https://ukraina.ru/20230927/1049733658.html

Экс-спикер ВСУ подобрал ЛГБТ-войска для сына "Порошенко"

Экс-спикер ВСУ подобрал ЛГБТ-войска для сына "Порошенко" - 27.09.2023 Украина.ру

Экс-спикер ВСУ подобрал ЛГБТ-войска для сына "Порошенко"

Экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло рассказал/а пранкерам Вовану и Лексусу о ЛГБТ-войсках ВСУ. Ролик пранкеры разместили 27 сентября на своём канале в Rutube

2023-09-27T15:36

2023-09-27T15:36

2023-09-27T15:36

новости

украина

сара эштон-чирилло

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петр порошенко

вован и лексус

пранкеры

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Пранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.Якобы Порошенко заявил, что его 22-летний сын Николай интересуется "превращением в транса и чем-то вроде того". Собеседник Сары задал вопрос, "когда лучше начать такие процессы, потому что его сын из LGBTQ+". Примечательно, что у экс-президента Порошенко нет сына по имени Николай. 22-летнего сына Порошенко зовут Михаил, однако Сару это не смутило.Чирилло заявил/а, что это большая честь, что "Порошенко" поделился таким. В Киеве, рекомендует экс-спикер, есть замечательный врач общей практики, который работает лично с Чирилло и ещё одним транс-солдатом.По словам фейкового Порошенко, его сын хочет вступить в ряды ВСУ, но ищет подразделение, дружественное представителям ЛГБТ.Собеседник Чирилло попросил его/её поделиться "статистикой по геям в украинской армии", и с какими проблемами они сталкиваются.По оценкам Сары, сейчас в ВСУ служит около 5 тысяч ЛГБТ-солдат. Чирилло порекомендовал/а отправить якобы сына Порошенко под командование Исламова. Он, по мнению экс-спикера, являются дружелюбным к геям командиром. В сентябре он отправится в Николаев и ищет людей в батальон, уточнил/а Чирилло.В России пропаганда ЛГБТ запрещена.

https://ukraina.ru/20230927/1049732310.html

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новости, украина, сара эштон-чирилло, всу, лгбт, петр порошенко, вован и лексус, пранкеры