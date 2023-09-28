Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам

Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - Путин

Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пускай отменят официальный запрет на них, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября