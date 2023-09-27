https://ukraina.ru/20230927/1049722845.html

Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е"

Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е" - 27.09.2023 Украина.ру

Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е"

Из прибалтийских республик все чаще приходят сообщения об уличных разборках и жестоких преступлениях

2023-09-27T15:18

2023-09-27T15:18

2023-09-27T15:18

эксклюзив

прибалтика

каунас

литва

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бандиты

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преступность

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Обед с кровьюВ конце августа среди бела дня на проспекте Лайсвес в Каунасе группа мужчин в масках и с железными прутьями в руках напали на обедающих в ресторане Grilintas Cinamonas. Нападение произошло на открытой площадке, женщина из числа подвергнувшихся атаке успела забежать внутрь заведения и избежала последствий. Одним из пострадавших оказался ранее судимый Ритис Садаускас, который был доставлен в больницу с повреждениями средней тяжести. Также про Садаускаса известно, что он был связан с известной организованной преступной группировкой. Еще один из пострадавших - член банды "агуркинисов" Тадас Петрошюс, сейчас отбывающий срок в Алитусской тюрьме и выпущенный "на побывку". По сути, в центре Каунаса произошла классическая бандитская разборка. Характерно также, что пострадавшие отказались от сотрудничества с правоохранителями – вероятно, рассчитывают решить вопрос "по понятиям". Независимые эксперты предполагают, что вслед за этим последуют и новые акты насилия, которыми обычно сопровождается противостояние криминальных группировок.Тем временем литовские СМИ бьют тревогу – такого рода нападение в "европейском городе" не должно остаться безнаказанным. Но разве "европейскость" – гарантия безопасности? Вовсе нет.Также отдельного внимания стоит происходящее с преступностью в остальной Литве.Литва криминальнаяНужно сказать, что "лихие 90-е" задержались в прибалтийских республиках надолго. Если в соседней Белоруссии с ОПГ было покончено уже к первой половине 2000-х, то в Литве бандиты продолжали чувствовать себя прекрасно и дальше. Долгое время в Каунасе, криминальной столице Литвы, продолжали бесчинствовать банды "агуркинисов" и "камуолинисов".Основным фактором, обеспечивающим организованной преступности относительно безбедное существование, всегда была коррупция в правоохранительных органах. Но в постсоветской Прибалтике бандиты, уже оказавшись в руках Фемиды, стали апеллировать и к теме защиты "прав человека". Ведь в стране ЕС живут. И тот же Тадас Петрошюс, на которого напали в каунасском ресторане, в 2015 году вместе с другими лидерами банды "агуркинисов" стал фигурантом расследования Европейского суда по правам человека. Высокий суд выяснял, не нарушило ли слишком долгое предварительное заключение права подозреваемых в бандитизме и наркоторговле. После того, как полиции все же удалось отправить за решетку "старых" лидеров крупнейших ОПГ, у руля группировок встало новое поколение. Иногда это были уже настоящие династии – банды возглавляли сыновья прежних лидеров. В прежнем воровском мире такая наследственность не применялась. Но в силу того, что сегодня организованная преступность – это прежде всего бизнес и криминальный капитал, передача его по наследству стала логичной.Тем временем отношение к оргпреступности продолжало оставаться весьма толерантным. Например, Миндаугас Жямайтис, сын известного криминального авторитета, за фактически создание ОПГ нового поколения получил срок в 1 год 5 месяцев и 5 дней (по обвинению в "самоуправтсве"). А его сподвижник Деймантас Бугавичюс вообще остался на свободе, получив отсрочку от исполнения наказания.Но на путь исправления, разумеется, никто становится не собирался. А вскоре молодые бандиты принялись активно выяснять отношения между собой. В 2015 году Деймантис Бугавичюс был убит. Его застрелили в собственном автомобиле Mercedes Benz S 320 прямо на проспекте Балту в Каунасе. Только в 2020 году дело двух наемных киллеров из Эстонии, совершивших преступление, было передано в суд. Эстонцев наняла конкурирующая банда.А в апреле 2018 года в Каунасе было задержано 19 человек из группировки "камуолинисов" ("мячей"), которую местные полицейские характеризовали как одну из самых опасных банд не только в Литве, но и во всей Европе. С большой гордостью сообщалось, что суд санкционировал взятие под стражу большинства задержанных – на 2-3 месяца. И еще раз обратим внимание: некоторые из подвергнувшихся недавнему нападению в Каунасе как минимум в прошлом принадлежали к группировке "агуркинисов". Впрочем, говорить применительно к Литве, что 90-е возвращаются, было бы не совсем корректно. Они никуда и не уходили. А нынешний экономический кризис и наплыв мигрантов из Украины дает преступности разных видов новый, дополнительный ресурс.Криминогенный рай по-европейскиОбычно прозападная пропаганда рисует страны ЕС, включая и их постсоветских новых членов, эталоном порядка и стабильности. Но вот рассуждая о недавнем нападении в Каунасе, в литовских СМИ говорят: организованная преступность не является особенностью Литвы. Мол, хватает этого и в других странах, а основная причина – желание молодых людей из неполноценных семей быстро заработать большие деньги.