https://ukraina.ru/20230928/1049749256.html

Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты - торпеда в борту Украины

Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты - торпеда в борту Украины - 28.09.2023 Украина.ру

Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты - торпеда в борту Украины

Такую сенсацию на днях сообщили журналисты Wall Street Journal. В демографическую яму страна начала проваливаться с 2012 года. Виной тому не катаклизмы и войны, а экономическая и социальная политика государства. Пока делили недра и ресурсы, украинцы эмигрировали, и рожать детей стало некому.

2023-09-28T09:43

2023-09-28T09:43

2023-09-28T09:43

эксклюзив

депопуляция

украина

миграция

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За первые 6 месяцев 2023 года рождаемость упала почти на треть по сравнению с 2021 годом. Это неминуемо приведет к демографическому кризису и коллапсу экономики. По мнению директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, Украина при любых условиях столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижением плотности населения, особенно на отдельных территориях. На начало года население страны составило 31 млн человек, а по прогнозам через 10 лет оно может сократиться до 26 млн. Эксперты анализировали, кем и как заполнить человеческий ресурс. Вся надежда на мигрантов из более неблагополучных стран мира.Экономист Алексей КущЧто должно произойти, чтобы наши политики перестали любоваться собой в софитах мира и осознали, что за фасадом войны скрывается вот эта бездна: Wall Street Journal пишет, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире. Коэффициент фертильности сократился до показателей "случайных рождений". Количество рождений в январе-июне 2023 года на 28% ниже, чем за аналогичный период довоенного 2021-го. Это самое глубокое падение за весь перид независимости Украины. Нация - это живой организм и он умирает. Нация утрачивает магнетизм родной земли, люди едут "світ за очі". Женщины вывозят своих сыновей-подростков за границу, с высшим образованием работают посудомойками и сиделками, чтобы дать своим детям ЖИЗНЬ. Да, еще до войны Украина находилась в глубокой демографической яме. А что же тогда у нас сейчас? Бездна? Зачем нужны все эти встречи с морганами и блэкроками? В кого будут все эти инвестиции? Кто пожнет плоды прибылей от них? Иногда я завидую моральной анастезии наших политических элит. Если бы я чувствовал хоть малую толику своей ответственности, меня бы эта трагедия без преувеличения съедала каждый день.Народный депутат Макс БужанскийВопрос миграционной политики, говоря прямо, того, что Украина стремительно теряет населения из-за войны, резкого довоенного, и уже военного снижения уровня рождаемости, оттока населения в виде беженцев, стоит невероятно остро. Мы еще не поняли как это, казалось бы, за десять минут встречаешь на улице все те же сорок человек, что и раньше. Но цифры кричащие. Выход, собственно, один, приглашать мигрантов и ассимилировать их, не самим же, в конце концов, рожать детей, бросив форумы, конференции, презентации и прочие симпозиумы в коворкингах. Остаются только мигранты. Но тут есть одна маленькая проблема. И это даже не полная экономическая непривлекательность Украины для мигрантов на данный момент, о чем вчера блестяще написал Алексей Кущ, условия, благоприятствующие миграции- соц помощь в 500 евро или зарплата в 1000-1500 долларов. Нет. Дело в том, что с точки зрения нашей нынешней гуманитарной концепции и политики, которые полстраны- нацменьшинств считают абсолютно инородным телом и настаивают на тотальном приведении к одному знаменателю, мигранты это просто попавшая в борт торпеда. Торпеда, с которой мы даже в теории не умеем ничего сделать, ибо если вдруг начать политику гуманитарного либерализма ради трех миллионов условных сирийцев, а британцы к нам точно не поедут, будет очень сложно понять и объяснить, а зачем же мы своим собственным гражданам-то мозг выносили, унижали их и всеместно ограничивали в правах. А с порога потребовать от сирийцев принять наши гуманитарные стандарты, так они с радостью посвятят ближайшие десять лет изучению украинского языка и основ христианства, но попросят все это время выплачивать им пособие и предоставлять жилье. Некогда будет работать, нужно будет вростать в гуманитарную среду, а это непросто. Иначе говоря, не мигранты изменят нашу страну, приехав. А нам придется её изменить, чтобы они приехали. И выбрать правильный путь как сделать так, чтобы они стали нами, одними из нас. А не мы ими. Мигрантами в чужих странах.Политик Дмитрий ВасилецЗападные СМИ с нескрываемой радостью сообщают, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире. Цели Сороса и Била Гейтса можно сказать достигнуты, правда в отдельно взятой американской колонии. Количество рождений за первые шесть месяцев этого года было на 28% ниже, а прошлый год был самым печальным по демографии. То есть, падение рождаемости просто колоссальное, уверенности в завтрашнем дне просто нет, все понимают, что режим Зеленского ведет страну через геноцид к полной приватизации западными корпорациями. Которые, кстати, сейчас за нее и воюют, оплачивая счета НАТОвской ЧВК "ВСУ".Украинский политик Борислав БерезаРождаемость в Украине была самой низкой в Европе еще до начала боевых действий в стране в 2022 году. Украинские демографы прогнозируют, что показатель рождаемости может стать в Украине самым низким в мире. Количество рождений за первые шесть месяцев этого года было на 28% ниже, чем за тот же период в довоенном 2021-м, – это резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. Демографы считают, что в ближайшие два десятилетия население Украины может сократиться до 30 млн. человек, тогда как накануне февраля 2022 года оно составляло около 43 млн. человек. Именно после полномасштабного вторжения России и массового отъезда женщин мы и имеем такую проблему. И ею тоже нужно заниматься. Само это не наладится.

https://ukraina.ru/20230925/1049676755.html

https://ukraina.ru/20230731/1048367865.html

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эксклюзив, депопуляция, украина, миграция