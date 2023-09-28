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Как в Ашхабаде "закалялась сталь"

Как в Ашхабаде "закалялась сталь" - 28.09.2023 Украина.ру

Как в Ашхабаде "закалялась сталь"

Несмотря на то, что с 41-го года все силы Советского Союза были брошены на войну с Германией и её союзниками, а вражеские войска рвались к Волге и Кавказу, в стране продолжали снимать масштабные картины, и культурная жизнь не прекращалась. 28 сентября 1942 на советские экраны вышла игровая кинолента "Как закалялась сталь" режиссера Марка Донского

2023-09-28T18:02

2023-09-28T18:02

2023-09-28T18:02

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В 1956 году ЮНЕСКО распространило каталог "28 великих режиссеров". В списке, среди таких фамилий как Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко и прочие была и фамилия ныне почти забытого Марка Донского.Он родился 6 марта 1901 года в Одессе. В годы Гражданской войны воевал в Красной Армии и даже 9 месяцев пробыл в плену у белых. После окончания боевых действий длительное время Марк не мог найти своё призвание, самореализоваться. Он изучал психологию и психиатрию, право, успел поработать как в следственных органах, так и в коллегии защитников Верховного Суда УССР. Интересовался также литературой, выпускал рассказы и пьесы.Всё изменилось, когда в 1926 году Донской написал киносценарий "Последний оплот". Он понравился, и Марк отправился в Москву, где устроился в сценарный отдел 3-й Московской кинофабрики. Уже там Марк Семёнович понял, что кинематограф – его призвание. Он работал режиссером на киностудиях "Белгоскино", "Совкино", "Востоккино", "Союздетфильм". В 1935 году он стал первым советским режиссером дубляжа – занимался дублированием американской ленты "Человек-невидимка" (1933). Именно Донской экранизировал повести Максима Горького, став автором трилогии "Детство Горького" (1938), "В людях" (1939) и "Мои университеты" (1940).С началом Великой Отечественной режиссёра призвали в армию, и он служил специальным военным корреспондентом Центральной студии кинохроники. В 1942 году в Ашхабад эвакуировали Киевскую киностудию. Там же волею случая оказался и Донской, который до этого с Киевской киностудией не сотрудничал. В Ашхабаде он продолжил снимать фильмы. Здесь его фильмографию пополнила кинолента "Как закалялась сталь" по одноименному роману Николая Островского.В центре сюжета романа – жизнь главного героя Павки Корчагина – представителя пролетариата, советского героя, который несгибаемо борется за светлое будущее своей Родины, несмотря на смертельную опасность, голод, холод, неизлечимую страшную болезнь. В повести показана история Украины в самые бурные периоды её развития: борьба с немецкими войсками, оккупировавшими Украину в 1918 году, Гражданская война, интервенция Антанты, Советско-Польская война, жизнь в период НЭПа. Роман Островского в прошлом веке был настолько популярен в мире, что к 1991 году было выпущено более 53 млн его экземпляров, на десятках различных языков.Работа над сценарием "Стали" началась еще до войны, фильм планировалось снять на Одесской киностудии. Над сценарием работали сам Островский и кинодраматург Михаил Зац. "Как закалялась сталь" Островский планировал снимать в своих родных краях, но все планы перечеркнула его смерть в 1936 году, а затем война и эвакуация Киевской киностудии.В 1942 году Донскому пришлось немало попотеть, что бы создать в Ашхабаде атмосферу УССР. Творческому коллективу пришлось сконструировать массу различных декораций. Дошло даже до того, что искали деревья, которые были хоть чем-то похожи на украинские вербы, обсаживали ими маленькие ашхабадские пруды, и в этих локациях снимали Шепетовку.Над сценарием лично работал сам Донской. Его стараниями, героям ленты стали присущи романтическая приподнятость, беззаветная храбрость и постоянная внутренняя готовность к самопожертвованию. Павка Корчагин, которому еще в детские годы пришлось тяжело работать, узнать все "прелести" трактира, своей борьбой не только показывает зрителю борьбу трудящего класса против буржуазии, но и стремление человека достичь своей мечты, преодолевая множественные преграды. Лейтмотив всего произведения – жизненные невзгоды закаляют человека, словно сталь.