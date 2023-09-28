"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию - 28.09.2023 Украина.ру
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"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию
"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию - 28.09.2023 Украина.ру
"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели 28 сентября совместную пресс-конференцию в Киеве. Трансляция велась на официальном сайте НАТО
2023-09-28T14:44
2023-09-28T14:44
новости
украина
нато
столтенберг
йенс столтенберг
владимир зеленский
контрнаступление
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Зеленский поприветствовал Столтенберга в Киеве и назвал их разговор "де-факто союзников". Он заявил, что это лишь вопрос времени, когда Украина вступит в НАТО.Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания, "реальную" ситуацию на фронте и потребности ВСУ.Столтенберг, в свою очередь, оценил успехи украинского контрнаступления.28 сентября генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом. Сообщается, что Столтенберг и Зеленский обсудили усиление систем ПВО.Утром 28 сентября Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании, который прибыл в Киев.
https://ukraina.ru/20230928/1049751474.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, нато, столтенберг, йенс столтенберг, владимир зеленский, контрнаступление
Новости, Украина, НАТО, Столтенберг, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, контрнаступление

"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию

14:44 28.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели 28 сентября совместную пресс-конференцию в Киеве. Трансляция велась на официальном сайте НАТО
Зеленский поприветствовал Столтенберга в Киеве и назвал их разговор "де-факто союзников". Он заявил, что это лишь вопрос времени, когда Украина вступит в НАТО.
"Сама реальность является доказательством того, что членство Украины в Альянсе будет совершенно естественным и усилит обе стороны", — сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания, "реальную" ситуацию на фронте и потребности ВСУ.
Столтенберг, в свою очередь, оценил успехи украинского контрнаступления.
"Каждый метр, который Украина отвоевывает, Россия – теряет", - сказал генсек Североатлантического альянса.
28 сентября генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом. Сообщается, что Столтенберг и Зеленский обсудили усиление систем ПВО.
Утром 28 сентября Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании, который прибыл в Киев.
10:07
Начал с 20-секундных благодарностей. Зеленский встретился с новым министром обороны ВеликобританииПрезидент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой Минобороны Великобритании Грантом Шэппсом и начал с благодарностей правительству Британии. Видео со встречи Зеленский опубликовал 28 сентября в своём телеграм-канале
 
НовостиУкраинаНАТОСтолтенбергЙенс СтолтенбергВладимир Зеленскийконтрнаступление
 
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