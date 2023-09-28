https://ukraina.ru/20230928/1049752817.html
Атаки ВСУ дорого обходятся, но не приносят результата - NYT
Атаки ВСУ дорого обходятся, но не приносят результата - NYT - 28.09.2023 Украина.ру
Атаки ВСУ дорого обходятся, но не приносят результата - NYT
Атаки ВСУ дорого обходятся и не приносят результатов, что может ослабить поддержку Украины со стороны Запада, написали 28 сентября журналисты издание The New York Times
2023-09-28T10:38
2023-09-28T10:38
2023-09-28T10:38
новости
украина
new york times
контрнаступление
запад
помощь
поддержка
challenger-2 (танк)
m1 abrams
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Журналисты издания попытались проанализировать ход событий на фронте.Издание приводит слова постдокторанта по изучению войны в Королевском колледже Лондона Марины Мирон.В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать использованию тяжелых транспортных средств, таких как недавно прибывшие американские танки Abrams и танки Challenger, поставленные Великобританией, высказалась Мирон."Когда есть грязь и у вас есть 75-тонный танк Challenger, он просто утонет", — сказала Мирон.Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The WallStreet Journalпризнал, что большая часть украинского контрнаступления проходит пешком.
https://ukraina.ru/20230925/1049676607.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, new york times, контрнаступление, запад, помощь, поддержка, challenger-2 (танк), m1 abrams
Новости, Украина, New York Times, контрнаступление, Запад, помощь, поддержка, Challenger-2 (танк), M1 Abrams
Атаки ВСУ дорого обходятся, но не приносят результата - NYT
Атаки ВСУ дорого обходятся и не приносят результатов, что может ослабить поддержку Украины со стороны Запада, написали 28 сентября журналисты издание The New York Times
"Украина добилась минимальных успехов в своем контрнаступлении. Плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую атаку чрезвычайно дорогостоящей", - пишет NYT.
Журналисты издания попытались проанализировать ход событий на фронте.
"Затянувшаяся тупиковая ситуация может ослабить поддержку Украины со стороны Запада", - говорится в материале.
Издание приводит слова постдокторанта по изучению войны в Королевском колледже Лондона Марины Мирон.
В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать использованию тяжелых транспортных средств, таких как недавно прибывшие американские танки Abrams и танки Challenger, поставленные Великобританией, высказалась Мирон.
"Когда есть грязь и у вас есть 75-тонный танк Challenger, он просто утонет", — сказала Мирон.
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The WallStreet Journalпризнал, что большая часть украинского контрнаступления проходит пешком.