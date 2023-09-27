https://ukraina.ru/20230927/1049727393.html

Отставка канадского спикера, польское оружие, откровения Чирилло. Главное на Украине на 13:00 27 сентября

Отставка канадского спикера, польское оружие, откровения Чирилло. Главное на Украине на 13:00 27 сентября - 27.09.2023 Украина.ру

Отставка канадского спикера, польское оружие, откровения Чирилло. Главное на Украине на 13:00 27 сентября

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку; в Минобороны Украины благодарят Польшу за танки, хотя почти половина поляков выступают против; пранкеры Вован и Лекус позвонили экс-спикеру ВСУ Саре Эштону-Чирилло - тот поделился(лась) откровениями

2023-09-27T13:00

2023-09-27T13:00

2023-09-27T13:00

эксклюзив

хроники

канада

зарубежье

польша

украина

нацисты

сара эштон-чирилло

матеуш моравецкий

рустем умеров

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Отставка канадского спикера после позорного чествования эсесовца в парламентеСпикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что уходит со своего поста."С тяжелым сердцем я информирую членов парламента о своей отставке с поста спикера палаты общин", - сказал Рота.Он выразил свои глубокие сожаления из-за приглашения нациста в парламент Канады."Чествование в парламенте причинило боль отдельным людям и сообществам, в том числе еврейской общине в Канаде и во всём мире, а также тем, кто пережил нацистские зверства в Польше и других странах. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия", - заявил он.Новый спикер будет избран в следующий вторник, 3 октября, отметил Рота.22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.Примечательно, что лояльная украинским нацистам Варшава взорвалась гневом негодования, когда эсэсовца из "Галичины" чествовали в парламенте Канады. Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя".Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тыс. добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тыс.) и отдельных полицейских частей. Первоначально дивизия использовалась как карательное соединение. В частности, принимала участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и боях с югославскими партизанами.В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины.По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Украина признает решения Нюрнбергского трибунала.Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек 26 сентября заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка.Пресс-секретарь Института национальной памяти (ИНП) Польши Рафал Лешкевич заявил, что следователи ведомства приступили к проверке информации о том, участвовали ли эсесовец Хунка в геноциде поляков во Львовской области.Прокуроры ИНП, отметил он, анализируют имеющиеся в их распоряжении документы, проверяя, участвовал ли Хунка в преступлении в Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года.По словам Лешкевича, целью анализа нескольких десятков томов дела является проверка того, "фигурирует ли в них имя Хунки".Представитель ИНП рассказал, что также обратиться за информацией к властям Канада, так как Хунка при въезде в страну должен был предоставить информацию о себе иммиграционным властям.Также следователи ИНП Польши намерены обратиться за архивными документами к украинским властям."Не исключено, что информация о нём находится в украинских архивах. Недавно в рамках юридической помощи украинцы предоставили нам документы, касающиеся преступления в Гуте Пеняцкой. Этими материалами уже дополнены следственные документы", отметил Лешкевич.*Признан в РФ террористической организацией.Поставки польских танков на УкраинуМинистр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву "за лидерство в танковой коалиции"."Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком - министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции", - рассказал Умеров на своей странице в социальной сети Х.Новый глава Минобороны Украины поблагодарил Польшу "значительную помощь", оказанную Украине с февраля 2022 года.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 сентября заявил, что Польша прекращает поставки оружия Украине.“Мы больше не передаем оружие Украине, потому что сейчас мы вооружаем Польшу”, - заявил Моравецкий.Позднее пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллер уточнил, что Варшава поставляет оружие Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям.Польское издание Rzeczpospolita и радио RMF FM 27 сентября опубликовали результаты опроса среди населения. Опрос провели сотрудники агентства IBRiS. Вопрос, который был задан респондентам, касался заявления Моравецкого о том, что Варшава больше не будет предоставлять Украине никакого оружия.Положительно заявление о прекращении поставок оружия Киеву оценивают 47,2% граждан. При этом 44,5% опрошенных считает это заявление неправильным, 8,3% участников опроса не имеют мнения по данному вопросу.Издание уточняет, что в группе, положительно воспринявшей слова Матеуша Моравецкого, в первую очередь находятся сторонники правящего лагеря (71%) и только 30% сторонников оппозиции.Заявление о прекращение поставок вооружения премьер-министр сделал на фоне растущего спора по поводу украинского зерна.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции до 15 сентября.Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.В Киеве ответили на введенный польской стороной запрет. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши. По словам Качки, Украина пошла на такой шаг, чтобы убедить Варшаву пустить через свою территорию украинское зерно, пусть и во вред местным фермерам.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус заявил, что Польша справится с эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции — неизвестно.Моравецкий добавил, что Польша может расширить список запрещённых к ввозу из Украины товаров в случае, если Киев будет накалять конфликт."Наёмники больше ничего не умеют, только воевать". Откровения Чирилло пранкерам Вовану и ЛексусуПранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному экс-спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Ролик пранкеры разместили на своём канале в Rutube.Эштон-Чирилло поделился(лась) откровениями об иностранных наёмниках, которые воюют на Украине.Он/она отметил/а, что наёмники приезжают на Украину только потому, что больше ничего не умеют, только воевать. Многие из наёмников, по её/его словам, принимают участие в боевых действиях лишь потому, что в своих странах у них нет никаких возможностей для самореализации."И хотя я защищаю их (Иностранных наёмников. – Ред.) в публичных выступлениях, в частном порядке я отмечаю, что мне известно, что многие из них придерживаются крайне правых взглядов, существуют нацистские группировки, о которых мною был подготовлен доклад", - сказал/а экс-представитель теробороны ВСУ.В рядах ВСУ есть также есть проблемы с морально-психологическим состоянием военнослужащих, отметил/а Чирилло."Иностранные солдаты приехали сюда за деньгами. Большинство из них. И такие люди в большей степени склонны к употреблению наркотиков, к стремлению обогатиться, они набивают деньги к себе в карманы", - резюмировал/а он/а.21 сентября Сару Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов".Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".А в середине сентября Чирилло сделал/а новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".Еще в 2019 году Эштон-Чирилло носил имя Майкл и вел жил среднестатистического американского обывателя с женой, ребенком и работой аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.После трансгендерного перехода семья распалась, а Чирилло занялся(лась) правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился(лась) на фронт.После незначительного ранения в руку в Артемовске Чирилло вернулся(лась) в США с обещанием свобод для ЛГБТ и крымских татар. Через какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа 46-летнего(юю) американца(ку) назначили спикером ВСУ на западную аудиторию.

https://ukraina.ru/20230927/1049719677.html

https://ukraina.ru/20230922/1049612570.html

https://ukraina.ru/20230921/1049582529.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, канада, зарубежье, польша, украина, нацисты, сара эштон-чирилло, матеуш моравецкий, рустем умеров