"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams - 27.09.2023 Украина.ру
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"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams
"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams - 27.09.2023 Украина.ру
"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams
Американские танки Abrams будут гореть, как и немецкие Leopard и британские Challenger, заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-27T10:53
2023-09-27T11:48
новости
россия
владимир рогов
запорожская область
m1 abrams
leopard-2 (танк)
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Американские танки Abrams ждёт та же судьба, что и немецкие Leopard и британские Challenger, отметил он.25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия американских танков Abramsприбыла на Украину.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, но точную дату не уточнил. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.
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новости, россия, владимир рогов, запорожская область, m1 abrams, leopard-2 (танк), challenger-2 (танк)
Новости, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, M1 Abrams, Leopard-2 (танк), Challenger-2 (танк)

"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams

10:53 27.09.2023 (обновлено: 11:48 27.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Американские танки Abrams будут гореть, как и немецкие Leopard и британские Challenger, заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и ПТУРщики (ПТУР - противотанковая управляемая ракета. – Ред.) ждут с нетерпением", - сказал Рогов.
Американские танки Abrams ждёт та же судьба, что и немецкие Leopard и британские Challenger, отметил он.
"Гореть будут также ярко и эффектно", - подчеркнул Рогов.
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия американских танков Abramsприбыла на Украину.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, но точную дату не уточнил. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.
Владимир Зеленский
25 сентября, 15:08
Танки "Абрамс" уже на Украине, подтвердил ЗеленскийТанки Abrams уже на Украине, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал 25 сентября в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияВладимир РоговЗапорожская областьM1 AbramsLeopard-2 (танк)Challenger-2 (танк)
 
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