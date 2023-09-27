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"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams
"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams - 27.09.2023 Украина.ру
"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams
Американские танки Abrams будут гореть, как и немецкие Leopard и британские Challenger, заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-27T10:53
2023-09-27T10:53
2023-09-27T11:48
новости
россия
владимир рогов
запорожская область
m1 abrams
leopard-2 (танк)
challenger-2 (танк)
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Американские танки Abrams ждёт та же судьба, что и немецкие Leopard и британские Challenger, отметил он.25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия американских танков Abramsприбыла на Украину.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, но точную дату не уточнил. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.
https://ukraina.ru/20230925/1049676607.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, владимир рогов, запорожская область, m1 abrams, leopard-2 (танк), challenger-2 (танк)
Новости, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, M1 Abrams, Leopard-2 (танк), Challenger-2 (танк)
"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams
10:53 27.09.2023 (обновлено: 11:48 27.09.2023)
Американские танки Abrams будут гореть, как и немецкие Leopard и британские Challenger, заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили журналисты РИА Новости