трещат по швам
00:37 - Парламентская избирательная кампания в Польше: каковы прогнозы?
01:57 – Кто будет определять судьбу Польши на выборах?
02:58 – Почему молодёжь не ходит на выборы?
03:36 – О ситуации на границе Польши и Словакии;
05:10 – Об отношениях Польши и Украины;
06:13 – О приглашённом нацисте в парламент Канады;
07:17 – О русофобии в Эстонии и сигналах к Польше;
08:47 – О факторе Восточной Пруссии;
09:13 – Интересы Польши в конфликте на Украине;
09:52 – Почему Польша не готова к войне?