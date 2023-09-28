https://ukraina.ru/20230928/1049729209.html

Александр Малькевич о борьбе с нацистской пропагандой и героях, которых почти никто не замечает

Александр Малькевич о борьбе с нацистской пропагандой и героях, которых почти никто не замечает - 28.09.2023 Украина.ру

Александр Малькевич о борьбе с нацистской пропагандой и героях, которых почти никто не замечает

Мы каждый день видим чудовищный укронацистский оскал, обстрелы и убийства мирных людей, детей, нас уже ничем не удивить. Но все равно находятся люди, которые каждый раз этому удивляются, отмечает член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич

2023-09-28T16:54

2023-09-28T16:54

2023-09-28T16:54

интервью

александр малькевич

сво

украина

национализм

мариуполь

восстановление донбасса

сми

политика

экономика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, начнём разговор с ситуации в Мариуполе. Как обстрелы города сочетаются с тем, что строительство там идет полным ходом? – Сразу скажу, что сейчас Мариуполь находится фактически вне зоны обстрелов. Да, пару месяцев назад ВСУ пытались ударить по нему ракетами "Storm Shadow", но с этим надежно справились наши системы ПВО. Именно этим-то и объясняется мощное строительство, которое ведется в Мариуполе. От тех чудовищных разрушений, которые остались после ВСУ, город можно восстанавливать без особого риска.Конечно, жителям целого ряда освобожденных городов неприятно, что такое внимание уделяется не им, а Мариуполю. Но это объясняется тем, что многие освобожденные населенные пункты находятся в зоне прямых обстрелов. И там бессмысленно вести капитальные стройки, потому что враг будет уничтожать их снарядами и минами. Приведу пример. Я заведую кафедрой в Херсонском педагогическом университете, а с нового учебного года стал проректором вуза по стратегическому развитию. Я часто бываю в Новой Каховке, у меня там много друзей. Так вот в некоторых местах расстояние между правым и левым берегами Днепра составляет всего триста метров. До центральной площади города, где находится дом культуры и здание городской администрации, от правого берега – всего 560 метров по прямой. Врагу достаточно выйти с минометами и поливать оттуда всех подряд. Именно поэтому на площади стоят бетонные блоки, чтобы люди могли в экспресс-режиме укрыться от обстрелов.Мы знаем, что ВСУ совершенно чудовищным образом обстреливали Токмак в Запорожской области. Были ранены многие мирные жители. Мне больно это произносить, но шестилетнему мальчику оторвало кисть руки в результате этих обстрелов.Киевский режим осуществляет чудовищный геноцид мирного населения. А у нас до сих пор есть люди в стране, которые реагируют как героиня Елены Соловей в фильме "Раба любви": "Вы звери, господа". Так – уже более 1,5 лет идет СВО. Мы уже увидели этот чудовищный оскал укронацистской власти. Я не знаю, чем нас еще можно удивить. На днях одной из вершин стало чествование в канадском парламенте нациста. И все извинения спикера Палаты общин Канады ("я думал, что он украинский герой, я не знал, что он служил в "Ваффен СС", в 14-й дивизии "Галичина"") сейчас звучат как детский лепет.– Трудно поверить, что его в парламент Канады привели от незнания.– Да. Я не верю, что можно было пригласить человека на публичные мероприятия, не подготовив соответствующую справку. Ерунда полная. Но в России все равно находятся люди, которые каждый раз говорят: "не может быть, как они низко пали". Наши враги давно уже низко пали. И на этом фоне наша мягкость меня порой вводит в ступор.Я приведу вам вот какой пример. Я видел, как украинские пиарщики в "Тик-Токе" ведут целую кампанию, направленную на зомбирование недалеких подростков. Они там под веселую музычку на фоне нацистских символов, поют, как им кажется, смешную песенку: "Да, я реальный нацист, я восемь лет долблю Бамбас".Это то, о чем я много раз говорил, когда мы еще в 2020-2021 годах боролись с врагами, которые, при помощи такой игровой техники пытались у нас на улицы вывести молодежь. Многие даже ведь понимают, что они поют. Но после того, как они на это подсаживаются, эта нацистская зараза пускает свои корни.