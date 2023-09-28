https://ukraina.ru/20230928/1049749256.html
Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты - торпеда в борту Украины
Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты - торпеда в борту Украины - 28.09.2023 Украина.ру
Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты - торпеда в борту Украины
Такую сенсацию на днях сообщили журналисты Wall Street Journal. В демографическую яму страна начала проваливаться с 2012 года. Виной тому не катаклизмы и войны, а экономическая и социальная политика государства. Пока делили недра и ресурсы, украинцы эмигрировали, и рожать детей стало некому.
2023-09-28T09:43
2023-09-28T09:43
2023-09-28T09:43
эксклюзив
депопуляция
украина
миграция
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103079/80/1030798042_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_04dfc4aba1e7a5cba7048871c0dab211.jpg
За первые 6 месяцев 2023 года рождаемость упала почти на треть по сравнению с 2021 годом. Это неминуемо приведет к демографическому кризису и коллапсу экономики. По мнению директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, Украина при любых условиях столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижением плотности населения, особенно на отдельных территориях. На начало года население страны составило 31 млн человек, а по прогнозам через 10 лет оно может сократиться до 26 млн. Эксперты анализировали, кем и как заполнить человеческий ресурс. Вся надежда на мигрантов из более неблагополучных стран мира.Экономист Алексей КущЧто должно произойти, чтобы наши политики перестали любоваться собой в софитах мира и осознали, что за фасадом войны скрывается вот эта бездна: Wall Street Journal пишет, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире. Коэффициент фертильности сократился до показателей "случайных рождений". Количество рождений в январе-июне 2023 года на 28% ниже, чем за аналогичный период довоенного 2021-го. Это самое глубокое падение за весь перид независимости Украины. Нация - это живой организм и он умирает. Нация утрачивает магнетизм родной земли, люди едут "світ за очі". Женщины вывозят своих сыновей-подростков за границу, с высшим образованием работают посудомойками и сиделками, чтобы дать своим детям ЖИЗНЬ. Да, еще до войны Украина находилась в глубокой демографической яме. А что же тогда у нас сейчас? Бездна? Зачем нужны все эти встречи с морганами и блэкроками? В кого будут все эти инвестиции? Кто пожнет плоды прибылей от них? Иногда я завидую моральной анастезии наших политических элит. Если бы я чувствовал хоть малую толику своей ответственности, меня бы эта трагедия без преувеличения съедала каждый день.Народный депутат Макс БужанскийВопрос миграционной политики, говоря прямо, того, что Украина стремительно теряет населения из-за войны, резкого довоенного, и уже военного снижения уровня рождаемости, оттока населения в виде беженцев, стоит невероятно остро. Мы еще не поняли как это, казалось бы, за десять минут встречаешь на улице все те же сорок человек, что и раньше. Но цифры кричащие. Выход, собственно, один, приглашать мигрантов и ассимилировать их, не самим же, в конце концов, рожать детей, бросив форумы, конференции, презентации и прочие симпозиумы в коворкингах. Остаются только мигранты. Но тут есть одна маленькая проблема. И это даже не полная экономическая непривлекательность Украины для мигрантов на данный момент, о чем вчера блестяще написал Алексей Кущ, условия, благоприятствующие миграции- соц помощь в 500 евро или зарплата в 1000-1500 долларов. Нет. Дело в том, что с точки зрения нашей нынешней гуманитарной концепции и политики, которые полстраны- нацменьшинств считают абсолютно инородным телом и настаивают на тотальном приведении к одному знаменателю, мигранты это просто попавшая в борт торпеда. Торпеда, с которой мы даже в теории не умеем ничего сделать, ибо если вдруг начать политику гуманитарного либерализма ради трех миллионов условных сирийцев, а британцы к нам точно не поедут, будет очень сложно понять и объяснить, а зачем же мы своим собственным гражданам-то мозг выносили, унижали их и всеместно ограничивали в правах. А с порога потребовать от сирийцев принять наши гуманитарные стандарты, так они с радостью посвятят ближайшие десять лет изучению украинского языка и основ христианства, но попросят все это время выплачивать им пособие и предоставлять жилье. Некогда будет работать, нужно будет вростать в гуманитарную среду, а это непросто. Иначе говоря, не мигранты изменят нашу страну, приехав. А нам придется её изменить, чтобы они приехали. И выбрать правильный путь как сделать так, чтобы они стали нами, одними из нас. А не мы ими. Мигрантами в чужих странах.Политик Дмитрий ВасилецЗападные СМИ с нескрываемой радостью сообщают, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире. Цели Сороса и Била Гейтса можно сказать достигнуты, правда в отдельно взятой американской колонии. Количество рождений за первые шесть месяцев этого года было на 28% ниже, а прошлый год был самым печальным по демографии. То есть, падение рождаемости просто колоссальное, уверенности в завтрашнем дне просто нет, все понимают, что режим Зеленского ведет страну через геноцид к полной приватизации западными корпорациями. Которые, кстати, сейчас за нее и воюют, оплачивая счета НАТОвской ЧВК "ВСУ".Украинский политик Борислав БерезаРождаемость в Украине была самой низкой в Европе еще до начала боевых действий в стране в 2022 году. Украинские демографы прогнозируют, что показатель рождаемости может стать в Украине самым низким в мире. Количество рождений за первые шесть месяцев этого года было на 28% ниже, чем за тот же период в довоенном 2021-м, – это резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. Демографы считают, что в ближайшие два десятилетия население Украины может сократиться до 30 млн. человек, тогда как накануне февраля 2022 года оно составляло около 43 млн. человек. Именно после полномасштабного вторжения России и массового отъезда женщин мы и имеем такую проблему. И ею тоже нужно заниматься. Само это не наладится.
https://ukraina.ru/20230925/1049676755.html
https://ukraina.ru/20230731/1048367865.html
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эксклюзив, депопуляция, украина, миграция
Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты - торпеда в борту Украины
Такую сенсацию на днях сообщили журналисты Wall Street Journal. В демографическую яму страна начала проваливаться с 2012 года. Виной тому не катаклизмы и войны, а экономическая и социальная политика государства. Пока делили недра и ресурсы, украинцы эмигрировали, и рожать детей стало некому.
