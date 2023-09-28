Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронте - 28.09.2023 Украина.ру
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Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронте
Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронте - 28.09.2023 Украина.ру
Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронте
После четырех месяцев боев российские подразделения ушли из Работино. Там больше нечего оборонять — руины. При этом ВСУ пытаются взять Новопрокопьевку, где начинается "линия Суровикина", а также Вербовое/Вербное. Но у них ничего не получается
2023-09-28T14:31
2023-09-28T15:12
работино
эксклюзив
вербовое/вербное
запорожский фронт
сво
спецоперация
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Российские военнослужащие, десантники из 7-й гвардейской дивизии, а также мобилизованные из Ростовской области стоят тут крепко. ВСУ пройти не удается.Если говорить о качестве солдат противника, то красноречиво об этом говорит такой феномен, который получил развитие в последнее время: украинцы стали сдаваться в плен большими группами, рассказывает изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, который вчера вернулся из-под Работино. По его словам, украинские солдаты выходят на наших по специальной радиоволне, договариваются, куда они должны выйти, и выходят.В основном это группы по 10–20 человек. Сдаются ночью. Их видно в тепловизор, установленный на российских беспилотниках. Опознаются сразу: выходят или с поднятыми руками без оружия, или поднимают автомат над собой. Это мобилизованные.Во время допроса рассказывают, что погибают ни за что, не верят командованию и не верят в победу. Говорят, что их техника — обычная рухлядь, а командиры не умеют воевать. Погибать резона не видят, сообщил Матюшин.Также он рассказывает, что все потери российских войск из-за вражеской артиллерии: ВСУ бьют кассетами, «но и российская арта насыпает украинцам по полной». Российские подразделения растянуты по посадкам. Оттуда не очень удобно работать нашей тяжелой технике. Поэтому, например, БМД приходится стрелять по наступающим украинским подразделениям через головы российских солдат.Над российскими позициями постоянно висят украинские беспилотники. Один беспилотник сменяет другой. При этом в тылу на этом участке фронта тоже произошли серьезные изменения — в сторону улучшения.«Я всё лето и сентябрь ездил под Работино, могу вам сказать, что тыл сейчас очень укреплен: везде новые блок-посты и укрепы. Тщательно проверяют документы и машины. Все везде проверяется. Дисциплина железная.Отъезжаешь от Работино на 10 километров — жизнь в селах идет, как прежде. Народу полно. Правда, просят военные машины рядом с магазинами не ставить. Боятся прилетов», — рассказывает Матюшин.Сейчас российские бойцы, которые стоят на Запорожском направлении, постоянно обеспечиваются гуманитаркой. Тыл активно помогает фронту.«Мы свежие продукты им из Донецка привозим, форму, генераторы, провода, удлинители, теплые носки, маскировочные сетки, спальные мешки, медицину, блиндажные свечи, которые могут гореть 4 часа, причем не приносят вреда здоровью испарениями. Помощь привозят из всей России в Донецк, а мы переправляем», — говорит Матюшин.По прогнозам, активные бои на Запорожском направлении продлятся еще недели три, потом пойдут дожди. Начнется распутица. Матюшин считает, что все затихнет до весны. При этом другие бойцы на Запорожском фронте уверены, что им скоро отдадут приказ перейти в наступление.
https://ukraina.ru/20230926/1049712684.html
https://ukraina.ru/20230831/1049071563.html
работино
вербовое/вербное
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
работино, эксклюзив, вербовое/вербное, запорожский фронт, сво, спецоперация
Работино, Эксклюзив, Вербовое/Вербное, Запорожский фронт, СВО, Спецоперация

Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронте

14:31 28.09.2023 (обновлено: 15:12 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в Запорожской области
Украинские военнопленные в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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После четырех месяцев боев российские подразделения ушли из Работино. Там больше нечего оборонять — руины. При этом ВСУ пытаются взять Новопрокопьевку, где начинается "линия Суровикина", а также Вербовое/Вербное. Но у них ничего не получается
Российские военнослужащие, десантники из 7-й гвардейской дивизии, а также мобилизованные из Ростовской области стоят тут крепко. ВСУ пройти не удается.
Если говорить о качестве солдат противника, то красноречиво об этом говорит такой феномен, который получил развитие в последнее время: украинцы стали сдаваться в плен большими группами, рассказывает изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, который вчера вернулся из-под Работино.
По его словам, украинские солдаты выходят на наших по специальной радиоволне, договариваются, куда они должны выйти, и выходят.
В основном это группы по 10–20 человек. Сдаются ночью. Их видно в тепловизор, установленный на российских беспилотниках. Опознаются сразу: выходят или с поднятыми руками без оружия, или поднимают автомат над собой. Это мобилизованные.
Во время допроса рассказывают, что погибают ни за что, не верят командованию и не верят в победу. Говорят, что их техника — обычная рухлядь, а командиры не умеют воевать. Погибать резона не видят, сообщил Матюшин.
Также он рассказывает, что все потери российских войск из-за вражеской артиллерии: ВСУ бьют кассетами, «но и российская арта насыпает украинцам по полной».
Российские подразделения растянуты по посадкам. Оттуда не очень удобно работать нашей тяжелой технике. Поэтому, например, БМД приходится стрелять по наступающим украинским подразделениям через головы российских солдат.
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Над российскими позициями постоянно висят украинские беспилотники. Один беспилотник сменяет другой. При этом в тылу на этом участке фронта тоже произошли серьезные изменения — в сторону улучшения.
«Я всё лето и сентябрь ездил под Работино, могу вам сказать, что тыл сейчас очень укреплен: везде новые блок-посты и укрепы. Тщательно проверяют документы и машины. Все везде проверяется. Дисциплина железная.
Отъезжаешь от Работино на 10 километров — жизнь в селах идет, как прежде. Народу полно. Правда, просят военные машины рядом с магазинами не ставить. Боятся прилетов», — рассказывает Матюшин.
Сейчас российские бойцы, которые стоят на Запорожском направлении, постоянно обеспечиваются гуманитаркой. Тыл активно помогает фронту.
«Мы свежие продукты им из Донецка привозим, форму, генераторы, провода, удлинители, теплые носки, маскировочные сетки, спальные мешки, медицину, блиндажные свечи, которые могут гореть 4 часа, причем не приносят вреда здоровью испарениями. Помощь привозят из всей России в Донецк, а мы переправляем», — говорит Матюшин.
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По прогнозам, активные бои на Запорожском направлении продлятся еще недели три, потом пойдут дожди. Начнется распутица.
Матюшин считает, что все затихнет до весны. При этом другие бойцы на Запорожском фронте уверены, что им скоро отдадут приказ перейти в наступление.
 
РаботиноЭксклюзивВербовое/ВербноеЗапорожский фронтСВОСпецоперация
 
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