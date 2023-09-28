В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИ
07:28 28.09.2023 (обновлено: 07:31 28.09.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины. Об этом 28 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. Также сигнал звучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины, а, кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ.
В среду в 23.04 воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, она звучит до сих пор.
Накануне вечером СМИ писали о взрывах в Николаеве.