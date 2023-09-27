Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е" - 27.09.2023 Украина.ру
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Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е"
Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е" - 27.09.2023 Украина.ру
Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е"
Из прибалтийских республик все чаще приходят сообщения об уличных разборках и жестоких преступлениях
2023-09-27T15:18
2023-09-27T15:18
эксклюзив
прибалтика
каунас
литва
ес
преступления
банда
бандиты
криминал
преступность
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Обед с кровьюВ конце августа среди бела дня на проспекте Лайсвес в Каунасе группа мужчин в масках и с железными прутьями в руках напали на обедающих в ресторане Grilintas Cinamonas. Нападение произошло на открытой площадке, женщина из числа подвергнувшихся атаке успела забежать внутрь заведения и избежала последствий. Одним из пострадавших оказался ранее судимый Ритис Садаускас, который был доставлен в больницу с повреждениями средней тяжести. Также про Садаускаса известно, что он был связан с известной организованной преступной группировкой. Еще один из пострадавших - член банды "агуркинисов" Тадас Петрошюс, сейчас отбывающий срок в Алитусской тюрьме и выпущенный "на побывку". По сути, в центре Каунаса произошла классическая бандитская разборка. Характерно также, что пострадавшие отказались от сотрудничества с правоохранителями – вероятно, рассчитывают решить вопрос "по понятиям". Независимые эксперты предполагают, что вслед за этим последуют и новые акты насилия, которыми обычно сопровождается противостояние криминальных группировок.Тем временем литовские СМИ бьют тревогу – такого рода нападение в "европейском городе" не должно остаться безнаказанным. Но разве "европейскость" – гарантия безопасности? Вовсе нет.Также отдельного внимания стоит происходящее с преступностью в остальной Литве.Литва криминальнаяНужно сказать, что "лихие 90-е" задержались в прибалтийских республиках надолго. Если в соседней Белоруссии с ОПГ было покончено уже к первой половине 2000-х, то в Литве бандиты продолжали чувствовать себя прекрасно и дальше. Долгое время в Каунасе, криминальной столице Литвы, продолжали бесчинствовать банды "агуркинисов" и "камуолинисов".Основным фактором, обеспечивающим организованной преступности относительно безбедное существование, всегда была коррупция в правоохранительных органах. Но в постсоветской Прибалтике бандиты, уже оказавшись в руках Фемиды, стали апеллировать и к теме защиты "прав человека". Ведь в стране ЕС живут. И тот же Тадас Петрошюс, на которого напали в каунасском ресторане, в 2015 году вместе с другими лидерами банды "агуркинисов" стал фигурантом расследования Европейского суда по правам человека. Высокий суд выяснял, не нарушило ли слишком долгое предварительное заключение права подозреваемых в бандитизме и наркоторговле. После того, как полиции все же удалось отправить за решетку "старых" лидеров крупнейших ОПГ, у руля группировок встало новое поколение. Иногда это были уже настоящие династии – банды возглавляли сыновья прежних лидеров. В прежнем воровском мире такая наследственность не применялась. Но в силу того, что сегодня организованная преступность – это прежде всего бизнес и криминальный капитал, передача его по наследству стала логичной.Тем временем отношение к оргпреступности продолжало оставаться весьма толерантным. Например, Миндаугас Жямайтис, сын известного криминального авторитета, за фактически создание ОПГ нового поколения получил срок в 1 год 5 месяцев и 5 дней (по обвинению в "самоуправтсве"). А его сподвижник Деймантас Бугавичюс вообще остался на свободе, получив отсрочку от исполнения наказания.Но на путь исправления, разумеется, никто становится не собирался. А вскоре молодые бандиты принялись активно выяснять отношения между собой. В 2015 году Деймантис Бугавичюс был убит. Его застрелили в собственном автомобиле Mercedes Benz S 320 прямо на проспекте Балту в Каунасе. Только в 2020 году дело двух наемных киллеров из Эстонии, совершивших преступление, было передано в суд. Эстонцев наняла конкурирующая банда.