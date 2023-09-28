https://ukraina.ru/20230928/1049759012.html

"Подмена понятий": Слуцкий раскритиковал Клинтон за заочную дискуссию с Путиным

"Подмена понятий": Слуцкий раскритиковал Клинтон за заочную дискуссию с Путиным - 28.09.2023 Украина.ру

"Подмена понятий": Слуцкий раскритиковал Клинтон за заочную дискуссию с Путиным

Заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о якобы вине российского лидера Владимира Путина в расширении НАТО являются "полным бредом и подменой понятий". Таким мнением поделился 27 сентября председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале

2023-09-28T13:21

2023-09-28T13:21

2023-09-28T13:21

хиллари клинтон

владимир путин

слуцкий

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сша

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Он указал, что именно США виновны в расширении НАТО на Восток и, как следствие, - в создании сегодняшнего кризиса в сфере глобальной безопасности."Джеймс Бейкер (тоже американский Госсекретарь) на закате "холодной войны" клятвенно обещал экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, что Альянс "не продвинется ни на дюйм" восточнее своих границ 1990 года. Есть все архивные подтверждения. И что? Обман, закончившийся пятью волнами расширения с размещением военной инфраструктуры НАТО почти в "подбрюшье" у России. Это была целенаправленная политика по сохранению однополярного мира во главе с Вашингтоном и сдерживанию России, что бы нам теперь ни говорили западные политики", - заверил Слуцкий.Политик также отметил, что Штаты остаются главными идеологами "втягивания" в альянс новых членов, а также всех агрессивных кампаний НАТО.Накануне Клинтон, выступая в Госдепартаменте, обратилась к Владимиру Путину по имени и заявила, что он сам "напросился" на расширение НАТО.

https://ukraina.ru/20230927/1049730385.html

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хиллари клинтон, владимир путин, слуцкий, новости, сша, зарубежье