Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону - 28.09.2023 Украина.ру
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Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону
Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону - 28.09.2023 Украина.ру
Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону
Начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину Залужный доложил о потребностях украинской армии.
2023-09-28T17:54
2023-09-28T17:54
новости
валерий залужный
пво
украина
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О необходимости усиления противовоздушной обороны Украины главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный рассказал 28 сентября в Киеве начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину. Об этом Залужный сообщил на своей странице в соцсетях."Встреча с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - написал Залужный.Он добавил, что доложил британскому адмиралу о потребностях украинской армии.В Киев 28 сентября прибыла делегация НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В рамках делегации в Киев приехал и новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
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новости, валерий залужный, пво, украина, великобритания
Новости, Валерий Залужный, ПВО, Украина, Великобритания

Залужный просит Великобританию помочь Киеву усилить противовоздушную оборону

17:54 28.09.2023
 
© Twitter / Chief of the Defence StaffКристофер Каволи, Валерий Залужный, Энтони Радакин
Кристофер Каволи, Валерий Залужный, Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Twitter / Chief of the Defence Staff
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Начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину Залужный доложил о потребностях украинской армии.
О необходимости усиления противовоздушной обороны Украины главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный рассказал 28 сентября в Киеве начальнику штаба обороны Великобритании Тони Радакину. Об этом Залужный сообщил на своей странице в соцсетях.
"Встреча с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - написал Залужный.
Он добавил, что доложил британскому адмиралу о потребностях украинской армии.
В Киев 28 сентября прибыла делегация НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В рамках делегации в Киев приехал и новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
14:44
"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели 28 сентября совместную пресс-конференцию в Киеве. Трансляция велась на официальном сайте НАТО
 
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