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Федерика Вассели: кто она

Федерика Вассели: кто она - 28.09.2023 Украина.ру

Федерика Вассели: кто она

Художница

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:18

2023-09-28T17:18

новости

федерика вассели

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Федерика Вассели родилась и выросла в небольшом городке недалеко от Рима. С детства увлеклась живописью.Поступила в Академию художеств, чтобы изучать живопись и реставрацию. Именно там начала отображать на холсте свои политические идеалы. Ещё в школе увлеклась советским искусством, обладательница коллекции советских агитплакатов и книг об искусстве. Вдохновлялась творчеством Родченко, Эрика Булатова, Эль Лисицкого, Климента Редько и других представителей русского конструктивизма, супрематизма и советского авангарда. В августе 2022 года вместе с художниками из России, Белоруссии, Нидерландов, Греции и Турции участвовала в выставке «Спецоперация Сила. Искусство за гранью лицемерия» в галерее современного искусства Pramantha Arte в поддержку специальной военной операции.

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, федерика вассели