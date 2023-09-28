https://ukraina.ru/20230928/1049765259.html

"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию

"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию - 28.09.2023 Украина.ру

"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели 28 сентября совместную пресс-конференцию в Киеве. Трансляция велась на официальном сайте НАТО

2023-09-28T14:44

2023-09-28T14:44

2023-09-28T14:44

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йенс столтенберг

владимир зеленский

контрнаступление

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Зеленский поприветствовал Столтенберга в Киеве и назвал их разговор "де-факто союзников". Он заявил, что это лишь вопрос времени, когда Украина вступит в НАТО.Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания, "реальную" ситуацию на фронте и потребности ВСУ.Столтенберг, в свою очередь, оценил успехи украинского контрнаступления.28 сентября генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом. Сообщается, что Столтенберг и Зеленский обсудили усиление систем ПВО.Утром 28 сентября Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании, который прибыл в Киев.

https://ukraina.ru/20230928/1049751474.html

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новости, украина, нато, столтенберг, йенс столтенберг, владимир зеленский, контрнаступление