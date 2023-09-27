https://ukraina.ru/20230927/1049730385.html

Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО

Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО - 27.09.2023 Украина.ру

Неожиданный выпад: Клинтон нашла "виновника" расширения НАТО

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон 27 сентября во время выступления перед представителями американской дипломатии обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, заявив, что расширение НАТО - это якобы его вина, передает канал ABC News

2023-09-27T13:53

2023-09-27T13:53

2023-09-27T13:53

нато

хиллари клинтон

владимир путин

новости

зарубежье

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Она указала, что администрация президента США Джо Байдена занимается "защитой демократии на Украине, расширением НАТО".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на вступление новых стран в НАТО.

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нато, хиллари клинтон, владимир путин, новости, зарубежье