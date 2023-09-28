https://ukraina.ru/20230928/1049723360.html

"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО

"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО - 28.09.2023 Украина.ру

"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО

Запасы зенитных ракет советского производства не бесконечны и за последний год украинская система ПВО существенно деградировала. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-09-28T04:00

2023-09-28T04:00

2023-09-28T04:00

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Украинская система ПВО за последнее время существенно ухудшила свои позиции. Первые признаки ее частичного распада проявились еще весной, рассказал Анпилогов.Дело в том, что запасы зенитных ракет советского производства для комплексов "Бук", "Тор" и С-300 не бесконечны. Западные эксперты подсчитали, что старых запасов Украине хватит лишь на несколько месяцев, добавил эксперт.Сейчас старые арсеналы, которые унаследовала Украина от самых мощных советских Киевского и Одесского военных округов (именно они должны были отражать первый удар НАТО), полностью или почти полностью исчерпаны, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049714609.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, пво, зрк бук, ракеты, запасы, вооружение