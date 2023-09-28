"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО - 28.09.2023 Украина.ру
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"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО
"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО - 28.09.2023 Украина.ру
"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО
Запасы зенитных ракет советского производства не бесконечны и за последний год украинская система ПВО существенно деградировала. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-28T04:00
2023-09-28T04:00
новости
украина
пво
зрк бук
ракеты
запасы
вооружение
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Украинская система ПВО за последнее время существенно ухудшила свои позиции. Первые признаки ее частичного распада проявились еще весной, рассказал Анпилогов.Дело в том, что запасы зенитных ракет советского производства для комплексов "Бук", "Тор" и С-300 не бесконечны. Западные эксперты подсчитали, что старых запасов Украине хватит лишь на несколько месяцев, добавил эксперт.Сейчас старые арсеналы, которые унаследовала Украина от самых мощных советских Киевского и Одесского военных округов (именно они должны были отражать первый удар НАТО), полностью или почти полностью исчерпаны, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049714609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, пво, зрк бук, ракеты, запасы, вооружение
Новости, Украина, ПВО, ЗРК Бук, ракеты, запасы, вооружение

"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО

04:00 28.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / ВіталійС-200 на параде в Киеве
С-200 на параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© commons.wikimedia.org / Віталій
Читать в
Запасы зенитных ракет советского производства не бесконечны и за последний год украинская система ПВО существенно деградировала. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Украинская система ПВО за последнее время существенно ухудшила свои позиции. Первые признаки ее частичного распада проявились еще весной, рассказал Анпилогов.
Дело в том, что запасы зенитных ракет советского производства для комплексов "Бук", "Тор" и С-300 не бесконечны. Западные эксперты подсчитали, что старых запасов Украине хватит лишь на несколько месяцев, добавил эксперт.
"Бесконечных снарядов не бывает в принципе. А Украина не обладает компетенциями по производству зенитных ракет. Единственная ее надежда была лишь на поставки старых советских запасов из Европы и арабских стран", - подчеркнул Анпилогов.
Сейчас старые арсеналы, которые унаследовала Украина от самых мощных советских Киевского и Одесского военных округов (именно они должны были отражать первый удар НАТО), полностью или почти полностью исчерпаны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Хавич - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 18:21
Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – ХавичПолитический аналитик Олег Хавич рассказал про обострение отношений между Украиной и Польшей, рассказал об отношении США к польской украинофобии, эсэсовце в канадском парламенте и попытках нацистов провести ребрендинг
 
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