Наложило на фильм свой отпечаток и время, в которое он снимался. "Как закалялась сталь" была создана Донским для поднятия боевого духа народа в тот период, когда страна стояла на грани уничтожения, а враг рвался за Дон к Волге и на Кавказ. Режиссёр стремился поднять боевой дух молодого поколения и угадал – лента стала невероятно актуальной, учитывая тот факт, что по её сюжету советский народ в 1918 году сражается против германских интервентов, а на дворе был год 1942-й, была Великая Отечественная война, и враг в ней был тот же – немец.Главная роль, Павки Корчагина, досталась актёру Виктору Пересту-Петренко, который до этого сыграл в эпизоде фильма "Юность командиров" (1939). Интересно, что роль в "Как закалялась сталь" сильно повлияла на её исполнителя. После съёмок он отправился на фронт и прошел всю войну в 93-й отдельной стрелковой бригаде. После войны Перест-Петренко работал в детском театре. Прожил он очень мало, его не стало в 1956 году.В фильме можно увидеть следующую сцену – Павка Корчагин, когда его обнимает любимая, перед поцелуем поворачивается к камере и говорит:"Я иду убивать, чтобы потом уже больше никогда человек не убивал человека. Я хочу, чтобы великая мечта о счастье человеческом стала жизнью. Я иду драться за жизнь, за любовь!"Жаль, что всем "Павкам Корчагиным" того времени не удалось добиться своей цели, и в XXI веке, как и в веке ХХ, войны и военные конфликты по-прежнему сотрясают и нашу многострадальную землю, и весь Земной шар.Главную женскую роль, Тони Тумановой, исполнила Ирина Федотова, которая до этого снималась в таких фильмах как "Весенний поток" (1940), "Яков Свердлов" (1941), "Романтики" (1941). К большому сожалению, после выхода ленты Федотова перестала сниматься в кино.Матроса Федора Жухрая сыграл актер Даниил Сагал, который также имел солидный предвоенный творческий послужной список – "Новая Москва" (1938), "Закон жизни" (1940), "Боксеры" (1941) и многие другие. Примечательно, что актрисами стали родившиеся в 50-е дочь Сагала, Наталья, и племянница Кэти Сагал. Последняя снимается в Голливуде, в 2011 году получила "Золотой глобус". Сам Даниил Львович снимался до конца 70-х, прожил долгую жизнь и умер в начале 00-х.Артёма Корчагина, брата Павки, сыграл советский актер Николай Бубнов. Роль немецкого майора досталась польскому актеру Владиславу Красновецкому, кинокарьера которого началась ещё в 1929 году. После присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, Красновецкий был членом Центральной избирательной комиссии по выборам депутатов трудящихся. В Польшу он вернулся после её освобождения от нацистских захватчиков.Оператором кинофильма стал Борис Монастырский, который поработал далеко не над одним фильмом в годы войны, за что был награждён орденом Красной Звезды и Сталинской премией II степени.Музыку к фильму написал Лев Шварц, который успел поработать над полутора десятками кинолент до войны, а общая его фильмография превышает четыре десятка."Как закалялась сталь" был тепло воспринят зрителями. Его демонстрировали в кинотеатрах, на фронте перед бойцами, за рубежом: в США, Швеции, Греции и других странах, в первую очередь коммунистического блока.После окончания войны, интерес к творчеству Островского не угас, а даже усилился. В 1957 году в новой ленте по роману Островского Павку Корчагина сыграла будущая звезда фильма "Офицеры" Василий Лановой – фильм на Киевской киностудии снял будущий звёздный режиссерский дуэт: Александр Алов и Владимир Наумов. В 1973 году в Корчагина превратился Владимир Конкин, звезда "Место встречи изменить нельзя". В 2000 году сериал по роману Островского на Украине сняли китайцы, и он был признан в Поднебесной лучшим сериалом года. Вообще нужно заметить, что эту книгу писателя-украинца, которая была написана на Украине, об Украине и в первую очередь для земляков-украинцев, в Китае знают, помнят и ценят гораздо больше, чем на Родине автора.Суперзвезда Голливуда и Гонконга, мастер боевых искусств Джет Ли утверждает, что его любимая книга – именно роман Островского:"Великая книга, которую я прочитал ещё подростком, и которая на меня произвела определяющее влияние. Она, собственно, сделала меня тем человеком, каковым я есть. Без неё ничего бы этого не было – ни боевых искусств, ни спортивных титулов, ни Гонконга, ни Голливуда. И я до сих пор постоянно её перечитываю, вспоминаю и где бы я ни был, в США, в Китае, еще где-нибудь в Азии, я все время вспоминаю слова оттуда. Это слова Павла Корчагина: "Не бойтесь никаких преград и перипетий на своем пути – потому что сталь можно закалить только так".Лучше и не скажешь.

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Алексей Стаценко

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история, история украины, история ссср, кино, фильм, кинематограф, гражданская война, 1942