Как в Ашхабаде "закалялась сталь"
Фильм "Как закалялась сталь", 1942 год
Несмотря на то, что с 41-го года все силы Советского Союза были брошены на войну с Германией и её союзниками, а вражеские войска рвались к Волге и Кавказу, в стране продолжали снимать масштабные картины, и культурная жизнь не прекращалась. 28 сентября 1942 на советские экраны вышла игровая кинолента "Как закалялась сталь" режиссера Марка Донского
В 1956 году ЮНЕСКО распространило каталог "28 великих режиссеров". В списке, среди таких фамилий как Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко и прочие была и фамилия ныне почти забытого Марка Донского.
Он родился 6 марта 1901 года в Одессе. В годы Гражданской войны воевал в Красной Армии и даже 9 месяцев пробыл в плену у белых. После окончания боевых действий длительное время Марк не мог найти своё призвание, самореализоваться. Он изучал психологию и психиатрию, право, успел поработать как в следственных органах, так и в коллегии защитников Верховного Суда УССР. Интересовался также литературой, выпускал рассказы и пьесы.
Всё изменилось, когда в 1926 году Донской написал киносценарий "Последний оплот". Он понравился, и Марк отправился в Москву, где устроился в сценарный отдел 3-й Московской кинофабрики. Уже там Марк Семёнович понял, что кинематограф – его призвание. Он работал режиссером на киностудиях "Белгоскино", "Совкино", "Востоккино", "Союздетфильм". В 1935 году он стал первым советским режиссером дубляжа – занимался дублированием американской ленты "Человек-невидимка" (1933). Именно Донской экранизировал повести Максима Горького, став автором трилогии "Детство Горького" (1938), "В людях" (1939) и "Мои университеты" (1940).
С началом Великой Отечественной режиссёра призвали в армию, и он служил специальным военным корреспондентом Центральной студии кинохроники. В 1942 году в Ашхабад эвакуировали Киевскую киностудию. Там же волею случая оказался и Донской, который до этого с Киевской киностудией не сотрудничал. В Ашхабаде он продолжил снимать фильмы. Здесь его фильмографию пополнила кинолента "Как закалялась сталь" по одноименному роману Николая Островского.
В центре сюжета романа – жизнь главного героя Павки Корчагина – представителя пролетариата, советского героя, который несгибаемо борется за светлое будущее своей Родины, несмотря на смертельную опасность, голод, холод, неизлечимую страшную болезнь. В повести показана история Украины в самые бурные периоды её развития: борьба с немецкими войсками, оккупировавшими Украину в 1918 году, Гражданская война, интервенция Антанты, Советско-Польская война, жизнь в период НЭПа. Роман Островского в прошлом веке был настолько популярен в мире, что к 1991 году было выпущено более 53 млн его экземпляров, на десятках различных языков.
30 сентября 2019, 08:02Там вдали, за рекой свободовцы напали на Павку Корчагина. «Проклятье человечества» и ОстровскийЕсть такие точки на карте, возле которых и многоточие неуместно - такова Шепетовка с музеем Николая Островского, прообраза и творца образа молодого революционера столетней давности Павки Корчагина
Работа над сценарием "Стали" началась еще до войны, фильм планировалось снять на Одесской киностудии. Над сценарием работали сам Островский и кинодраматург Михаил Зац. "Как закалялась сталь" Островский планировал снимать в своих родных краях, но все планы перечеркнула его смерть в 1936 году, а затем война и эвакуация Киевской киностудии.
В 1942 году Донскому пришлось немало попотеть, что бы создать в Ашхабаде атмосферу УССР. Творческому коллективу пришлось сконструировать массу различных декораций. Дошло даже до того, что искали деревья, которые были хоть чем-то похожи на украинские вербы, обсаживали ими маленькие ашхабадские пруды, и в этих локациях снимали Шепетовку.
Над сценарием лично работал сам Донской. Его стараниями, героям ленты стали присущи романтическая приподнятость, беззаветная храбрость и постоянная внутренняя готовность к самопожертвованию. Павка Корчагин, которому еще в детские годы пришлось тяжело работать, узнать все "прелести" трактира, своей борьбой не только показывает зрителю борьбу трудящего класса против буржуазии, но и стремление человека достичь своей мечты, преодолевая множественные преграды. Лейтмотив всего произведения – жизненные невзгоды закаляют человека, словно сталь.
Наложило на фильм свой отпечаток и время, в которое он снимался. "Как закалялась сталь" была создана Донским для поднятия боевого духа народа в тот период, когда страна стояла на грани уничтожения, а враг рвался за Дон к Волге и на Кавказ. Режиссёр стремился поднять боевой дух молодого поколения и угадал – лента стала невероятно актуальной, учитывая тот факт, что по её сюжету советский народ в 1918 году сражается против германских интервентов, а на дворе был год 1942-й, была Великая Отечественная война, и враг в ней был тот же – немец.