А в апреле 2018 года в Каунасе было задержано 19 человек из группировки "камуолинисов" ("мячей"), которую местные полицейские характеризовали как одну из самых опасных банд не только в Литве, но и во всей Европе. С большой гордостью сообщалось, что суд санкционировал взятие под стражу большинства задержанных – на 2-3 месяца. И еще раз обратим внимание: некоторые из подвергнувшихся недавнему нападению в Каунасе как минимум в прошлом принадлежали к группировке "агуркинисов". Впрочем, говорить применительно к Литве, что 90-е возвращаются, было бы не совсем корректно. Они никуда и не уходили. А нынешний экономический кризис и наплыв мигрантов из Украины дает преступности разных видов новый, дополнительный ресурс.Криминогенный рай по-европейскиОбычно прозападная пропаганда рисует страны ЕС, включая и их постсоветских новых членов, эталоном порядка и стабильности. Но вот рассуждая о недавнем нападении в Каунасе, в литовских СМИ говорят: организованная преступность не является особенностью Литвы. Мол, хватает этого и в других странах, а основная причина – желание молодых людей из неполноценных семей быстро заработать большие деньги.Только вот именно Литва по итогам 2022 года заняла 1-е место в ЕС по количеству убийств на душу населения – 4,57 убийства на 100 тысяч человек. Не сильно оттает от своей прибалтийской соседки и Латвия – 4,36 убийства на 100 тысяч латышей. Только за первый квартал 2022 года количество преступлений в Литве выросло на 20 %.Одна из важнейших причин такого уровня тяжелых преступлений – развал промышленности и экономическая депрессия, в которой оказались прибалтийские государства. Закрытие большинства крупных предприятий и безработица – вот что оказалось для них "европейской" реальностью, вместо обещанного сказочного процветания.Сегодня новостные колонки литовских СМИ по-прежнему пестрят сообщениями о преступлениях, ежедневно совершаемых в этой небольшой республике. При этом многие из них носят жестокий и насильственный характер. Вот только некоторые из криминальных происшествий за последние дни. 24 сентября, Алитус. При задержании пьяный мужчина ранил полицейского. 25 сентября, Паневежис. В школе подрались две девочки-подростка. Пока они катались по траве, третья подошла и воткнула в спину одной из них нож. Остальные ученики спокойно наблюдали и снимали все на видео, которое тут же выложили в соцсети. 14-летняя школьница доставлена в реанимацию. 26 сентября, Желва. Утром полицией был обнаружен труп жестоко убитого 52-летнего мужчины со множественными телесными повреждениями.Что касается кровавого инцидента в школе, то пырнуть ножом – это еще не самое страшное, на что способны подростки в современной Литве. В настоящий момент идет судебный процесс по делу о жестоком убийстве 15-летней школьницы в Шауляе. Одному из трех ее убийц на момент преступления было всего 14 лет. При этом именно несовершеннолетний и был инициатором убийства. В преступлении также активно участвовала близкая подруга жертвы. Девочку заманили на квартиру, отобрали мобильный телефон и заклеили рот скотчем. Несчастную истязали и убивали в течении нескольких часов – душили, били ногами и разными предметами. После чего принесли к телу погибшей плюшевого мишку и помолились. Убийцы были в состоянии наркотического опьянения. При этом незаконная торговля психотропными веществами является ныне приоритетным направлением в деятельности литовской мафии. Безусловно, вхождение в ЕС облегчило условия для международного наркотрафика. Сегодня местные группировки работают с коллегами из скандинавских стран, Великобритании, Ирландии и Испании. Есть информация, что в Каунасе и других литовских городах работают подпольные лаборатории по производству наркотиков.При этом литовскую молодежь буквально захлестнула волна употребления "психоактивных веществ". На днях один из несовершеннолетних скончался после употребления наркотиков в компании. Наркотические вещества "ходят" даже в местах лишения свободы. Так, на днях в Правенишскую тюрьму с помощью дронов были заброшены, вместе с мобильными телефонами, шприцы для инъекций.Горячие мигрантыПрисоединение Прибалтики к нынешним санкциям против РФ и Белоруссии только усугубили ситуацию в экономике и социальной сфере, а значит – и в области безопасности. Для Литвы, как и в целом для постсоветского пространства, в последние годы в сравнении с "нулевыми" было характерно сокращение уровня преступности. Например, существенный спад криминала наблюдался с 2018 года по 2021. Однако в 2022 году произошел серьезный всплеск.