https://ukraina.ru/20230927/1049735888.html

Год после теракта на "Северных потоках": почему Запад боится признать очевидное

Год после теракта на "Северных потоках": почему Запад боится признать очевидное - 27.09.2023 Украина.ру

Год после теракта на "Северных потоках": почему Запад боится признать очевидное

Годовщина подрыва морских трубопроводов "Северных потоков" на Западе прошла почти незамеченной. И это выглядит странно, учитывая огромный экономический и политический ущерб от теракта. Однако всему есть объяснение

2023-09-27T16:28

2023-09-27T16:28

2023-09-27T17:54

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северный поток

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 сентября высказался на тему подрыва «Северных потоков». Он напомнил о расследовании, которое провёл известный расследователь из США Сеймур Херш и подчеркнул: вывод журналиста «совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы».Подрывы подводных газопроводов были осуществлены в ночь на 26 сентября. По ним Германия получала российский газ в обход Украины, Польши и других стран Евросоюза. Поставки обеспечивали конкурентные преимущества предприятий Германии и Евросоюза — не только промышленных, но и коммунальных.После теракта ЕС нарастил импорт газа из США и других стран. В том числе из Норвегии и Катара. Херш по итогам своего расследования пришёл к однозначному выводу: за терактом в Балтийском море стоят США. Тот факт, что журналист до сих пор на свободе, говорит только об одном: его источники в спецслужбах не ошиблись и в Белом доме об этом прекрасно знают. В противном случае Херш давно был бы за решёткой с огромным иском за клевету.ФСБ возбудила в связи с терактом уголовное дело по статье о международном терроризме. Минобороны России указало на причастность к подрывам специалистов британских ВМС.Дмитрий Песков и другие официальные лица России неслучайно называют инцидент годичной давности актом международного терроризма. Террор может быть и информационным, и психологическим, и экономическим. В случае с уничтожением ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» трудно выделить какой-то основной вид терроризма — настолько эта история сложна и полна различных проявлений.Из комментария Пескова следует, что теракт на «Северных потоках» совсем не вписывается в те версии, которыми пытались дезориентировать западного обывателя в 2022 году. Договорились даже до того, что Россия якобы сама подорвала трубопроводы.Кремль резонно обратил внимание на ущерб для Евросоюза и международного консорциума, вложившегося в строительство амбициозного проекта европейского масштаба. Песков не случайно сказал про ущерб для «критической энергетической инфраструктуры».Россия потеряла миллиарды долларов экспортной выручки и упущенной выгоды. Однако и экономика ЕС пострадала на сопоставимые суммы.Неслучайно США сразу же после подрывов «Северных потоков» стали зазывать промышленников Евросоюза. При «релокации» им обещали (и до сих пор обещают) всевозможные льготы, а главное — дешёвые энергоресурсы и ёмкий рынок сбыта с высокой платёжеспособностью. Многие откликнулись. Еврокомиссия вызов «трансатлантического партнёра» попыталась замалчивать.Херш спустя год после теракта со ссылкой на неназванного чиновника заявил, что разведка США рассматривала инструкции Байдена по уничтожению балтийских газопроводов «как стратегический шаг к Третьей мировой войне». Лауреат Пулицеровской премии уверен, что Белый дом преследовал цель не столько военную (СВО на Украине), сколько политико-экономическую в ЕС.«Администрация Байдена взорвала трубопроводы», — повторил Херш спустя год после теракта на «Северных потоках». По его мнению, изложенном на странице журналиста в Substack, спецоперация США стала следствием «основного страха Америки потерять своё давно сложившееся превосходство в Западной Европе».В тот же день, 26 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему игнорируемой Западом годовщины, отметив: «Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам».Дмитрий Песков в комментарии 27 сентября выразил солидарность с выводами Херша и отметил, что «США с Великобританией так или иначе причастны к этому террористическому акту». Однако считают ли инцидент с «Северными потоками» терактом на Западе? Западные политики не дают оснований для таких выводов.Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее в ночь на 26 сентября «преднамеренным нарушением» европейской энергетической инфраструктуры.В январе 2023 года Еврокомиссия выразилась не менее обтекаемо. Представитель ЕК по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности Анита Гиппер заявила, что «повреждения на газовых северных трубопроводах были нанесены умышленными актами саботажа». При этом она подчеркнула: «Это расследование относится к компетенции стран-членов».Расследование в Евросоюзе до сих пор не назвало виновных. Хотя ещё осенью 2023 года правительство Польши однозначно указало на вину России. Такой пассаж возможно было бы не принимать во внимание, если бы не общий русофобский мейнстрим «коллективного Запада». Похоже, что так называемые расследователи в ЕС отрабатывают именно эту версию как основную, однако не желают опубликовать результат. Причина понятна — результат может оказаться ещё более позорным, чем в предыдущих русофобских выходках.Факт же состоит в том, что акт международного терроризма до сих пор не расследован. Весь год «коллективный Запад» имитировал активность с практическим выходом около нуля.Факты говорят о целенаправленной работе по дезинформации общественности с целью отвода подозрений от тех, у кого был реальный мотив. Для этого были подключены западные медиахолдинги и аффилированные со спецслужбами НКО.По-прежнему единственным объяснением теракта остаётся то, которое заявили в 2022 году американский журналист Сеймур Херш и российский президент Владимир Путин. Российский лидер уверен, что «взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».Круг подозреваемых не столь уж широк. Однако время СВО не благоприятствует предъявлению обвинений.Даже если завтра Херш раскроет свои источники, а они предъявят документы, и Москва положит доказательства на стол — тогда что? Кто-то привлечёт Лондон и Вашингтон к ответственности? Есть для этого реальные возможности?Видимо, исходя из очевидных ответов на эти риторические вопросы виновные до сих пор остаются подозреваемыми. Они не станут подсудимыми и не понесут ответственности до тех пор, пока не будут созданы соответствующие условия. Более того, риск продолжения таких терактов сохраняется.

https://ukraina.ru/20230915/1049432855.html

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Тимофей Стоянов

Тимофей Стоянов

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Тимофей Стоянов

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