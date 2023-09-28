Федерика Вассели: кто она
© из личного архиваФедерика Васселли
© из личного архива
Художница
Федерика Вассели родилась и выросла в небольшом городке недалеко от Рима. С детства увлеклась живописью.
Поступила в Академию художеств, чтобы изучать живопись и реставрацию. Именно там начала отображать на холсте свои политические идеалы. Ещё в школе увлеклась советским искусством, обладательница коллекции советских агитплакатов и книг об искусстве.
Вдохновлялась творчеством Родченко, Эрика Булатова, Эль Лисицкого, Климента Редько и других представителей русского конструктивизма, супрематизма и советского авангарда.
В августе 2022 года вместе с художниками из России, Белоруссии, Нидерландов, Греции и Турции участвовала в выставке «Спецоперация Сила. Искусство за гранью лицемерия» в галерее современного искусства Pramantha Arte в поддержку специальной военной операции.