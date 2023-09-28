Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам - 28.09.2023 Украина.ру
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Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам
Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам - 28.09.2023 Украина.ру
Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам
Официальная Астана готова содействовать прекращению российской спецоперации на Украине и мирным переговорам сторон конфликта на основе устава ООН. Об этом 28 сентября заявил президент Касым Жомарт Токаев.
2023-09-28T16:13
2023-09-28T16:14
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казахстан
касым-жомарт токаев
мирный план
дипломатия
международные отношения
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"И украинская сторона, и российская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока неясная. На какой основе можно было бы вести переговоры? Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал – мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры с тем, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров", - сказал Токаев.Он также заявил, что Казахстан поддерживает все посреднические усилия "государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта". При этом он заверил: "Мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия".По словам Токаева, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий. По его мнению, в видении перспектив завершения российской СВО следует руководствоваться нормами ООН.
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новости, украина, россия, сво, казахстан, касым-жомарт токаев, мирный план, дипломатия, международные отношения, оон
Новости, Украина, Россия, СВО, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, мирный план, дипломатия, международные отношения, ООН

Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам

16:13 28.09.2023 (обновлено: 16:14 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Официальная Астана готова содействовать прекращению российской спецоперации на Украине и мирным переговорам сторон конфликта на основе устава ООН. Об этом 28 сентября заявил президент Касым Жомарт Токаев.
"И украинская сторона, и российская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока неясная. На какой основе можно было бы вести переговоры? Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал – мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры с тем, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров", - сказал Токаев.
Он также заявил, что Казахстан поддерживает все посреднические усилия "государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта". При этом он заверил: "Мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия".
По словам Токаева, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий. По его мнению, в видении перспектив завершения российской СВО следует руководствоваться нормами ООН.
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 12:06
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - ПутинЕсли в США считают, что Украина готова к переговорам, пускай отменят официальный запрет на них, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября
 
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