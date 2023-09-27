https://ukraina.ru/20230927/1049718791.html

Яна Амелина: США через Армению шатают Россию и добиваются ее развала на 40 государств

Яна Амелина: США через Армению шатают Россию и добиваются ее развала на 40 государств - 27.09.2023 Украина.ру

Яна Амелина: США через Армению шатают Россию и добиваются ее развала на 40 государств

Армении придется смириться с тем, что за 5 лет она окончательно стала объектом, а не субъектом; у нее больше нет права голоса и мнение ее никому в регионе не интересно. После утраты Карабаха, стержня армянской государственности, неизбежен демонтаж государственности уже самой Армении.

2023-09-27T07:08

2023-09-27T07:08

2023-09-27T07:08

интервью

армения

нагорный карабах

азербайджан

россия

спецоперация

сша

закавказье

грузия

государственность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048137551_91:19:831:435_1920x0_80_0_0_6ec49a9763ac06ca472d0706e2bf3ca7.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина. Она также отметила, что Южная Осетия и Абхазия должны сделать очевидные выводы из судьбы Нагорного Карабаха.Взаимодействие Армении и США вряд ли может сравниться по глубине с российско-армянской интеграцией. Об этом 26 сентября в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.— Яна Александровна, остановлен ли окончательно конфликт в Нагорном Карабахе?— Не будем испытывать каких-то иллюзий. Надо признать правду — основная часть конфликта завершена полной победой азербайджанской стороны еще осенью 2020 года, по итогам ноябрьского соглашения. В то время я написала статью, которая так и называлась "Карабах — всё".Уже тогда было ясно, что возвращение Карабаха в состав Азербайджана де-факто и де-юре — вопрос самого ближайшего времени, и никаких иллюзий на этот счет быть не должно. То, что армянская сторона и часть российских экспертов три года закрывали на это глаза — исключительно их проблема.В этой ситуации я сочувствую населению Карабаха, которое оказалось даже не разменной монетой, а вообще никем в этой ситуации; сожалею о молодых ребятах, погибших в 2020-м и этом году, в том числе со стороны армии Армении.— Какие сценарии развития событий вокруг Нагорного Карабаха можно предположить?— Все уже случилось: азербайджанская сторона не оставила армянской поля для каких-то телодвижений, как бы последняя не пыжилась. Я специально употребляю сниженную лексику, пытаясь сказать, что поведение Армении во всей этой ситуации выглядит крайне незрелым, показывает политическую инфантильность властей, их полное непонимание реалий региона. Поэтому итог закономерен.Теперь Нагорный Карабах будет официально реинтегрирован в состав Азербайджана, а народ региона (это в основном армяне) вынужден либо покинуть эту территорию, либо смириться с новым статусом. Я уверена, что практически все карабахское население не сможет жить под властью Баку, что бы там не говорили. Такой сценарий подойдет скорее лишь малой части карабахцев.— Почему вы так думаете?— Многочисленные войны за регион и сам конфликт показали, что это было невозможно еще много десятилетий тому назад. Что уж говорить про современную ситуацию?Карабахские армяне — пассионарная сторона в этом конфликте, пострадавшая не за свою вину. Из всех непризнанных республик карабахцы — люди, которые в свое время построили самую серьезную государственность и сражались за нее с оружием в руках, доказав, что имеют право на это.— Почему Ереван обвиняет Россию в сдаче Нагорного Карабаха?— Сейчас очень много претензий и с армянской стороны, и со стороны российских патриотов — так называемых псевдогосударственников, которые кричат, что Россия все сделала не так, кого-то предала и прочее. Я считаю, что Россию предали армянские правящие элиты и закономерно получили столь печальный результат. Это проблема не России, а армянских властных элит.В этой связи полагаю, что сейчас для Москвы было бы актуальным, прежде всего из гуманитарных соображений, предложить государственную программу и забрать в Россию всех карабахцев, желающих переселиться на ее территорию.