https://ukraina.ru/20230928/1049749665.html

После Карабаха. Что ждёт Армению?

После Карабаха. Что ждёт Армению? - 28.09.2023 Украина.ру

После Карабаха. Что ждёт Армению?

Азербайджанские военные 27 сентября задержали государственного министра (главу правительства) Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Как сообщается, Варданян был задержан при попытке выехать из Карабаха на территорию Армении.

2023-09-28T10:02

2023-09-28T10:02

2023-09-28T10:02

армения

зарубежье

эксклюзив

нагорный карабах

карабахский конфликт

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Варданян – миллиардер, фигурант российского списка Forbes, который осенью 2022 года вышел из российского гражданства и переехал в Карабах, чтобы возглавить кабинет министров непризнанной республики. Впрочем, через несколько месяцев он оставил свою должность – как считается, это было сделано под давлением Азербайджана.Произошедшее с Варданяном вполне чётко отражает то, что происходит сегодня вокруг Карабаха. После того, как буквально за сутки азербайджанские формирования добились в регионе всех военных целей, они объявили о том, что все обвиняемые в поддержке "терроризма" карабахцы будут подвергнуты уголовному преследованию. Впрочем, карабахские армяне в массе своей и так были изначально убеждены в том, власть Баку в любой форме для них неприемлема. Сейчас они покидают регион: сеть заполняют кадры с бесконечной автоколонной, следующей в Армению. Согласно официальным данным, на армянскую территорию выехало уже около 50 тыс человек – примерно треть населения НКР. Можно быть уверенным в том, что исход продолжится и дальше, чему азербайджанские власти будут всячески способствовать.Сейчас большинство наблюдателей уже воспринимает карабахскую историю как часть прошлого. Основной вопрос отныне связан не столько с дальнейшей участью НКР, сколько с будущем самой Армении, власти которой не только не собираются корректировать нынешний внешнеполитический курс, но и активно настаивают на его развитии.Премьер Армении Никол Пашинян за последние дни неоднократно заявлял, что структура безопасности, на которую делал ставку Ереван, ошибочна, и что она должна быть изменена. На фоне этого Азербайджан настаивает на необходимости скорейшего открытии Зангезурского коридора, который свяжет основную азербайджанскую территорию с принадлежащей Баку Нахичеванью, а затем и с Турцией. Ереван же по настоящее время категорически отрицал возможность реализации данного проекта, считая его нарушением территориальной целостности – коридор должен пройти через территорию Сюникской области Армении.Однако сейчас сложилась ситуация, в рамках которой в открытии данной транспортной артерии, помимо ряда региональных игроков, заинтересованы и западные державы – те, которые нынешнее армянское руководство желает видеть в числе своих покровителей. Зангезурский коридор должен стать частью более глобального проекта – Срединного коридора, основное предназначение которого – экспорт азиатских (прежде всего, китайских) товаров в Европу. В задействовании этого маршрута, идущего в обход России, заинтересован и Китай. Путь из Китая через российскую территорию проще и дешевле: он целиком идёт по суше, в то время как обходной маршрут подразумевает чередование различных видов наземного и морского транспорта. Однако Россия сейчас находится под санкциями, и её взаимодействие со странами ЕС серьёзно ограничено. Поэтому для Евросоюза данный проект принципиально важен. Иными словами, Запад совершенно не собирается отстаивать неприкосновенность Армении в ущерб своим бизнес-интересам.Западу и Турции готов противостоять ещё один региональный игрок - Иран, который выступает резко против реализации Зангезурского проекта. Тегеран направил к армянской границе свои боевые подразделения, намереваясь показать, что он не даст аннексировать Сюник и отрезать себя от сухопутных маршрутов в северном направлении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чтобы несколько успокоить иранские власти, даже заявил, что Зангезурский коридор может пройти по иранской территории. Однако сейчас это скорее просто риторика: Анкара и Баку вряд ли захотят отдавать контроль за столь необходимым им маршрутом Тегерану.Сегодня в карабахскую повестку активно лезут США. В регион прибыла глава USAID Саманта Пауэр – по официальной версии, ради заботы об армянских беженцах. Помимо этого, глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возможность размещения в Карабахе международной наблюдательной миссии – и Алиев вроде как на это согласился. Делается это, по всей видимости, с целью вытеснения миссии российских миротворцев – едва ли не единственной силы, которая на сегодняшний день оказывает реальное содействие карабахским армянам. Однако будет ли "международное" (читай: американское) присутствие в регионе иметь хоть какую-то практическую пользу для местного населения?Тут уместно вспомнить ещё одну наблюдательскую миссию – европейскую, которая работала на линии соприкосновения с армянской стороны много месяцев. Толку от неё не было никакого – особенно учитывая, что в период её работы ситуация в регионе обострялась по нарастающей. И нет никаких оснований полагать, что наблюдатели от США будут вести себя как-то принципиально иначе.По всей видимости, Азербайджан в своём стремлении как можно скорее задействовать коридор через Сюник начнёт сначала наращивать политическое давление на Армению, а потом, дождавшись удобного случая, попробует решить вопрос силой. И западные наблюдатели ничего не смогут этому противопоставить.Окончание тридцатипятилетнего конфликта в Карабахе не охладит Закавказье. Конфликтная динамика в этом регионе никуда не денется. Положение уступившей Карабах Армении не облегчилось – наоборот, оно стало ещё более опасным.

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армения, зарубежье, эксклюзив, нагорный карабах, карабахский конфликт