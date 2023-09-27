https://ukraina.ru/20230927/1049732310.html
"Приказ из Нью-Йорка": экс-спикер ВСУ Чирилло рассказал пранкерам об отставке
"Приказ из Нью-Йорка": экс-спикер ВСУ Чирилло рассказал пранкерам об отставке - 27.09.2023 Украина.ру
"Приказ из Нью-Йорка": экс-спикер ВСУ Чирилло рассказал пранкерам об отставке
Экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло рассказал/а пранкерам Вовану и Лексусу о так называемом контрнаступлении ВСУ. Ролик пранкеры разместили 27 сентября на своём канале в Rutube
2023-09-27T15:13
2023-09-27T15:13
2023-09-27T15:13
новости
украина
сша
сара эштон-чирилло
всу
петр порошенко
отставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049732576_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_ce5c4929c30dbc7223f7d58a5a061cad.png
Пранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко."Как так получилось, что вас отстранили от должности? Как они осмелились? Я был в поездке и узнал эту плохую новость. Это так неправильно, подобные действия крайне вредны для нашей репутации," - сказал якобы Порошенко."Когда вы говорите о высоком уровне, о ком речь?" - допытывается "Порошенко"."Мне сообщили, что приказ поступил из Нью-Йорка, в рамках поездки в который сейчас находится представитель правительства", - уточнил экс-спикер ВСУ.И якобы Украина была вынуждена согласиться на это, поскольку желала получить в США очередную помощь, предположил/а он/а. 21 сентября Сару Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов".Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".А в середине сентября Чирилло сделал/а новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".Чирилло подчеркнул/а, что не собирается извиняться за свои высказывания о российских журналистах.
https://ukraina.ru/20230927/1049731543.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049732576_211:0:1278:800_1920x0_80_0_0_1d8fb66736f9d91104c531f44063965a.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, сара эштон-чирилло, всу, петр порошенко, отставка
Новости, Украина, США, Сара Эштон-Чирилло, ВСУ, Петр Порошенко, отставка
"Приказ из Нью-Йорка": экс-спикер ВСУ Чирилло рассказал пранкерам об отставке
Экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло рассказал/а пранкерам Вовану и Лексусу о так называемом контрнаступлении ВСУ. Ролик пранкеры разместили 27 сентября на своём канале в Rutube
Пранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
"Как так получилось, что вас отстранили от должности? Как они осмелились? Я был в поездке и узнал эту плохую новость. Это так неправильно, подобные действия крайне вредны для нашей репутации," - сказал якобы Порошенко.
"Господин президент, Министерство обороны было полностью на моей стороне.[…] Но как мне сказали, решение было принято на самом высоком уровне", - ответил/а Чирилло.
"Когда вы говорите о высоком уровне, о ком речь?" - допытывается "Порошенко".
"Мне сообщили, что приказ поступил из Нью-Йорка, в рамках поездки в который сейчас находится представитель правительства", - уточнил экс-спикер ВСУ.
И якобы Украина была вынуждена согласиться на это, поскольку желала получить в США очередную помощь, предположил/а он/а. 21 сентября Сару Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов".
Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".
А в середине сентября Чирилло сделал/а новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".
Чирилло подчеркнул/а, что не собирается извиняться за свои высказывания о российских журналистах.