Для нас это небольшие затраты: фактически речь идет о переброске людей на военно-транспортных самолетах в Россию и их обустройстве здесь. Допустим, я несколько преуменьшаю возможные трудности, но уверена, что карабахцы хорошо впишутся в российское общество, и не потребуют постоянной заботы о них. Они будут благодарны России за то, что она для них делает.В Армении же эти люди будут влачить жалкое существование беженцев, будут испытывать возмущение по отношению к армянской политической элите (которую, кстати, уже ничто не спасет, так как Армению ждет полный крах государственности).— Какие плюсы получит Россия, если примет у себя карабахцев?— Во-первых, если Москва примет небольшую часть карабахских армян, которые всегда были ориентированы на Россию, это принесет и нам, и им только плюсы. Кроме того, это наши единоверцы, христиане.Во-вторых, раз уж Россия является гарантом поддержания мира в Закавказье — наши геополитические интересы должны подкрепляться подобными гуманитарными акциями.— На внешнем векторе Никол Пашинян действует строго по указанию США. Какая судьба его ждет?— Полагаю, судьба Пашиняна крайне незавидна. Возможно, он плохо кончит в самом прямом смысле слова: теперь его, с одной стороны, как предателя национальных интересов, а с другой – как мавра, сделавшего свое дело, могут просто "убрать".— Что ждет отношения Армении с Россией и Азербайджаном?— Сейчас на армянском направлении наблюдается явное ослабление российских геополитических интересов, хотя бы в пиар-пространстве, что тоже немаловажно.В прошлом бывали случаи, когда Россия, если брать именно Закавказье, упорствовала в назначение той или иной кандидатуры на пост главы того или иного небольшого государства, потому что хотела видеть именно эту фигуру во главе страны.В случае с Пашиняном Россия сразу высказала свои сомнения по поводу его кандидатуры. Никакого отношения к его назначению она не имеет. Именно армянское общество поставило во главе страны Пашиняна.Ясно, что теперь, после утраты Карабаха — стержня армянской государственности — неизбежен демонтаж государственности уже самой Армении. Азербайджан, безусловно, будет пробивать Зангезурский коридор, и сделает это так, как удобно ему и Турции. Мнение Армении никому не интересно.Мне кажется, ключевые слова по поводу этого сказал Владимир Владимирович Путин в выступлении на Дальневосточном экономическом форуме — о недопустимости этнических чисток. Фактически это наше условие, которое мы публично озвучили Азербайджану и Турции.Азербайджан как разумная сторона с этим вполне согласился — мы видим относительно гуманное (как бы нелепо это не звучало) выдавливание армянского населения с карабахских территорий. Точно также будет и в Сюнике, где пойдет Зангезурский коридор, о котором Азербайджан мечтает много десятилетий.Совершенно очевидно, что армянская сторона не может оказать никакого противодействия этому. Коридор будет проложен, тем более это зафиксировано в тех самых договоренностях 2020 года.Так что Армении придется смириться с неизбежным — за пять лет она окончательно стала объектом, а не субъектом на региональной сцене; де-факто у нее больше нет права голоса. Горе побежденным, как говорили в Риме.Российские эксперты, которые серьезно занимались армянской проблематикой, предупреждали о подобном развитии событий — последствиях отхода Еревана от пророссийского курса – еще много лет назад. А потом всем это надоело — хочет Армения быть прозападной, пожалуйста.Конечно, определенная ответственность России за то, что Армения "легла" под Запад, тоже есть. Мы недостаточно пытались повлиять на Ереван. Также тут сыграло свою роль неблагоприятное стечение обстоятельств: вначале пандемия коронавируса, потом старт спецоперации на Украине — нам было не до Армении.А в стране в это время развивались негативные процессы, которые в итоге привели к тому, что мы сейчас имеем.