https://ukraina.ru/20230928/1049763650.html
Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО - 28.09.2023 Украина.ру
Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
Россия оправданно повысит военные расходы в условиях ведущейся против неё гибридной войны. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-09-28T14:11
2023-09-28T14:11
2023-09-28T14:11
дмитрий песков
новости
минобороны рф
оборонный бюджет
бюджетники
арми хаммер
армия
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По словам Пескова, развязанная против России гибридная война, на которую Москва ответила специальной военной операцией, "требует высоких расходов". Поэтому оборонный бюджет предложено повысить на 68%."Очевидно, что такое повышение необходимо. Абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны, продолжаем специальную военную операцию, это требует высоких расходов", - сказал официальный представитель Кремля.Тем временем генсек НАТО прибыл в Киев с обещаниями продолжить поддержку ВСУ по линии военно-политического альянса. Столтенберг обсудил с Зеленским практические шаги в этом направлении.Накануне парламент США возразил на запросы Белого дома по военной помощи Украине. Эксперты исходят из перспективы ограниченной помощи, которую администрация Байдена сможет направлять в Киев до президентских выборов США в 2024 году.
https://ukraina.ru/20230919/1049548411.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий песков, новости, минобороны рф, оборонный бюджет, бюджетники, арми хаммер, армия
Дмитрий Песков, Новости, Минобороны РФ, оборонный бюджет, бюджетники, Арми Хаммер, Армия
Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
Россия оправданно повысит военные расходы в условиях ведущейся против неё гибридной войны. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
По словам Пескова, развязанная против России гибридная война, на которую Москва ответила специальной военной операцией, "требует высоких расходов". Поэтому оборонный бюджет предложено повысить на 68%.
"Очевидно, что такое повышение необходимо. Абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны, продолжаем специальную военную операцию, это требует высоких расходов", - сказал официальный представитель Кремля.
Тем временем генсек НАТО прибыл в Киев с обещаниями продолжить поддержку ВСУ по линии военно-политического альянса. Столтенберг обсудил с Зеленским практические шаги в этом направлении.
Накануне парламент США возразил на запросы Белого дома по военной помощи Украине. Эксперты исходят из перспективы ограниченной помощи, которую администрация Байдена сможет направлять в Киев до президентских выборов США в 2024 году.