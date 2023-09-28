https://ukraina.ru/20230928/1049697894.html

Rzeczpospolita: ракета, упавшая в ноябре 2022 года в Польше не была выпущена Россией

Rzeczpospolita: ракета, упавшая в ноябре 2022 года в Польше не была выпущена Россией - 28.09.2023 Украина.ру

Rzeczpospolita: ракета, упавшая в ноябре 2022 года в Польше не была выпущена Россией

Польское издание ссылается на данные следствия, которое провели польские эксперты

2023-09-28T03:13

2023-09-28T03:13

2023-09-28T03:13

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польша

ракета

расследование

украина

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Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на юго-востоке Польши и убившая двух человек принадлежала ПВО Украины. Об этом 26 сентября сообщило польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные следствия.Несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая до сих пор не предоставила Польше никаких материалов, польские следователи сделали собственные выводы о причинах трагедии, произошедшей в ноябре 2022 года, отмечает издание.Мнение категорически исключает возможность того, что ракета, которая упала на сушильный завод в Пшеводуве и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с российской территории, подчеркивает польское СМИ.Пресс-секретарь национальной прокуратуры Лукаш Лапчиньский подтвердил Rzeczpospolita, что заключение экспертов получено, но из-за его секретности его содержание пока не раскрывается.По информации, которой располагает издание, заключение было подготовлено на основании многих источников и в целом поддержано Военным институтом технологий вооружения, чьи эксперты занимались обезвреживанием следов взрыва ракеты.Следователи установили, что в Пшеводуве упала ракета типа S-300 5В55."Эта ракета имеет дальность от 75 до 90 километров. Тогда российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. Даже если предположить, что российские батареи были размещены в Белоруссии, то от того места, где они тогда были, до Пшеводува по прямой — 150 километров", — цитирует газета одного из авторов отчета.Издание отмечает, что 15 ноября 2022 года украинские силы ПВО запускали ракеты парами, чтобы повысить их эффективность — одна попала в цель, а вторая улетела "в пустоту".– В такой ситуации, когда ракета находится на определенной высоте, присутствующие в ней механизмы должны вызывать ее самоликвидацию. Этого не произошло. Почему, неизвестно – указывает Rzeczpospolita, ссылаясь на источник, ознакомленный с выводами следствия.Как сообщало издание Украина.ру, 15 ноября прошлого года на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало заявление провокацией и домыслом, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

https://ukraina.ru/20221126/1041231445.html

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новости, польша, ракета, расследование, украина