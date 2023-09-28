Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону
© Twitter / Chief of the Defence StaffКристофер Каволи, Валерий Залужный, Энтони Радакин
© Twitter / Chief of the Defence Staff
Начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину Залужный доложил о потребностях украинской армии.
О необходимости усиления противовоздушной обороны Украины главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный рассказал 28 сентября в Киеве начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину. Об этом Залужный сообщил на своей странице в соцсетях.
"Встреча с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - написал Залужный.
Он добавил, что доложил британскому адмиралу о потребностях украинской армии.
В Киев 28 сентября прибыла делегация НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В рамках делегации в Киев приехал и новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс.