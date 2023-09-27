Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО - 27.09.2023 Украина.ру
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Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО
Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО - 27.09.2023 Украина.ру
Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон 27 сентября во время выступления перед представителями американской дипломатии обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, заявив, что расширение НАТО - это якобы его вина, передает канал ABC News
2023-09-27T13:53
2023-09-27T13:53
нато
хиллари клинтон
владимир путин
новости
зарубежье
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Она указала, что администрация президента США Джо Байдена занимается "защитой демократии на Украине, расширением НАТО".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на вступление новых стран в НАТО.
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нато, хиллари клинтон, владимир путин, новости, зарубежье
НАТО, Хиллари Клинтон, Владимир Путин, Новости, Зарубежье

Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО

13:53 27.09.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБерлинский кинофестиваль
Берлинский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон 27 сентября во время выступления перед представителями американской дипломатии обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, заявив, что расширение НАТО - это якобы его вина, передает канал ABC News
Она указала, что администрация президента США Джо Байдена занимается "защитой демократии на Украине, расширением НАТО".

"Увы, Владимир, вы сами виноваты," - сказала Клинтон, имея ввиду расширение Североатлантического альянса.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на вступление новых стран в НАТО.
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