Кроме того, мы много говорили и об учебниках, которые выпускаются для вузов и школ. Мы занимались серьезной зачисткой Херсонской и Запорожской областей от всех этой гадости, которая была в школах. Там действительно сейчас большая реформа системы образования. Вот почему меня бросили на проректорский фронт.Там еще весной 2022 года рисовали комиксы с качественной полиграфией для детей в детских садах, где изображены мужественные и красивые дети с их потрясающими родителями, которые побеждают русских орков. То есть на Украине идет комплексная программа перепрошивки сознания. Мы же видели, что на торжественных линейках 1 сентября на подконтрольных фашизму территориях дети с головы до ног в вышиванках поют разные песенки вроде "убъем москаля".Да, это фашисты. Но они эффективны в этой своей работе. Они поставили цель полностью перепрограммировать сознание населения.Да, когда приходим мы и начинаем работать с детьми, мы возвращаем их в нормальное русло. Я же еще летом прошлого года организовал первую медиашколу освобожденных территорий. Мы там очень хороших ребят подготовили, обучили азам нашей профессии, многие уже работают в СМИ. Кому-то было 16-17 лет, нормальные ребята и девчата. Но если с пяти-шестилетнего возраста такие нацистские нарративы внедрять несколько лет, то потом сложнее будет возвращать детей в нормальное русло. Это я все к чему? Я хочу увидеть у нас системную работу. Но нам с вами в ответ скажут, что "мы не такие как они, у нас должна быть палитра мнений".Я не понимаю, почему должна быть палитра мнений, когда нам объявлена война. И мы ведь не какую-то там мрачную идеологию внедряем. Я просто хочу, чтобы наши дети получали исчерпывающую информацию о происходящих процессах в России и вокруг России, но чтобы это было системно.Не может быть сражения, в котором мы сознательно все время даем врагу фору. Совершенно понятно, кто в этой схватке победит.– Хотелось бы спросить о медиафоруме Волонтеров Победы "Та самая Россия". Как этот патриотизм доносится до масс в новых регионах и в большой России? Где это сложней делать? Где это нужно делать более настойчиво?– Более настойчиво это надо делать на территории материковой России. Потому что молодежь новых регионов погружена во все исторические процессы. Молодые ребята Луганской и Донецкой народных республик – это образцы для подражания. Не хватит эпитетов рассказывать про этих ребят. Я со многими знаком и дружу.Они с 2014 года там сражаются во всех смыслах слова. Многие были и на реальном фронте, и на гуманитарном. Они и волонтеры, и бойцы, и строители. Им все понятно, они своими руками строят Россию там.Что касается молодых ребят Херсонской, Запорожской областей, то у них фактически с лета прошлого года открылись уникальные возможности для самореализации, начиная от форумного движения, от создания своих проектов, в которых их поддерживают. Есть такое движение "Юг молодой", в Запорожской области. Там потрясающие образовательные площадки реализуются, яркие, креативные.Сейчас открылось креативное пространство в Мелитополе, арт-кластер. В эту субботу в Мелитополе открылся и исторический парк России "Моя история". Я в нем был. Честно говоря, хочется, чтобы была государственная задача по созданию таких парков во всех региональных столицах РФ.Когда в эти парки приходят дети и взрослые, они там буквально "залипают". Так и надо учить истории, увлекательно погружая человека во все это происходящее с помощью интерактива.В Херсонской области сейчас организовано Министерство молодежной политики. Очень задорные ребята, есть проекты. Реализуется мощное движение по созданию патриотических муралов. Вообще там ребята шутят, что Херсонщина должна стать такой столицей патриотических муралов страны.Геническ – маленький городок. А там появляются все новые и новые большие муралы – и про героев Великой Отечественной войны, и про героев наших дней, причем не только военных. Да, к сожалению, погибших. Очень достойно сделан мурал, посвященный Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, а также Херсонской радиокомпании "Таврия", всю редакцию которой ВСУ пытались накрыть "Хаймарсами" под Антоновским мостом.