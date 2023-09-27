https://ukraina.ru/20230927/1049732310.html

"Приказ из Нью-Йорка": экс-спикер ВСУ Чирилло рассказал пранкерам об отставке

"Приказ из Нью-Йорка": экс-спикер ВСУ Чирилло рассказал пранкерам об отставке - 27.09.2023 Украина.ру

"Приказ из Нью-Йорка": экс-спикер ВСУ Чирилло рассказал пранкерам об отставке

Экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло рассказал/а пранкерам Вовану и Лексусу о так называемом контрнаступлении ВСУ. Ролик пранкеры разместили 27 сентября на своём канале в Rutube

2023-09-27T15:13

2023-09-27T15:13

2023-09-27T15:13

новости

украина

сша

сара эштон-чирилло

всу

петр порошенко

отставка

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Пранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко."Как так получилось, что вас отстранили от должности? Как они осмелились? Я был в поездке и узнал эту плохую новость. Это так неправильно, подобные действия крайне вредны для нашей репутации," - сказал якобы Порошенко."Когда вы говорите о высоком уровне, о ком речь?" - допытывается "Порошенко"."Мне сообщили, что приказ поступил из Нью-Йорка, в рамках поездки в который сейчас находится представитель правительства", - уточнил экс-спикер ВСУ.И якобы Украина была вынуждена согласиться на это, поскольку желала получить в США очередную помощь, предположил/а он/а. 21 сентября Сару Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов".Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".А в середине сентября Чирилло сделал/а новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".Чирилло подчеркнул/а, что не собирается извиняться за свои высказывания о российских журналистах.

https://ukraina.ru/20230927/1049731543.html

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новости, украина, сша, сара эштон-чирилло, всу, петр порошенко, отставка