Главная роль, Павки Корчагина, досталась актёру Виктору Пересту-Петренко, который до этого сыграл в эпизоде фильма "Юность командиров" (1939). Интересно, что роль в "Как закалялась сталь" сильно повлияла на её исполнителя. После съёмок он отправился на фронт и прошел всю войну в 93-й отдельной стрелковой бригаде. После войны Перест-Петренко работал в детском театре. Прожил он очень мало, его не стало в 1956 году.
В фильме можно увидеть следующую сцену – Павка Корчагин, когда его обнимает любимая, перед поцелуем поворачивается к камере и говорит:
"Я иду убивать, чтобы потом уже больше никогда человек не убивал человека. Я хочу, чтобы великая мечта о счастье человеческом стала жизнью. Я иду драться за жизнь, за любовь!"
Жаль, что всем "Павкам Корчагиным" того времени не удалось добиться своей цели, и в XXI веке, как и в веке ХХ, войны и военные конфликты по-прежнему сотрясают и нашу многострадальную землю, и весь Земной шар.
Главную женскую роль, Тони Тумановой, исполнила Ирина Федотова, которая до этого снималась в таких фильмах как "Весенний поток" (1940), "Яков Свердлов" (1941), "Романтики" (1941). К большому сожалению, после выхода ленты Федотова перестала сниматься в кино.
Матроса Федора Жухрая сыграл актер Даниил Сагал, который также имел солидный предвоенный творческий послужной список – "Новая Москва" (1938), "Закон жизни" (1940), "Боксеры" (1941) и многие другие. Примечательно, что актрисами стали родившиеся в 50-е дочь Сагала, Наталья, и племянница Кэти Сагал. Последняя снимается в Голливуде, в 2011 году получила "Золотой глобус". Сам Даниил Львович снимался до конца 70-х, прожил долгую жизнь и умер в начале 00-х.
Артёма Корчагина, брата Павки, сыграл советский актер Николай Бубнов. Роль немецкого майора досталась польскому актеру Владиславу Красновецкому, кинокарьера которого началась ещё в 1929 году. После присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, Красновецкий был членом Центральной избирательной комиссии по выборам депутатов трудящихся. В Польшу он вернулся после её освобождения от нацистских захватчиков.
Оператором кинофильма стал Борис Монастырский, который поработал далеко не над одним фильмом в годы войны, за что был награждён орденом Красной Звезды и Сталинской премией II степени.
Музыку к фильму написал Лев Шварц, который успел поработать над полутора десятками кинолент до войны, а общая его фильмография превышает четыре десятка.
"Как закалялась сталь" был тепло воспринят зрителями. Его демонстрировали в кинотеатрах, на фронте перед бойцами, за рубежом: в США, Швеции, Греции и других странах, в первую очередь коммунистического блока.
После окончания войны, интерес к творчеству Островского не угас, а даже усилился. В 1957 году в новой ленте по роману Островского Павку Корчагина сыграла будущая звезда фильма "Офицеры" Василий Лановой – фильм на Киевской киностудии снял будущий звёздный режиссерский дуэт: Александр Алов и Владимир Наумов. В 1973 году в Корчагина превратился Владимир Конкин, звезда "Место встречи изменить нельзя". В 2000 году сериал по роману Островского на Украине сняли китайцы, и он был признан в Поднебесной лучшим сериалом года. Вообще нужно заметить, что эту книгу писателя-украинца, которая была написана на Украине, об Украине и в первую очередь для земляков-украинцев, в Китае знают, помнят и ценят гораздо больше, чем на Родине автора.
29 января 2020, 01:00«Коммунистический Христос». Как в Киеве закалялись Алов, Наумов и ЛановойВ 1955 году из Министерства культуры СССР на Киевскую киностудию поступил заказ на новую экранизацию романа Николая Островского «Как закалялась сталь», которую доверили снимать молодым режиссёрам Александру Алову и Владимиру Наумову. Это была уже вторая экранизация книги Островского. Тем интересней была задача
Суперзвезда Голливуда и Гонконга, мастер боевых искусств Джет Ли утверждает, что его любимая книга – именно роман Островского:
"Великая книга, которую я прочитал ещё подростком, и которая на меня произвела определяющее влияние. Она, собственно, сделала меня тем человеком, каковым я есть. Без неё ничего бы этого не было – ни боевых искусств, ни спортивных титулов, ни Гонконга, ни Голливуда. И я до сих пор постоянно её перечитываю, вспоминаю и где бы я ни был, в США, в Китае, еще где-нибудь в Азии, я все время вспоминаю слова оттуда. Это слова Павла Корчагина: "Не бойтесь никаких преград и перипетий на своем пути – потому что сталь можно закалить только так".
Лучше и не скажешь.