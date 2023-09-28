Новые соединения в армии России, НАТО рулит конфликтом на Украине. О чём говорили эксперты 28 сентября
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Задачи Минобороны перспективу
В среду, 27 сентября, в Минобороны России сообщили, что приступили к формированию разведывательно-штурмовых бригад с учетом опыта в специальной военной операции. Новые соединения получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию и широкую номенклатуру БПЛА.
Вооруженные силы России еще в прошлом году столкнулись с тем, что у нас отсутствует легкая пехота, поясняет военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
ВС РФ полагались на успех действий батальонно-тактических групп, которые имели успех в Сирии. Но эти БТГ в условиях позиционной борьбы на Украине себя не очень оправдали, отметил эксперт.
Они не могут действовать в условиях многоэшелонированной обороны. Украинская сторона имеет, как правило, три линии обороны. В этой ситуации БТГ не могут быть эффективными, если линия обороны не прорвана.
"Минобороны приступает к реализации задач, которые нацелены не на сегодня, а на перспективу. Например, на весну. К весне предполагается значительное ослабление ВСУ.
Оно произойдёт, если Зеленский будет реализовывать планы по продолжению войны без перерывов. В этом случае он не сможет накопить серьезные резервы к весне следующего года. А к весне он хотел накопить 200 тысяч.
Призвать столько украинские власти не в состоянии. На Украине готовят пять новых бригад. Но это всего лишь 25 тысяч", – сообщил Евсеев.
16:18Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехотыРоссийская армия сможет повторить август прошлого года, но уже для украинской стороны, если Зеленский будет продолжать наступать, истощая свои ресурсы, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По его словам, Минобороны хочет быть готовым к тому, что по мере ослабления украинского фронта возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для полноценного закрытия нескольких линий обороны уже не будет.
Украинские войска будут недостаточно боеготовы и мотивированы, и разведывательно-штурмовые бригады могут пригодиться. Потому что, когда фронт ослабнет, станет возможным его прорыв силами бригады.
"В этом случае бригады будут решать задачи как штурмовые по прорыву линии обороны, так и по разведывательно-диверсионной деятельности в тылу, по нарушению коммуникаций.
Именно сейчас я не вижу возможностей по использованию бригад такого типа, но весной такие перспективы могут появиться", – заявил Евсеев.
Россия-НАТО: победить не может никто
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 26 сентября в своём телеграм-канале перечислил три фактора, которые ведут к прямому конфликту с НАТО. Это чествование нациста в канадском парламенте; поставки вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams из арсеналов НАТО и ракет ATAСMS.
Конфликт России с НАТО, если говорить про обоснования, возможен в любую минуту, потому что натовским оружием украинская армия воюет против нас с самого начала спецоперации (СВО), отмечает специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
В то же время, указывает он, такое противостояние не нужно ни Москве, ни Альянсу, потому что это создаст больше проблем, нежели принесёт плюсов.
У России, говорит Ющук, нет технических возможностей для победы над НАТО, точно так же как у блока не получится выиграть войну с Россией и воспользоваться ее плодами. Поэтому сегодня они стараются не делать шагов, которые приведут к явному столкновению, пытаются сохранять хрупкое равновесие.
"Подобные разговоры [о войне РФ и НАТО] ведутся в аспекте того, не получится ли на Украине ситуация, когда России придется применить ядерное оружие, а НАТО необходимо будет как-то ответить на это.
Второй момент — не взорвутся ли наши геополитические оппоненты до такой степени, что России придется уничтожать аэродром Жешув. Если руководствоваться здравым смыслом, а не ограничениями, данная международная база — это первый "кандидат" на удар со стороны русской армии. В локальных войнах, где нет угрозы перерастания конфликта во что-то глобальное, такие вещи происходили всегда", – рассказал эксперт.
04:12Евгений Ющук: У России нет технических возможностей победить НАТО, а само НАТО не может победить РоссиюВашингтон и Британия не дадут Украине победить Россию, но ослабят ее. Однако после окончания спецоперации (СВО) русская армия будет готова к войне с любым продвинутым противником. Именно поэтому ее пытаются удержать на украинском треке, считает специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
Что касается ситуации на фронте, российские войска сейчас не в состоянии устроить грандиозное наступление: для перелома ситуации на фронте России необходимо время, чтобы наработать достаточное количество техники для решающего перевеса над ВСУ — в 8–10 раз в идеале. Тогда осуществить продуктивную атаку возможно, отмечает Ющук.
"В то же время американцы с британцами достаточно аккуратно управляют конфликтом на Украине. Они сознательно не вооружают Украину "до зубов", дают ей оружие дозированно.
Западу не нужна сокрушительная победа над Россией — ему необходим постоянно тлеющий костер, который все время будет обжигать и ослаблять РФ. Поэтому они подбрасывают столько дров, сколько нужно только для тления.
Тогда, по их мнению, русская армия увязнет на Украине, у нее не хватит сил ни на Армению, ни на другие страны. Заодно Россия уничтожит много украинцев и поругается с Киевом на более длительный период. Вот какие у западников цели, и они их отчасти достигают — решающего перевеса нет ни у ВСУ, ни у ВС РФ", – сообщил Ющук.