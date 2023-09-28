https://ukraina.ru/20230928/1049752817.html

Атаки ВСУ дорого обходятся, но не приносят результата - NYT

Атаки ВСУ дорого обходятся, но не приносят результата - NYT - 28.09.2023 Украина.ру

Атаки ВСУ дорого обходятся, но не приносят результата - NYT

Атаки ВСУ дорого обходятся и не приносят результатов, что может ослабить поддержку Украины со стороны Запада, написали 28 сентября журналисты издание The New York Times

2023-09-28T10:38

2023-09-28T10:38

2023-09-28T10:38

новости

украина

new york times

контрнаступление

запад

помощь

поддержка

challenger-2 (танк)

m1 abrams

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Журналисты издания попытались проанализировать ход событий на фронте.Издание приводит слова постдокторанта по изучению войны в Королевском колледже Лондона Марины Мирон.В следующем месяце ожидаются проливные дожди, а грязная местность может помешать использованию тяжелых транспортных средств, таких как недавно прибывшие американские танки Abrams и танки Challenger, поставленные Великобританией, высказалась Мирон."Когда есть грязь и у вас есть 75-тонный танк Challenger, он просто утонет", — сказала Мирон.Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The WallStreet Journalпризнал, что большая часть украинского контрнаступления проходит пешком.

https://ukraina.ru/20230925/1049676607.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, new york times, контрнаступление, запад, помощь, поддержка, challenger-2 (танк), m1 abrams