Если в 2021 году в Литве было зафиксировано 42 525 преступлений, то в 2022 году – уже 45 750 преступных деяний. И весь этот криминальный рост происходил на фоне усиления санкций и антироссийской политики. Случайность? Кто-то может сказать, что такое "оживление" связано с отменой ковидных ограничений. Вероятно, этот фактор тоже сыграл свою роль. Но вот в соседней Республике Белоруссия в 2022 году рост криминальной активности составил всего 1%, а не 7,5 %, как в Литве. В Литве, с ее нынешней пресловутой "европейскостью" и членством в ЕС, в 2022 году было совершено 1 615 преступлений на 100 тысяч населения. А в Белоруссии, которая входит в Союзное государство с Россией, – только 925.Также не способствовал улучшению криминогенной обстановки и наплыв беженцев из Украины. Кроме них, в Литву после событий 2020 года прибыло около 20 тысяч мигрантов из Белоруссии.При этом украинские беженцы как сами становятся жертвами различных преступлений, так и совершают правонарушения. Однако информация о подобных инцидентах, как правило, не очень охотно предается огласке. В частности, по Литве прокатилась серия подрывов и похищений банкоматов – ранее такого рода преступления тут были мало известны. Подозревают, что за этим криминальным промыслом стоят украинские этнические группировки. Граждане Украины задерживались в Литве и с незарегистрированным огнестрельным оружием. Появились и телефонные мошенники, говорящие с характерным фрикативным "г".Кроме того, в Литву прибывают и белорусские наемники из состава т.н. "батальона Калиновского". В декабре 2022 года один из них убил другого ударом ножа в сердце. Преступление произошло на квартире в Вильнюсе. Убийство было совершено на глазах жены погибшего, также входившей ранее в состав белорусского батальона ВСУ. Девушка обвенчалась с погибшим уже в Украине, будучи в составе т.н. "калиновцев". Этот факт активно пиарился в белорусских оппозиционных СМИ. Но вот о причинах убийства молодого мужа другим наемником, как и о дальнейшем ходе этого дела, ничего больше не сообщается.
https://ukraina.ru/20230826/1048949186.html
https://ukraina.ru/20230907/1049229845.html
https://ukraina.ru/20230918/1049478363.html
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Георгий Василевский
Георгий Василевский
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, прибалтика, каунас, литва, ес, преступления, банда, бандиты, криминал, преступность, полиция, латвия
Эксклюзив, Прибалтика, Каунас, Литва, ЕС, преступления, банда, бандиты, криминал, преступность, полиция, Латвия

Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е"

15:18 27.09.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Георгий Василевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
Из прибалтийских республик все чаще приходят сообщения об уличных разборках и жестоких преступлениях
Обед с кровью
В конце августа среди бела дня на проспекте Лайсвес в Каунасе группа мужчин в масках и с железными прутьями в руках напали на обедающих в ресторане Grilintas Cinamonas. Нападение произошло на открытой площадке, женщина из числа подвергнувшихся атаке успела забежать внутрь заведения и избежала последствий.
Одним из пострадавших оказался ранее судимый Ритис Садаускас, который был доставлен в больницу с повреждениями средней тяжести. Также про Садаускаса известно, что он был связан с известной организованной преступной группировкой.
Еще один из пострадавших - член банды "агуркинисов" Тадас Петрошюс, сейчас отбывающий срок в Алитусской тюрьме и выпущенный "на побывку".
По сути, в центре Каунаса произошла классическая бандитская разборка. Характерно также, что пострадавшие отказались от сотрудничества с правоохранителями – вероятно, рассчитывают решить вопрос "по понятиям".
Независимые эксперты предполагают, что вслед за этим последуют и новые акты насилия, которыми обычно сопровождается противостояние криминальных группировок.
Тем временем литовские СМИ бьют тревогу – такого рода нападение в "европейском городе" не должно остаться безнаказанным. Но разве "европейскость" – гарантия безопасности? Вовсе нет.
Также отдельного внимания стоит происходящее с преступностью в остальной Литве.
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Литва криминальная
Нужно сказать, что "лихие 90-е" задержались в прибалтийских республиках надолго. Если в соседней Белоруссии с ОПГ было покончено уже к первой половине 2000-х, то в Литве бандиты продолжали чувствовать себя прекрасно и дальше.
Долгое время в Каунасе, криминальной столице Литвы, продолжали бесчинствовать банды "агуркинисов" и "камуолинисов".
Основным фактором, обеспечивающим организованной преступности относительно безбедное существование, всегда была коррупция в правоохранительных органах. Но в постсоветской Прибалтике бандиты, уже оказавшись в руках Фемиды, стали апеллировать и к теме защиты "прав человека". Ведь в стране ЕС живут.
