https://ukraina.ru/20230927/1049722660.html

В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков

В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков - 27.09.2023 Украина.ру

В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков

Институт национальной памяти (ИНП) Польши проверяет, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунка, которого на днях чествовали в канадском парламенте, в геноциде поляков во Львовской области, заявил пресс-секретарь ИНП Рафал Лешкевич. Об этом 27 сентября сообщили журналисты PAP

2023-09-27T10:28

2023-09-27T10:28

2023-09-27T10:28

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институт национальной памяти

зарубежье

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дивизия сс "галичина"

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Прокуроры ИНП, отметил он, анализируют имеющиеся в их распоряжении документы, проверяя, участвовал ли Хунка в преступлении в Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года.Украинские нацисты из дивизии СС "Галичина" принимали участие в преступлении в Гуте Пеняцкой, где они убивали мирных жителей.Представитель ИНП напомнил, что следственный отдел их ведомства ведёт расследование убийства около 800 польских граждан в Гуте Пеняцкой.По словам Лешкевича, целью анализа нескольких десятков томов дела является проверка того, "фигурирует ли в них имя Хунки".Представитель ИНП рассказал, что также обратиться за информацией к властям Канада, так как Хунка при въезде в страну должен был предоставить информацию о себе иммиграционным властям.Лешкевич добавил, что дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка, украинского охранника в немецких концлагерях Треблинка, Собибор, Майданека, который после войны бежал в США, но спустя многие годы был депортирован в Германию и осужден.Также следователи ИНП Польши намерены обратиться за архивными документами к украинским властям. "Не исключено, что информация о нём находится в украинских архивах. Недавно в рамках юридической помощи украинцы предоставили нам документы, касающиеся преступления в Гуте Пеняцкой. Этими материалами уже дополнены следственные документы", отметил Лешкевич.22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя". Позднее Рота заявил о своей отставке. Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.

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новости, польша, нацисты, институт национальной памяти, зарубежье, архив, дивизия сс "галичина"