— Все, что сейчас происходит в Закавказье — это англо-американская история. Им нужна любая дестабилизация. Кто следующий? Может быть, Грузия готова развязать новую войну против Южной Осетии и Абхазии?— Полагаю, что прямое развязывание Грузией военных действий в Южной Осетии и Абхазии крайне маловероятно. Там находятся российские военные базы. Кроме того, Южная Осетия и Абхазия жестко мотивированы на силовое противодействие Грузии.С другой стороны, Карабах тоже был мотивирован, но соотношение сил было совсем иным. Не думаю, однако, что грузинская армия, хотя ее и готовили американские военные эксперты, сильно продвинулась в воинском искусстве — в отличие от азербайджанских вооруженных сил.Здесь есть другая серьезная опасность. Она касается нынешнего относительно здравомыслящего руководства, которое стоит во главе Грузии.Когда в 2008 году Михаил Саакашвили развязывал агрессию против Южной Осетии, соотношение сил тоже, естественно, было в пользу России — и по-другому быть не может в принципе. Но грузинский лидер был уверен, что Москва не вмешается в этот конфликт.Сейчас в грузинском обществе в очередной раз мусолят информацию о том, что в стране возможен переворот, в результате которого к власти могут прийти просаакашвилевски настроенные силы.Трудно оценить реальные перспективы смены власти в Грузии, но такой сценарий вполне реален. Можно лишь уверенно прогнозировать, что это будут более враждебные России силы. По-другому быть не может — такова конфигурация грузинского политического поля.Если в Тбилиси опять воцарятся неадекватные политики, можно будет опасаться начала военных действий.Южная Осетия и Абхазия должны сейчас сделать очевидные выводы из судьбы Нагорного Карабаха. Будучи маленькими государственными образованиями, важно отбросить любые иллюзии на тему возможности защитить себя самостоятельно. Это нереально.Поэтому нужно присоединяться, окончательно и бесповоротно, к своему союзнику, который сможет постоять за вас — это Российская Федерация. Коротко говоря, Южная Осетия и Абхазия должны перестать делать вид, что они независимы, и вступить в состав России, от которой они зависят в финансовом, социально-экономическом и, разумеется, военном плане.Все остальное, как показала история с Карабахом, не решение проблемы.— Какой же фронт все-таки важнее для Запада: украинский или закавказский?— Для Запада важно все: там работают специалисты по всем направлениям и вопросам. Есть десятки аналитических центров, которые изучают Закавказье, анализируют происходящее на Украине. В первую очередь этим занимаются Соединенные Штаты Америки. Можно вспомнить отдельные попытки Европы что-то делать на этом направлении, но для нее это не приоритет.А вот для США важны и Закавказье, и Украина, и Средняя Азия — регионы, которые мы, к сожалению, так же глубоко, как американцы, не изучаем. Мы слишком мало занимаемся не только странами, с которыми граничим и даже воюем (в формате СВО), но и собственными территориями, например, Северным Кавказом или некоторыми национальными республиками.То, что нас изучает Америка — это неудивительно. Они будут использовать абсолютно любые, даже самые маленькие возможности, чтобы расшатать Россию, а в идеале — добиться ее развала более чем на 40 государств. Выдвигаются там такие идеи.Нам нужно серьезно усилить аналитическую работу по изучению всех этих и многих других вызовов и угроз. Вокруг России идут различные процессы, которые в динамике могут привести совсем не к тем результатам, которые бы нам хотелось видеть. И тогда попытки Запада разжечь второй фронт могут реализоваться не за пределами наших границ, а внутри России. Это серьезная опасность.

https://ukraina.ru/20230428/1045785166.html

https://ukraina.ru/20230925/1049662398.html

https://ukraina.ru/20230921/1049579291.html

https://ukraina.ru/20230921/1049575525.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, армения, нагорный карабах, азербайджан, россия, спецоперация, сша, закавказье, грузия, государственность, карабахский конфликт, никол пашинян, дмитрий песков, геополитика