За первые 6 месяцев 2023 года рождаемость упала почти на треть по сравнению с 2021 годом. Это неминуемо приведет к демографическому кризису и коллапсу экономики. По мнению директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, Украина при любых условиях столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижением плотности населения, особенно на отдельных территориях. На начало года население страны составило 31 млн человек, а по прогнозам через 10 лет оно может сократиться до 26 млн. Эксперты анализировали, кем и как заполнить человеческий ресурс. Вся надежда на мигрантов из более неблагополучных стран мира.
Что должно произойти, чтобы наши политики перестали любоваться собой в софитах мира и осознали, что за фасадом войны скрывается вот эта бездна: Wall Street Journal пишет, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире.
Коэффициент фертильности сократился до показателей "случайных рождений". Количество рождений в январе-июне 2023 года на 28% ниже, чем за аналогичный период довоенного 2021-го. Это самое глубокое падение за весь перид независимости Украины.
Нация - это живой организм и он умирает. Нация утрачивает магнетизм родной земли, люди едут "світ за очі". Женщины вывозят своих сыновей-подростков за границу, с высшим образованием работают посудомойками и сиделками, чтобы дать своим детям ЖИЗНЬ. Да, еще до войны Украина находилась в глубокой демографической яме. А что же тогда у нас сейчас? Бездна? Зачем нужны все эти встречи с морганами и блэкроками? В кого будут все эти инвестиции? Кто пожнет плоды прибылей от них? Иногда я завидую моральной анастезии наших политических элит.
Если бы я чувствовал хоть малую толику своей ответственности, меня бы эта трагедия без преувеличения съедала каждый день.
Народный депутат Макс Бужанский
Вопрос миграционной политики, говоря прямо, того, что Украина стремительно теряет населения из-за войны, резкого довоенного, и уже военного снижения уровня рождаемости, оттока населения в виде беженцев, стоит невероятно остро. Мы еще не поняли как это, казалось бы, за десять минут встречаешь на улице все те же сорок человек, что и раньше. Но цифры кричащие.
Выход, собственно, один, приглашать мигрантов и ассимилировать их, не самим же, в конце концов, рожать детей, бросив форумы, конференции, презентации и прочие симпозиумы в коворкингах. Остаются только мигранты.
Но тут есть одна маленькая проблема. И это даже не полная экономическая непривлекательность Украины для мигрантов на данный момент, о чем вчера блестяще написал Алексей Кущ, условия, благоприятствующие миграции- соц помощь в 500 евро или зарплата в 1000-1500 долларов. Нет.
Дело в том, что с точки зрения нашей нынешней гуманитарной концепции и политики, которые полстраны- нацменьшинств считают абсолютно инородным телом и настаивают на тотальном приведении к одному знаменателю, мигранты это просто попавшая в борт торпеда. Торпеда, с которой мы даже в теории не умеем ничего сделать, ибо если вдруг начать политику гуманитарного либерализма ради трех миллионов условных сирийцев, а британцы к нам точно не поедут, будет очень сложно понять и объяснить, а зачем же мы своим собственным гражданам-то мозг выносили, унижали их и всеместно ограничивали в правах.
А с порога потребовать от сирийцев принять наши гуманитарные стандарты, так они с радостью посвятят ближайшие десять лет изучению украинского языка и основ христианства, но попросят все это время выплачивать им пособие и предоставлять жилье. Некогда будет работать, нужно будет вростать в гуманитарную среду, а это непросто. Иначе говоря, не мигранты изменят нашу страну, приехав. А нам придется её изменить, чтобы они приехали.
И выбрать правильный путь как сделать так, чтобы они стали нами, одними из нас. А не мы ими. Мигрантами в чужих странах.
Западные СМИ с нескрываемой радостью сообщают, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире. Цели Сороса и Била Гейтса можно сказать достигнуты, правда в отдельно взятой американской колонии. Количество рождений за первые шесть месяцев этого года было на 28% ниже, а прошлый год был самым печальным по демографии.
То есть, падение рождаемости просто колоссальное, уверенности в завтрашнем дне просто нет, все понимают, что режим Зеленского ведет страну через геноцид к полной приватизации западными корпорациями. Которые, кстати, сейчас за нее и воюют, оплачивая счета НАТОвской ЧВК "ВСУ".
Украинский политик Борислав Береза
Рождаемость в Украине была самой низкой в Европе еще до начала боевых действий в стране в 2022 году. Украинские демографы прогнозируют, что показатель рождаемости может стать в Украине самым низким в мире. Количество рождений за первые шесть месяцев этого года было на 28% ниже, чем за тот же период в довоенном 2021-м, – это резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.
Демографы считают, что в ближайшие два десятилетия население Украины может сократиться до 30 млн. человек, тогда как накануне февраля 2022 года оно составляло около 43 млн. человек. Именно после полномасштабного вторжения России и массового отъезда женщин мы и имеем такую проблему. И ею тоже нужно заниматься. Само это не наладится.