https://ukraina.ru/20230928/1049747116.html

В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ

В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ - 28.09.2023 Украина.ру

В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ

Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины. Об этом 28 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное".

2023-09-28T07:28

2023-09-28T07:28

2023-09-28T07:31

взрыв

воздушная тревога

черкасская область

новости

украина

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины, а, кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ.В среду в 23.04 воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, она звучит до сих пор.Накануне вечером СМИ писали о взрывах в Николаеве.

https://ukraina.ru/20230926/1049705886.html

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взрыв, воздушная тревога, черкасская область, новости, украина