И тот же Тадас Петрошюс, на которого напали в каунасском ресторане, в 2015 году вместе с другими лидерами банды "агуркинисов" стал фигурантом расследования Европейского суда по правам человека. Высокий суд выяснял, не нарушило ли слишком долгое предварительное заключение права подозреваемых в бандитизме и наркоторговле.
После того, как полиции все же удалось отправить за решетку "старых" лидеров крупнейших ОПГ, у руля группировок встало новое поколение. Иногда это были уже настоящие династии – банды возглавляли сыновья прежних лидеров.
В прежнем воровском мире такая наследственность не применялась. Но в силу того, что сегодня организованная преступность – это прежде всего бизнес и криминальный капитал, передача его по наследству стала логичной.
Тем временем отношение к оргпреступности продолжало оставаться весьма толерантным. Например, Миндаугас Жямайтис, сын известного криминального авторитета, за фактически создание ОПГ нового поколения получил срок в 1 год 5 месяцев и 5 дней (по обвинению в "самоуправтсве").
А его сподвижник Деймантас Бугавичюс вообще остался на свободе, получив отсрочку от исполнения наказания.
Но на путь исправления, разумеется, никто становится не собирался. А вскоре молодые бандиты принялись активно выяснять отношения между собой. В 2015 году Деймантис Бугавичюс был убит. Его застрелили в собственном автомобиле Mercedes Benz S 320 прямо на проспекте Балту в Каунасе.
Только в 2020 году дело двух наемных киллеров из Эстонии, совершивших преступление, было передано в суд. Эстонцев наняла конкурирующая банда.
А в апреле 2018 года в Каунасе было задержано 19 человек из группировки "камуолинисов" ("мячей"), которую местные полицейские характеризовали как одну из самых опасных банд не только в Литве, но и во всей Европе. С большой гордостью сообщалось, что суд санкционировал взятие под стражу большинства задержанных – на 2-3 месяца.
И еще раз обратим внимание: некоторые из подвергнувшихся недавнему нападению в Каунасе как минимум в прошлом принадлежали к группировке "агуркинисов".
Впрочем, говорить применительно к Литве, что 90-е возвращаются, было бы не совсем корректно. Они никуда и не уходили. А нынешний экономический кризис и наплыв мигрантов из Украины дает преступности разных видов новый, дополнительный ресурс.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
7 сентября, 11:18
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Криминогенный рай по-европейски
Обычно прозападная пропаганда рисует страны ЕС, включая и их постсоветских новых членов, эталоном порядка и стабильности. Но вот рассуждая о недавнем нападении в Каунасе, в литовских СМИ говорят: организованная преступность не является особенностью Литвы.
Мол, хватает этого и в других странах, а основная причина – желание молодых людей из неполноценных семей быстро заработать большие деньги.
Только вот именно Литва по итогам 2022 года заняла 1-е место в ЕС по количеству убийств на душу населения – 4,57 убийства на 100 тысяч человек. Не сильно оттает от своей прибалтийской соседки и Латвия – 4,36 убийства на 100 тысяч латышей. Только за первый квартал 2022 года количество преступлений в Литве выросло на 20 %.
Одна из важнейших причин такого уровня тяжелых преступлений – развал промышленности и экономическая депрессия, в которой оказались прибалтийские государства. Закрытие большинства крупных предприятий и безработица – вот что оказалось для них "европейской" реальностью, вместо обещанного сказочного процветания.
Сегодня новостные колонки литовских СМИ по-прежнему пестрят сообщениями о преступлениях, ежедневно совершаемых в этой небольшой республике. При этом многие из них носят жестокий и насильственный характер.
Вот только некоторые из криминальных происшествий за последние дни.
24 сентября, Алитус. При задержании пьяный мужчина ранил полицейского.
25 сентября, Паневежис. В школе подрались две девочки-подростка. Пока они катались по траве, третья подошла и воткнула в спину одной из них нож. Остальные ученики спокойно наблюдали и снимали все на видео, которое тут же выложили в соцсети. 14-летняя школьница доставлена в реанимацию.
26 сентября, Желва. Утром полицией был обнаружен труп жестоко убитого 52-летнего мужчины со множественными телесными повреждениями.
Что касается кровавого инцидента в школе, то пырнуть ножом – это еще не самое страшное, на что способны подростки в современной Литве. В настоящий момент идет судебный процесс по делу о жестоком убийстве 15-летней школьницы в Шауляе. Одному из трех ее убийц на момент преступления было всего 14 лет. При этом именно несовершеннолетний и был инициатором убийства.
