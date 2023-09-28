Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО - 28.09.2023 Украина.ру
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Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО - 28.09.2023 Украина.ру
Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
Россия оправданно повысит военные расходы в условиях ведущейся против неё гибридной войны. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-09-28T14:11
2023-09-28T14:11
дмитрий песков
новости
минобороны рф
оборонный бюджет
бюджетники
арми хаммер
армия
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По словам Пескова, развязанная против России гибридная война, на которую Москва ответила специальной военной операцией, "требует высоких расходов". Поэтому оборонный бюджет предложено повысить на 68%."Очевидно, что такое повышение необходимо. Абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны, продолжаем специальную военную операцию, это требует высоких расходов", - сказал официальный представитель Кремля.Тем временем генсек НАТО прибыл в Киев с обещаниями продолжить поддержку ВСУ по линии военно-политического альянса. Столтенберг обсудил с Зеленским практические шаги в этом направлении.Накануне парламент США возразил на запросы Белого дома по военной помощи Украине. Эксперты исходят из перспективы ограниченной помощи, которую администрация Байдена сможет направлять в Киев до президентских выборов США в 2024 году.
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дмитрий песков, новости, минобороны рф, оборонный бюджет, бюджетники, арми хаммер, армия
Дмитрий Песков, Новости, Минобороны РФ, оборонный бюджет, бюджетники, Арми Хаммер, Армия

Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО

14:11 28.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Россия оправданно повысит военные расходы в условиях ведущейся против неё гибридной войны. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
По словам Пескова, развязанная против России гибридная война, на которую Москва ответила специальной военной операцией, "требует высоких расходов". Поэтому оборонный бюджет предложено повысить на 68%.
"Очевидно, что такое повышение необходимо. Абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны, продолжаем специальную военную операцию, это требует высоких расходов", - сказал официальный представитель Кремля.
Тем временем генсек НАТО прибыл в Киев с обещаниями продолжить поддержку ВСУ по линии военно-политического альянса. Столтенберг обсудил с Зеленским практические шаги в этом направлении.
Накануне парламент США возразил на запросы Белого дома по военной помощи Украине. Эксперты исходят из перспективы ограниченной помощи, которую администрация Байдена сможет направлять в Киев до президентских выборов США в 2024 году.
Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 22:57
Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет"Большая семёрка" исходит из мрачных перспектив продолжения военного противостояния на Украине в течение 6-7 лет и, учитывая необходимость поддержки Киева в этот период, пересматривает расходные статьи бюджетов. Об этом 19 сентября сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.
 
Дмитрий ПесковНовостиМинобороны РФоборонный бюджетбюджетникиАрми ХаммерАрмия
 
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