https://ukraina.ru/20230927/1049731543.html

Власти наживаются на крови солдат, заявил экс-спикер ВСУ Чирилло фейковому Порошенко

Власти наживаются на крови солдат, заявил экс-спикер ВСУ Чирилло фейковому Порошенко - 27.09.2023 Украина.ру

Власти наживаются на крови солдат, заявил экс-спикер ВСУ Чирилло фейковому Порошенко

Экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло рассказал/а пранкерам Вовану и Лексусу о так называемом контрнаступлении ВСУ. Ролик пранкеры разместили 27 сентября на своём канале в Rutube

2023-09-27T14:41

2023-09-27T14:41

2023-09-27T14:41

новости

украина

вован и лексус

сара эштон-чирилло

петр порошенко

контрнаступление

всу

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Пранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.Пранкеры обсудили с Чирилло украинское контрнаступление, которое началось 4 июня. Якобы Порошенко сказал, что у ВСУ большие проблемы с техникой и личным составом. "Поэтому я больше не могу это терпеть. И если состоятся выборы, то мы должны изменить ситуацию коренным образом..." - заявили пранкеры, представившиеся экс-президентом Украины.Дело в том, пояснил/а он/а, что если украинское правительство даёт нереалистичные обещания, партнеры не могут доверять при ведении переговоров и не могут доверять украинским прогнозам относительно того, что произойдет в будущем, потому что единственное, на основании чего они могут судить о нас — это наши результаты.Чирилло назвал/а посыл, который исходит от властей, фантастическим.Помимо этого, якобы Порошенко заявил, что очень разочарован сейчас президентом Украины Владимиром Зеленским.В конце разговора пранкер под видом Порошенко заявил, что, если в скором времени состоятся выборы, то могут предложить Чирилло стать депутатом Украины. Но пока это только на уровне разговора, уточили пранкеры, чтобы, вероятно, не обнадёживать его/её."Вау, сэр! Для меня это была бы большая честь, господин президент! Ваша платформа – это платформа будущего", - отреагировал/а экс-спикер.Чирилло напоследок в очередной раз поблагодарил/а "Порошенко" за звонок и поклонился(лась) с рукой у сердца.

https://ukraina.ru/20230927/1049725987.html

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новости, украина, вован и лексус, сара эштон-чирилло, петр порошенко, контрнаступление, всу