В преступлении также активно участвовала близкая подруга жертвы. Девочку заманили на квартиру, отобрали мобильный телефон и заклеили рот скотчем. Несчастную истязали и убивали в течении нескольких часов – душили, били ногами и разными предметами. После чего принесли к телу погибшей плюшевого мишку и помолились.
Убийцы были в состоянии наркотического опьянения.
18 сентября, 03:38
Украина и стокгольмский синдромОдин мой читатель развивает идею, согласно которой население Украины просто "захвачено террористами в заложники" и поражено "стокгольмским синдромом"
При этом незаконная торговля психотропными веществами является ныне приоритетным направлением в деятельности литовской мафии. Безусловно, вхождение в ЕС облегчило условия для международного наркотрафика. Сегодня местные группировки работают с коллегами из скандинавских стран, Великобритании, Ирландии и Испании.
Есть информация, что в Каунасе и других литовских городах работают подпольные лаборатории по производству наркотиков.
При этом литовскую молодежь буквально захлестнула волна употребления "психоактивных веществ". На днях один из несовершеннолетних скончался после употребления наркотиков в компании.
Наркотические вещества "ходят" даже в местах лишения свободы. Так, на днях в Правенишскую тюрьму с помощью дронов были заброшены, вместе с мобильными телефонами, шприцы для инъекций.
Горячие мигранты
Присоединение Прибалтики к нынешним санкциям против РФ и Белоруссии только усугубили ситуацию в экономике и социальной сфере, а значит – и в области безопасности.
Для Литвы, как и в целом для постсоветского пространства, в последние годы в сравнении с "нулевыми" было характерно сокращение уровня преступности. Например, существенный спад криминала наблюдался с 2018 года по 2021. Однако в 2022 году произошел серьезный всплеск.
Если в 2021 году в Литве было зафиксировано 42 525 преступлений, то в 2022 году – уже 45 750 преступных деяний. И весь этот криминальный рост происходил на фоне усиления санкций и антироссийской политики.
Случайность? Кто-то может сказать, что такое "оживление" связано с отменой ковидных ограничений. Вероятно, этот фактор тоже сыграл свою роль. Но вот в соседней Республике Белоруссия в 2022 году рост криминальной активности составил всего 1%, а не 7,5 %, как в Литве.
В Литве, с ее нынешней пресловутой "европейскостью" и членством в ЕС, в 2022 году было совершено 1 615 преступлений на 100 тысяч населения. А в Белоруссии, которая входит в Союзное государство с Россией, – только 925.
Также не способствовал улучшению криминогенной обстановки и наплыв беженцев из Украины. Кроме них, в Литву после событий 2020 года прибыло около 20 тысяч мигрантов из Белоруссии.
Татьяна Андриец - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
10 июня, 11:52
Дело Татьяны Андриец. 22-летняя студентка угрожает латвийской государственности22-летнюю Татьяну Андриец и других оппозиционных гражданских активистов обвинили в совершении особо тяжких преступлений против Латвийского государства в пользу России через тг-канал "Антифашисты Прибалтики"
При этом украинские беженцы как сами становятся жертвами различных преступлений, так и совершают правонарушения. Однако информация о подобных инцидентах, как правило, не очень охотно предается огласке.
В частности, по Литве прокатилась серия подрывов и похищений банкоматов – ранее такого рода преступления тут были мало известны. Подозревают, что за этим криминальным промыслом стоят украинские этнические группировки.
Граждане Украины задерживались в Литве и с незарегистрированным огнестрельным оружием. Появились и телефонные мошенники, говорящие с характерным фрикативным "г".
Кроме того, в Литву прибывают и белорусские наемники из состава т.н. "батальона Калиновского". В декабре 2022 года один из них убил другого ударом ножа в сердце. Преступление произошло на квартире в Вильнюсе. Убийство было совершено на глазах жены погибшего, также входившей ранее в состав белорусского батальона ВСУ.
Девушка обвенчалась с погибшим уже в Украине, будучи в составе т.н. "калиновцев". Этот факт активно пиарился в белорусских оппозиционных СМИ. Но вот о причинах убийства молодого мужа другим наемником, как и о дальнейшем ходе этого дела, ничего больше не сообщается.
 
ЭксклюзивПрибалтикаКаунасЛитваЕСпреступлениябандабандитыкриминалпреступностьполицияЛатвия
 
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