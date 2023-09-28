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Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам
Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам - 28.09.2023 Украина.ру
Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам
Официальная Астана готова содействовать прекращению российской спецоперации на Украине и мирным переговорам сторон конфликта на основе устава ООН. Об этом 28 сентября заявил президент Касым Жомарт Токаев.
2023-09-28T16:13
2023-09-28T16:13
2023-09-28T16:14
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мирный план
дипломатия
международные отношения
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"И украинская сторона, и российская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока неясная. На какой основе можно было бы вести переговоры? Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал – мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры с тем, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров", - сказал Токаев.Он также заявил, что Казахстан поддерживает все посреднические усилия "государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта". При этом он заверил: "Мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия".По словам Токаева, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий. По его мнению, в видении перспектив завершения российской СВО следует руководствоваться нормами ООН.
https://ukraina.ru/20230912/1049350280.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, казахстан, касым-жомарт токаев, мирный план, дипломатия, международные отношения, оон
Новости, Украина, Россия, СВО, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, мирный план, дипломатия, международные отношения, ООН
Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам
16:13 28.09.2023 (обновлено: 16:14 28.09.2023)
Официальная Астана готова содействовать прекращению российской спецоперации на Украине и мирным переговорам сторон конфликта на основе устава ООН. Об этом 28 сентября заявил президент Касым Жомарт Токаев.
"И украинская сторона, и российская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока неясная. На какой основе можно было бы вести переговоры? Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал – мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры с тем, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров", - сказал Токаев.
Он также заявил, что Казахстан поддерживает все посреднические усилия "государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта". При этом он заверил: "Мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия".
По словам Токаева, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий. По его мнению, в видении перспектив завершения российской СВО следует руководствоваться нормами ООН.