"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели 28 сентября совместную пресс-конференцию в Киеве. Трансляция велась на официальном сайте НАТО
Зеленский поприветствовал Столтенберга в Киеве и назвал их разговор "де-факто союзников". Он заявил, что это лишь вопрос времени, когда Украина вступит в НАТО.
"Сама реальность является доказательством того, что членство Украины в Альянсе будет совершенно естественным и усилит обе стороны", — сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что обсудил со Столтенбергом все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания, "реальную" ситуацию на фронте и потребности ВСУ.
Столтенберг, в свою очередь, оценил успехи украинского контрнаступления.
"Каждый метр, который Украина отвоевывает, Россия – теряет", - сказал генсек Североатлантического альянса.
28 сентября генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом. Сообщается, что Столтенберг и Зеленский обсудили усиление систем ПВО.
Утром 28 сентября Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании, который прибыл в Киев.
10:07Начал с 20-секундных благодарностей. Зеленский встретился с новым министром обороны ВеликобританииПрезидент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой Минобороны Великобритании Грантом Шэппсом и начал с благодарностей правительству Британии. Видео со встречи Зеленский опубликовал 28 сентября в своём телеграм-канале