В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков - 27.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230927/1049722660.html
В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков
В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков - 27.09.2023 Украина.ру
В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков
Институт национальной памяти (ИНП) Польши проверяет, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунка, которого на днях чествовали в канадском парламенте, в геноциде поляков во Львовской области, заявил пресс-секретарь ИНП Рафал Лешкевич. Об этом 27 сентября сообщили журналисты PAP
2023-09-27T10:28
2023-09-27T10:28
новости
польша
нацисты
институт национальной памяти
зарубежье
архив
дивизия сс "галичина"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102445/53/1024455308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d43b59a4fc8a300f7e80df582e6f3208.jpg
Прокуроры ИНП, отметил он, анализируют имеющиеся в их распоряжении документы, проверяя, участвовал ли Хунка в преступлении в Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года.Украинские нацисты из дивизии СС "Галичина" принимали участие в преступлении в Гуте Пеняцкой, где они убивали мирных жителей.Представитель ИНП напомнил, что следственный отдел их ведомства ведёт расследование убийства около 800 польских граждан в Гуте Пеняцкой.По словам Лешкевича, целью анализа нескольких десятков томов дела является проверка того, "фигурирует ли в них имя Хунки".Представитель ИНП рассказал, что также обратиться за информацией к властям Канада, так как Хунка при въезде в страну должен был предоставить информацию о себе иммиграционным властям.Лешкевич добавил, что дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка, украинского охранника в немецких концлагерях Треблинка, Собибор, Майданека, который после войны бежал в США, но спустя многие годы был депортирован в Германию и осужден.Также следователи ИНП Польши намерены обратиться за архивными документами к украинским властям. "Не исключено, что информация о нём находится в украинских архивах. Недавно в рамках юридической помощи украинцы предоставили нам документы, касающиеся преступления в Гуте Пеняцкой. Этими материалами уже дополнены следственные документы", отметил Лешкевич.22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя". Позднее Рота заявил о своей отставке. Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.
https://ukraina.ru/20230927/1049721675.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102445/53/1024455308_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25d546dcf8639dd6e89a398bdded1294.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, нацисты, институт национальной памяти, зарубежье, архив, дивизия сс "галичина"
Новости, Польша, нацисты, Институт национальной памяти, Зарубежье, архив, Дивизия СС "Галичина"

В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков

10:28 27.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМероприятие по случаю 75-й годовщины битвы за Броды
Мероприятие по случаю 75-й годовщины битвы за Броды - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Институт национальной памяти (ИНП) Польши проверяет, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунка, которого на днях чествовали в канадском парламенте, в геноциде поляков во Львовской области, заявил пресс-секретарь ИНП Рафал Лешкевич. Об этом 27 сентября сообщили журналисты PAP
"Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой", - рассказал Лешкевич.
Прокуроры ИНП, отметил он, анализируют имеющиеся в их распоряжении документы, проверяя, участвовал ли Хунка в преступлении в Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года.
Украинские нацисты из дивизии СС "Галичина" принимали участие в преступлении в Гуте Пеняцкой, где они убивали мирных жителей.
Представитель ИНП напомнил, что следственный отдел их ведомства ведёт расследование убийства около 800 польских граждан в Гуте Пеняцкой.
"Преступление, совершенное 28 февраля 1944 года, было самым крупным преступлением, совершенным СС "Галичина"", - подчеркнул Лешкевич.
По словам Лешкевича, целью анализа нескольких десятков томов дела является проверка того, "фигурирует ли в них имя Хунки".
Представитель ИНП рассказал, что также обратиться за информацией к властям Канада, так как Хунка при въезде в страну должен был предоставить информацию о себе иммиграционным властям.
Лешкевич добавил, что дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка, украинского охранника в немецких концлагерях Треблинка, Собибор, Майданека, который после войны бежал в США, но спустя многие годы был депортирован в Германию и осужден.
Также следователи ИНП Польши намерены обратиться за архивными документами к украинским властям. "Не исключено, что информация о нём находится в украинских архивах. Недавно в рамках юридической помощи украинцы предоставили нам документы, касающиеся преступления в Гуте Пеняцкой. Этими материалами уже дополнены следственные документы", отметил Лешкевич.
22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя". Позднее Рота заявил о своей отставке.
Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка.
Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.
Энтони Рота - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
09:55
Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставкуЭнтони Рота уходит с поста спикера после чествования эсесовца в парламенте Канады, сообщили 26 сентября журналисты CBC
 
НовостиПольшанацистыИнститут национальной памятиЗарубежьеархивДивизия СС "Галичина"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Отставка канадского спикера, польское оружие, откровения Чирилло. Главное на Украине на 13:00 27 сентября
11:54Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на Украине
11:49Уже ультиматум. США выбивают табуретку из-под Зеленского
11:40Independent выразили недоверие Украине после сообщения о гибели российского адмирала Соколова
10:54Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы
10:53"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams
10:45Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин
10:31Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву
10:30Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море
10:28В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков
10:18В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр
09:55Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку
09:54Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
09:39Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
09:23Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного
09:00Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:00Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма
07:55Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым
07:50Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
07:46Время бесплатного сыра закончилось: США прислали Украине условия дальнейшей помощи
Лента новостейМолния