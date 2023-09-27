Власти наживаются на крови солдат, заявил экс-спикер ВСУ Чирилло фейковому Порошенко
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
Экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло рассказал/а пранкерам Вовану и Лексусу о так называемом контрнаступлении ВСУ. Ролик пранкеры разместили 27 сентября на своём канале в Rutube
Пранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Пранкеры обсудили с Чирилло украинское контрнаступление, которое началось 4 июня. Якобы Порошенко сказал, что у ВСУ большие проблемы с техникой и личным составом. "Поэтому я больше не могу это терпеть. И если состоятся выборы, то мы должны изменить ситуацию коренным образом..." - заявили пранкеры, представившиеся экс-президентом Украины.
"Да, господин президент. Они пытаются нажиться на крови наших погибших солдат. Они пытаются нажиться на крови мужчин и женщин, которые теряют руки и ноги", - сказал/а Чирилло.
Дело в том, пояснил/а он/а, что если украинское правительство даёт нереалистичные обещания, партнеры не могут доверять при ведении переговоров и не могут доверять украинским прогнозам относительно того, что произойдет в будущем, потому что единственное, на основании чего они могут судить о нас — это наши результаты.
Чирилло назвал/а посыл, который исходит от властей, фантастическим.
Помимо этого, якобы Порошенко заявил, что очень разочарован сейчас президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Да, сэр. Прошло уже 19 месяцев. Речь уже не про то, чтобы что-то из себя изображать. Что-то изображать из себя было важно в первые дни и недели. Речь не о популизме, господин президент. Речь не о популизме на мировой арене", - заявил/а Чирилло.
В конце разговора пранкер под видом Порошенко заявил, что, если в скором времени состоятся выборы, то могут предложить Чирилло стать депутатом Украины. Но пока это только на уровне разговора, уточили пранкеры, чтобы, вероятно, не обнадёживать его/её.
"Вау, сэр! Для меня это была бы большая честь, господин президент! Ваша платформа – это платформа будущего", - отреагировал/а экс-спикер.
Чирилло напоследок в очередной раз поблагодарил/а "Порошенко" за звонок и поклонился(лась) с рукой у сердца.
11:54Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на УкраинеИностранные наёмники на Украине придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики, заявил/а экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло пранкерам Вовану и Лексусу. Ролик пранкеры разместили на своём канале в Rutube