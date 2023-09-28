https://ukraina.ru/20230928/1049772146.html

Новые соединения в армии России, НАТО рулит конфликтом на Украине. О чём говорили эксперты 28 сентября

Новые соединения в армии России, НАТО рулит конфликтом на Украине. О чём говорили эксперты 28 сентября - 28.09.2023 Украина.ру

Новые соединения в армии России, НАТО рулит конфликтом на Украине. О чём говорили эксперты 28 сентября

Украина.ру, 28.09.2023

2023-09-28T17:44

2023-09-28T17:44

2023-09-28T17:44

эксклюзив

евгений ющук

всу

вс рф

запад

украина

россия

танки

дмитрий медведев

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049772461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d40eac431ab15449f7941a60427a2ac.jpg

Задачи Минобороны перспективуВ среду, 27 сентября, в Минобороны России сообщили, что приступили к формированию разведывательно-штурмовых бригад с учетом опыта в специальной военной операции. Новые соединения получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию и широкую номенклатуру БПЛА.Вооруженные силы России еще в прошлом году столкнулись с тем, что у нас отсутствует легкая пехота, поясняет военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.ВС РФ полагались на успех действий батальонно-тактических групп, которые имели успех в Сирии. Но эти БТГ в условиях позиционной борьбы на Украине себя не очень оправдали, отметил эксперт.Они не могут действовать в условиях многоэшелонированной обороны. Украинская сторона имеет, как правило, три линии обороны. В этой ситуации БТГ не могут быть эффективными, если линия обороны не прорвана."Минобороны приступает к реализации задач, которые нацелены не на сегодня, а на перспективу. Например, на весну. К весне предполагается значительное ослабление ВСУ.Оно произойдёт, если Зеленский будет реализовывать планы по продолжению войны без перерывов. В этом случае он не сможет накопить серьезные резервы к весне следующего года. А к весне он хотел накопить 200 тысяч.Призвать столько украинские власти не в состоянии. На Украине готовят пять новых бригад. Но это всего лишь 25 тысяч", – сообщил Евсеев.По его словам, Минобороны хочет быть готовым к тому, что по мере ослабления украинского фронта возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для полноценного закрытия нескольких линий обороны уже не будет.Украинские войска будут недостаточно боеготовы и мотивированы, и разведывательно-штурмовые бригады могут пригодиться. Потому что, когда фронт ослабнет, станет возможным его прорыв силами бригады."В этом случае бригады будут решать задачи как штурмовые по прорыву линии обороны, так и по разведывательно-диверсионной деятельности в тылу, по нарушению коммуникаций.Именно сейчас я не вижу возможностей по использованию бригад такого типа, но весной такие перспективы могут появиться", – заявил Евсеев.Россия-НАТО: победить не может никтоЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев 26 сентября в своём телеграм-канале перечислил три фактора, которые ведут к прямому конфликту с НАТО. Это чествование нациста в канадском парламенте; поставки вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams из арсеналов НАТО и ракет ATAСMS.Конфликт России с НАТО, если говорить про обоснования, возможен в любую минуту, потому что натовским оружием украинская армия воюет против нас с самого начала спецоперации (СВО), отмечает специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.В то же время, указывает он, такое противостояние не нужно ни Москве, ни Альянсу, потому что это создаст больше проблем, нежели принесёт плюсов.У России, говорит Ющук, нет технических возможностей для победы над НАТО, точно так же как у блока не получится выиграть войну с Россией и воспользоваться ее плодами. Поэтому сегодня они стараются не делать шагов, которые приведут к явному столкновению, пытаются сохранять хрупкое равновесие."Подобные разговоры [о войне РФ и НАТО] ведутся в аспекте того, не получится ли на Украине ситуация, когда России придется применить ядерное оружие, а НАТО необходимо будет как-то ответить на это.Второй момент — не взорвутся ли наши геополитические оппоненты до такой степени, что России придется уничтожать аэродром Жешув. Если руководствоваться здравым смыслом, а не ограничениями, данная международная база — это первый "кандидат" на удар со стороны русской армии. В локальных войнах, где нет угрозы перерастания конфликта во что-то глобальное, такие вещи происходили всегда", – рассказал эксперт.Что касается ситуации на фронте, российские войска сейчас не в состоянии устроить грандиозное наступление: для перелома ситуации на фронте России необходимо время, чтобы наработать достаточное количество техники для решающего перевеса над ВСУ — в 8–10 раз в идеале. Тогда осуществить продуктивную атаку возможно, отмечает Ющук."В то же время американцы с британцами достаточно аккуратно управляют конфликтом на Украине. Они сознательно не вооружают Украину "до зубов", дают ей оружие дозированно.Западу не нужна сокрушительная победа над Россией — ему необходим постоянно тлеющий костер, который все время будет обжигать и ослаблять РФ. Поэтому они подбрасывают столько дров, сколько нужно только для тления.Тогда, по их мнению, русская армия увязнет на Украине, у нее не хватит сил ни на Армению, ни на другие страны. Заодно Россия уничтожит много украинцев и поругается с Киевом на более длительный период. Вот какие у западников цели, и они их отчасти достигают — решающего перевеса нет ни у ВСУ, ни у ВС РФ", – сообщил Ющук.

https://ukraina.ru/20230928/1049768250.html

https://ukraina.ru/20230928/1049744509.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, евгений ющук, всу, вс рф, запад, украина, россия, танки, дмитрий медведев, владимир зеленский, евсеев, бпла