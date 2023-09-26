МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ - 26.09.2023 Украина.ру
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МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ
МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ - 26.09.2023 Украина.ру
МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ
Международный уголовный суд в Гааге получил более полутысячи только индивидуальных исковых заявлений о последствиях агрессии Украины. Об этом 26 сентября в Луганске заявила советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
2023-09-26T20:40
2023-09-26T20:40
новости
луганская народная республика
луганск
лнр
правозащитники
международный уголовный суд
украина
военные преступления
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Выступая на луганском форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии", Сорока Сказала: "Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия".Как сообщает омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, Сорока "выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возможности придачи легитимности приговору трибунала в отношении военно-политического руководства Украины, который состоялся в ЛНР в 2018 году, со всеми собранными и оформленными материалами и свидетельскими показаниями очевидцев военной агрессии Украины".В работе форума принял участие руководитель секретариата уполномоченного по правам человека в РФ Александр Козлов. В своём выступлении, сообщает Сердюкова, он отметил: "Мы не можем оставаться равнодушными к фактам нарушения права на жизнь и дискриминации людей, имеющим место в ходе украинской агрессии. Наша задача обустроить жизнь в новых регионах, соответствующую высоким стандартам социального государства, где приоритетом является человек и его права".Россия не признаёт МУС. Однако ряд номинальных союзников России признают мандат этого суда.
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новости, луганская народная республика, луганск, лнр, правозащитники, международный уголовный суд, украина, военные преступления
Новости, Луганская Народная Республика, Луганск, ЛНР, правозащитники, Международный уголовный суд, Украина, Военные преступления

МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ

20:40 26.09.2023
 
© icc-cpi.intМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
© icc-cpi.int
Читать в
Международный уголовный суд в Гааге получил более полутысячи только индивидуальных исковых заявлений о последствиях агрессии Украины. Об этом 26 сентября в Луганске заявила советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
Выступая на луганском форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии", Сорока Сказала: "Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия".
Как сообщает омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, Сорока "выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возможности придачи легитимности приговору трибунала в отношении военно-политического руководства Украины, который состоялся в ЛНР в 2018 году, со всеми собранными и оформленными материалами и свидетельскими показаниями очевидцев военной агрессии Украины".
В работе форума принял участие руководитель секретариата уполномоченного по правам человека в РФ Александр Козлов. В своём выступлении, сообщает Сердюкова, он отметил: "Мы не можем оставаться равнодушными к фактам нарушения права на жизнь и дискриминации людей, имеющим место в ходе украинской агрессии. Наша задача обустроить жизнь в новых регионах, соответствующую высоким стандартам социального государства, где приоритетом является человек и его права".
Россия не признаёт МУС. Однако ряд номинальных союзников России признают мандат этого суда.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
21 мая, 15:51
Россия объявила в розыск судью и прокурора МУС, которые выписали "ордер на арест" ПутинаСледователи Следственного комитета РФ предъявили обвинение прокурору и судьям Международного уголовного суда. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе СК РФ
 
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Заголовок открываемого материала
21:10"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
20:40МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ
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