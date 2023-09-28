"Подмена понятий": Слуцкий раскритиковал Клинтон за заочную дискуссию с Путиным
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о якобы вине российского лидера Владимира Путина в расширении НАТО являются "полным бредом и подменой понятий". Таким мнением поделился 27 сентября председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
Он указал, что именно США виновны в расширении НАТО на Восток и, как следствие, - в создании сегодняшнего кризиса в сфере глобальной безопасности.
"Джеймс Бейкер (тоже американский Госсекретарь) на закате "холодной войны" клятвенно обещал экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, что Альянс "не продвинется ни на дюйм" восточнее своих границ 1990 года. Есть все архивные подтверждения. И что? Обман, закончившийся пятью волнами расширения с размещением военной инфраструктуры НАТО почти в "подбрюшье" у России. Это была целенаправленная политика по сохранению однополярного мира во главе с Вашингтоном и сдерживанию России, что бы нам теперь ни говорили западные политики", - заверил Слуцкий.
Политик также отметил, что Штаты остаются главными идеологами "втягивания" в альянс новых членов, а также всех агрессивных кампаний НАТО.
"И в завершение. Прекрасно помню кадры с радостно аплодирующей Клинтон при известии о гибели растерзанного толпой Муаммара Каддафи и ее высказывания о том, что, мол, США не допустят ресоветизации в ответ на планы создания ЕАЭС. Вот, собственно два весьма говорящих штриха о "ценностях" и "истинной демократии", которые проводят Соединенные Штаты Америки", - подытожил Слуцкий.
Накануне Клинтон, выступая в Госдепартаменте, обратилась к Владимиру Путину по имени и заявила, что он сам "напросился" на расширение НАТО.
Вчера, 13:53Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТОБывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон 27 сентября во время выступления перед представителями американской дипломатии обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, заявив, что расширение НАТО - это якобы его вина, передает канал ABC News