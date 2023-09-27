Польша снова призвала Украину отозвать жалобу в ВТО
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский обещал обдумать отзыв жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на зерновое эмбарго. Об этом 27 сентября заявил журналистам его польский коллега Роберт Телюс
"Министр (Сольский. - Ред.) декларировал, что будет говорить с министром экономики Украины, чтобы обдумать отзыв этой жалобы", - сказал Телюс.
При этом он подчеркнул, что Варшава считает жалобу Киева безосновательной. Он также назвал украинскую жалобу "занозой" в переговорах по зерну.
Телюс настаивает на том, что украинское зерно не может поставляться в Польшу.
"Конечно, наша позиция является твердой – на польский рынок не может поступать зерно с Украины. Украинская сторона хорошо приняла нашу аргументацию о том, что мы должны справиться с зерном, которое мы собрали в этом году во время уборочной, а нам еще предстоит и кукуруза", - сказал он.
По словам Телюса, очередные польско-украинские переговоры на тему зерна пройдут "в ближайшие недели".
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Вчера, 18:17Украинский министр пообещал отозвать жалобу на Польшу в ВТО, но "слился"Несколько дней назад министр аграрной политики Украины Николай Сольский пообещал своему польскому коллеге Роберту Телусу отозвать жалобу Киева на Варшаву во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако слово свое украинец не сдержал и "замолчал". Эту тему 26 сентября прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Рышард Бартосик