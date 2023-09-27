https://ukraina.ru/20230927/1049726295.html

Польша снова призвала Украину отозвать жалобу в ВТО

Польша снова призвала Украину отозвать жалобу в ВТО - 27.09.2023 Украина.ру

Польша снова призвала Украину отозвать жалобу в ВТО

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский обещал обдумать отзыв жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на зерновое эмбарго. Об этом 27 сентября заявил журналистам его польский коллега Роберт Телюс

2023-09-27T13:19

2023-09-27T13:19

2023-09-27T13:19

польша

жалоба

вто

украина

зерно

зарубежье

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"Министр (Сольский. - Ред.) декларировал, что будет говорить с министром экономики Украины, чтобы обдумать отзыв этой жалобы", - сказал Телюс.При этом он подчеркнул, что Варшава считает жалобу Киева безосновательной. Он также назвал украинскую жалобу "занозой" в переговорах по зерну.Телюс настаивает на том, что украинское зерно не может поставляться в Польшу.По словам Телюса, очередные польско-украинские переговоры на тему зерна пройдут "в ближайшие недели".В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ukraina.ru/20230926/1049712376.html

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польша, жалоба, вто, украина, зерно, зарубежье