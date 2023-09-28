https://ukraina.ru/20230928/1049763650.html

Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО

Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО - 28.09.2023 Украина.ру

Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО

Россия оправданно повысит военные расходы в условиях ведущейся против неё гибридной войны. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-09-28T14:11

2023-09-28T14:11

2023-09-28T14:11

дмитрий песков

новости

минобороны рф

оборонный бюджет

бюджетники

арми хаммер

армия

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По словам Пескова, развязанная против России гибридная война, на которую Москва ответила специальной военной операцией, "требует высоких расходов". Поэтому оборонный бюджет предложено повысить на 68%."Очевидно, что такое повышение необходимо. Абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны, продолжаем специальную военную операцию, это требует высоких расходов", - сказал официальный представитель Кремля.Тем временем генсек НАТО прибыл в Киев с обещаниями продолжить поддержку ВСУ по линии военно-политического альянса. Столтенберг обсудил с Зеленским практические шаги в этом направлении.Накануне парламент США возразил на запросы Белого дома по военной помощи Украине. Эксперты исходят из перспективы ограниченной помощи, которую администрация Байдена сможет направлять в Киев до президентских выборов США в 2024 году.

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дмитрий песков, новости, минобороны рф, оборонный бюджет, бюджетники, арми хаммер, армия