Венгрия раньше Бундесвера получит новые боевые танки концерна Rheinmetall - 28.09.2023 Украина.ру
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Венгрия раньше Бундесвера получит новые боевые танки концерна Rheinmetall
Венгрия раньше Бундесвера получит новые боевые танки концерна Rheinmetall - 28.09.2023 Украина.ру
Венгрия раньше Бундесвера получит новые боевые танки концерна Rheinmetall
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нашёл первого заказчика для своего нового боевого танка Panther ("Пантера") - он отправится в Венгрию, где и будет производиться, сообщили 28 сентября журналисты немецкого издания Handelsblatt
2023-09-28T17:18
2023-09-28T17:18
новости
rheinmetall ag
германия
венгрия
танк
leopard-2 (танк)
panther (танк "пантера")
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Издание отмечает, что презентация танка Rheinmetall прошла в "нужное время". Западные страны в большем объёме поставили Украине свои боевые танки. С тех пор спрос среди производителей растет.Гендиректор концерта Армин Паппергер отмечает, что по своему внешнему виду "Пантера" превосходит модернизированный танк "Леопард-2". Однако до сих пор у него не было заказчика, даже Бундесвер не стал закупать их.Паппергер отметил, что танк "Пантера" уже доступен. Тем не менее, он еще не полностью доработан. Например, боевой танк нуждается в новом шасси, поскольку до сих пор он базировался на шасси конкурента. Работы над "Пантерой" планируется начать в сотрудничестве с Венгрией.Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2.В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.
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новости, rheinmetall ag, германия, венгрия, танк, leopard-2 (танк), panther (танк "пантера")
Новости, Rheinmetall AG, Германия, Венгрия, танк, Leopard-2 (танк), Panther (танк "Пантера")

Венгрия раньше Бундесвера получит новые боевые танки концерна Rheinmetall

17:18 28.09.2023
 
© Rheinmetall AG
© Rheinmetall AG
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нашёл первого заказчика для своего нового боевого танка Panther ("Пантера") - он отправится в Венгрию, где и будет производиться, сообщили 28 сентября журналисты немецкого издания Handelsblatt
"Венгерское государство намерено стать первой страной, оснащающей свои вооруженные силы новым основным боевым танком Panther производства Rheinmetall", - говорится в статье.
Издание отмечает, что презентация танка Rheinmetall прошла в "нужное время". Западные страны в большем объёме поставили Украине свои боевые танки. С тех пор спрос среди производителей растет.
Гендиректор концерта Армин Паппергер отмечает, что по своему внешнему виду "Пантера" превосходит модернизированный танк "Леопард-2". Однако до сих пор у него не было заказчика, даже Бундесвер не стал закупать их.
Паппергер отметил, что танк "Пантера" уже доступен. Тем не менее, он еще не полностью доработан. Например, боевой танк нуждается в новом шасси, поскольку до сих пор он базировался на шасси конкурента. Работы над "Пантерой" планируется начать в сотрудничестве с Венгрией.
Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2.
В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.
БМП Marder - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 13:46
Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники MarderКрупнейший производитель военной техники и вооружения в Европе - концерн Rheinmetall, заключил с правительством Германии контракт на поставку Украине еще 40 единиц бронетехники Marder. Об этом 11 сентября сообщил Rheinmetall на своем официальном сайте
 
НовостиRheinmetall AGГерманияВенгриятанкLeopard-2 (танк)Panther (танк "Пантера")
 
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