https://ukraina.ru/20230928/1049773046.html

Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону

Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону - 28.09.2023 Украина.ру

Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону

Начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину Залужный доложил о потребностях украинской армии.

2023-09-28T17:54

2023-09-28T17:54

2023-09-28T17:54

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валерий залужный

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О необходимости усиления противовоздушной обороны Украины главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный рассказал 28 сентября в Киеве начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину. Об этом Залужный сообщил на своей странице в соцсетях."Встреча с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - написал Залужный.Он добавил, что доложил британскому адмиралу о потребностях украинской армии.В Киев 28 сентября прибыла делегация НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В рамках делегации в Киев приехал и новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

https://ukraina.ru/20230928/1049765259.html

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новости, валерий залужный, пво, украина, великобритания