Только вот именно Литва по итогам 2022 года заняла 1-е место в ЕС по количеству убийств на душу населения – 4,57 убийства на 100 тысяч человек. Не сильно оттает от своей прибалтийской соседки и Латвия – 4,36 убийства на 100 тысяч латышей. Только за первый квартал 2022 года количество преступлений в Литве выросло на 20 %.Одна из важнейших причин такого уровня тяжелых преступлений – развал промышленности и экономическая депрессия, в которой оказались прибалтийские государства. Закрытие большинства крупных предприятий и безработица – вот что оказалось для них "европейской" реальностью, вместо обещанного сказочного процветания.Сегодня новостные колонки литовских СМИ по-прежнему пестрят сообщениями о преступлениях, ежедневно совершаемых в этой небольшой республике. При этом многие из них носят жестокий и насильственный характер. Вот только некоторые из криминальных происшествий за последние дни. 24 сентября, Алитус. При задержании пьяный мужчина ранил полицейского. 25 сентября, Паневежис. В школе подрались две девочки-подростка. Пока они катались по траве, третья подошла и воткнула в спину одной из них нож. Остальные ученики спокойно наблюдали и снимали все на видео, которое тут же выложили в соцсети. 14-летняя школьница доставлена в реанимацию. 26 сентября, Желва. Утром полицией был обнаружен труп жестоко убитого 52-летнего мужчины со множественными телесными повреждениями.Что касается кровавого инцидента в школе, то пырнуть ножом – это еще не самое страшное, на что способны подростки в современной Литве. В настоящий момент идет судебный процесс по делу о жестоком убийстве 15-летней школьницы в Шауляе. Одному из трех ее убийц на момент преступления было всего 14 лет. При этом именно несовершеннолетний и был инициатором убийства. В преступлении также активно участвовала близкая подруга жертвы. Девочку заманили на квартиру, отобрали мобильный телефон и заклеили рот скотчем. Несчастную истязали и убивали в течении нескольких часов – душили, били ногами и разными предметами. После чего принесли к телу погибшей плюшевого мишку и помолились. Убийцы были в состоянии наркотического опьянения. При этом незаконная торговля психотропными веществами является ныне приоритетным направлением в деятельности литовской мафии. Безусловно, вхождение в ЕС облегчило условия для международного наркотрафика. Сегодня местные группировки работают с коллегами из скандинавских стран, Великобритании, Ирландии и Испании. Есть информация, что в Каунасе и других литовских городах работают подпольные лаборатории по производству наркотиков.При этом литовскую молодежь буквально захлестнула волна употребления "психоактивных веществ". На днях один из несовершеннолетних скончался после употребления наркотиков в компании. Наркотические вещества "ходят" даже в местах лишения свободы. Так, на днях в Правенишскую тюрьму с помощью дронов были заброшены, вместе с мобильными телефонами, шприцы для инъекций.Горячие мигрантыПрисоединение Прибалтики к нынешним санкциям против РФ и Белоруссии только усугубили ситуацию в экономике и социальной сфере, а значит – и в области безопасности. Для Литвы, как и в целом для постсоветского пространства, в последние годы в сравнении с "нулевыми" было характерно сокращение уровня преступности. Например, существенный спад криминала наблюдался с 2018 года по 2021. Однако в 2022 году произошел серьезный всплеск.Если в 2021 году в Литве было зафиксировано 42 525 преступлений, то в 2022 году – уже 45 750 преступных деяний. И весь этот криминальный рост происходил на фоне усиления санкций и антироссийской политики. Случайность? Кто-то может сказать, что такое "оживление" связано с отменой ковидных ограничений. Вероятно, этот фактор тоже сыграл свою роль. Но вот в соседней Республике Белоруссия в 2022 году рост криминальной активности составил всего 1%, а не 7,5 %, как в Литве. В Литве, с ее нынешней пресловутой "европейскостью" и членством в ЕС, в 2022 году было совершено 1 615 преступлений на 100 тысяч населения. А в Белоруссии, которая входит в Союзное государство с Россией, – только 925.Также не способствовал улучшению криминогенной обстановки и наплыв беженцев из Украины. Кроме них, в Литву после событий 2020 года прибыло около 20 тысяч мигрантов из Белоруссии.При этом украинские беженцы как сами становятся жертвами различных преступлений, так и совершают правонарушения. Однако информация о подобных инцидентах, как правило, не очень охотно предается огласке. В частности, по Литве прокатилась серия подрывов и похищений банкоматов – ранее такого рода преступления тут были мало известны. Подозревают, что за этим криминальным промыслом стоят украинские этнические группировки. Граждане Украины задерживались в Литве и с незарегистрированным огнестрельным оружием. Появились и телефонные мошенники, говорящие с характерным фрикативным "г".Кроме того, в Литву прибывают и белорусские наемники из состава т.н. "батальона Калиновского". В декабре 2022 года один из них убил другого ударом ножа в сердце. Преступление произошло на квартире в Вильнюсе. Убийство было совершено на глазах жены погибшего, также входившей ранее в состав белорусского батальона ВСУ. Девушка обвенчалась с погибшим уже в Украине, будучи в составе т.н. "калиновцев". Этот факт активно пиарился в белорусских оппозиционных СМИ. Но вот о причинах убийства молодого мужа другим наемником, как и о дальнейшем ходе этого дела, ничего больше не сообщается.

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Георгий Василевский

эксклюзив, прибалтика, каунас, литва, ес, преступления, банда, бандиты, криминал, преступность, полиция, латвия