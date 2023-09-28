https://ukraina.ru/20230928/1049771018.html

Венгрия раньше Бундесвера получит новые боевые танки концерна Rheinmetall

Венгрия раньше Бундесвера получит новые боевые танки концерна Rheinmetall - 28.09.2023 Украина.ру

Венгрия раньше Бундесвера получит новые боевые танки концерна Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нашёл первого заказчика для своего нового боевого танка Panther ("Пантера") - он отправится в Венгрию, где и будет производиться, сообщили 28 сентября журналисты немецкого издания Handelsblatt

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:18

новости

rheinmetall ag

германия

венгрия

танк

leopard-2 (танк)

panther (танк "пантера")

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Издание отмечает, что презентация танка Rheinmetall прошла в "нужное время". Западные страны в большем объёме поставили Украине свои боевые танки. С тех пор спрос среди производителей растет.Гендиректор концерта Армин Паппергер отмечает, что по своему внешнему виду "Пантера" превосходит модернизированный танк "Леопард-2". Однако до сих пор у него не было заказчика, даже Бундесвер не стал закупать их.Паппергер отметил, что танк "Пантера" уже доступен. Тем не менее, он еще не полностью доработан. Например, боевой танк нуждается в новом шасси, поскольку до сих пор он базировался на шасси конкурента. Работы над "Пантерой" планируется начать в сотрудничестве с Венгрией.Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2.В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.

https://ukraina.ru/20230911/1049322986.html

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новости, rheinmetall ag, германия, венгрия, танк, leopard-2 (танк), panther (танк "пантера")