МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ
© icc-cpi.intМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
© icc-cpi.int
Международный уголовный суд в Гааге получил более полутысячи только индивидуальных исковых заявлений о последствиях агрессии Украины. Об этом 26 сентября в Луганске заявила советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
Выступая на луганском форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии", Сорока Сказала: "Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия".
Как сообщает омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, Сорока "выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возможности придачи легитимности приговору трибунала в отношении военно-политического руководства Украины, который состоялся в ЛНР в 2018 году, со всеми собранными и оформленными материалами и свидетельскими показаниями очевидцев военной агрессии Украины".
В работе форума принял участие руководитель секретариата уполномоченного по правам человека в РФ Александр Козлов. В своём выступлении, сообщает Сердюкова, он отметил: "Мы не можем оставаться равнодушными к фактам нарушения права на жизнь и дискриминации людей, имеющим место в ходе украинской агрессии. Наша задача обустроить жизнь в новых регионах, соответствующую высоким стандартам социального государства, где приоритетом является человек и его права".
Россия не признаёт МУС. Однако ряд номинальных союзников России признают мандат этого суда.