В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ - 28.09.2023 Украина.ру
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В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ
В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ - 28.09.2023 Украина.ру
В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ
Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины. Об этом 28 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное".
2023-09-28T07:28
2023-09-28T07:31
взрыв
воздушная тревога
черкасская область
новости
украина
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины, а, кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ.В среду в 23.04 воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, она звучит до сих пор.Накануне вечером СМИ писали о взрывах в Николаеве.
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взрыв, воздушная тревога, черкасская область, новости, украина
взрыв, воздушная тревога, Черкасская область, Новости, Украина

В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ

07:28 28.09.2023 (обновлено: 07:31 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины. Об этом 28 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины, а, кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ.
В среду в 23.04 воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, она звучит до сих пор.
Накануне вечером СМИ писали о взрывах в Николаеве.
26 сентября, 16:02
В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - властиВ Лубенском районе Полтавской области прогремел взрыв, предположительно, горит газопровод, сообщил 26 сентября начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своём телеграм-канале
 
взрыввоздушная тревогаЧеркасская областьНовостиУкраина
 
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