Я был в двух школах Геническа. Там просто фундаментальные изменения. И дети, и их родители все это видят, как на их глазах это происходит строительство Мирной Жизни – с большой буквы.Здесь я еще одну свою инициативу озвучу, которая тоже прозвучит неполиткорректно. Есть хорошая инициатива, когда предприниматели и звезды шоу-бизнеса объявили, что будут платить бойцам, подбившим "Леопарды", премии. Но даже тогда, когда это началось, некоторые эксперты вежливо спросили: "А те, кто будет подбивать не "Леопарды", они чем хуже?" Но я сейчас про другое. Я не слышал ни одной истории, чтобы платили премии героям мирного труда за рекордно сданные объекты.Никто не оспаривает подвиг бойцов. Они действительно герои. Они сдерживают сейчас эти постоянные попытки бесконечно пиар-контрнаступа, где каждый день десятки и сотни людей убивает банда Зеленского, чтобы им было с чем выходить на международные переговоры. Но на другом участке глобального фронта герои мирной жизни делают дороги и строят здания в рекордные сроки. В том же Мариуполе целые районы появились за считанные недели.На окраине Мариуполя возник настоящий медицинский городок. Там медицинский комплекс – один из лучших в стране. Почему-то никакой бизнесмен не вышел со словами - "заплачу какую-то сумму той бригаде, которая за месяц-полтора построит что-то".В Луганске построили в центре города (тоже за считанные месяцы) пятиэтажный МФЦ "Мои документы", который начинен всем необходимым. Никто же не проводит пресс-конференцию со словами: "Вот сейчас рядом со мной сидит начальник строительства, самый выдающийся рабочий, который стахановскими темпами - как работавший на луганской земле Алексей Стаханов - один целиком построил этаж, и вот ему за это премия пятьсот тысяч рублей от нас". Нет, потому что это не хайпово, это не модно.А люди, которые восстанавливают разрушенное под обстрелами в прифронтовой зоне? В той же Новой Каховке был лютый обстрел 15 сентября. Там 455 квартир остались без окон и почти без дверей. Их восстанавливают, готовят к зиме.– Да, фотографии у вас есть в телеграм-канале.– Но никто не приглашает коммунальщиков и пожарных в федеральные эфиры, никто о них не рассказывает, никто их всячески не награждает. А надо бы, потому что люди, живущие и работающие в четырех наших новых субъектах, знают прекрасно, что такое повторные прилеты, когда приезжает "Скорая помощь" забирать раненых, а их накрывает заново. Так же, как и газовщиков или ремонтные службы.Это очень серьезная тема, которую нужно как минимум проговаривать. А вы сами знаете по работе наших коллег-журналистов. Все хотят рассказывать о ситуации на фронте, о наступлениях, контрнаступлениях – отбили, вернули, столько-то, того-сего уничтожили. Это все правильно, но есть огромный пласт жизни другой. Просто о мирной жизни сложно рассказывать. Но нужно это делать, нужно отдавать должное людям, которые созидают.– В завершении тоже вопрос о строительстве. Прокомментируйте восстановление памятника митрополиту Игнатию в Мариуполе.– Считается, что митрополит Игнатий, один из основателей Мариуполя, предложивший это имя – город Марии. Это очень знаковый момент, поскольку многие месяцы при въезде в Мариуполь стоял памятник Игнатию в чудовищном состоянии. Он был расстрелян. Причем видно, что в него стреляли из стрелкового оружия фашисты, язычники, нацисты из запрещенных группировок. Он был весь в дырах, был отбит нос.Дошли руки и до него. Его восстановили, вылечили, подлатали, покрасили. И обновленный памятник стоит теперь на въезде в Мариуполь и защищает город от всего дурного.А дальше, когда ты въезжаешь в город, ты видишь, действительно, как он возрождается - как Феникс из пепла, показывая, какой может быть мирная жизнь в составе Российской Федерации. Какой она могла бы быть везде - как минимум, в наших четырех новых регионах - если бы мы заткнули укрофашистов и погнали бы их далеко к их западным границам с Польшей.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, александр малькевич, сво, украина, национализм, мариуполь, восстановление донбасса, сми, политика, экономика