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МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ

МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ - 26.09.2023 Украина.ру

МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ

Международный уголовный суд в Гааге получил более полутысячи только индивидуальных исковых заявлений о последствиях агрессии Украины. Об этом 26 сентября в Луганске заявила советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

2023-09-26T20:40

2023-09-26T20:40

2023-09-26T20:40

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Выступая на луганском форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии", Сорока Сказала: "Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия".Как сообщает омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, Сорока "выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возможности придачи легитимности приговору трибунала в отношении военно-политического руководства Украины, который состоялся в ЛНР в 2018 году, со всеми собранными и оформленными материалами и свидетельскими показаниями очевидцев военной агрессии Украины".В работе форума принял участие руководитель секретариата уполномоченного по правам человека в РФ Александр Козлов. В своём выступлении, сообщает Сердюкова, он отметил: "Мы не можем оставаться равнодушными к фактам нарушения права на жизнь и дискриминации людей, имеющим место в ходе украинской агрессии. Наша задача обустроить жизнь в новых регионах, соответствующую высоким стандартам социального государства, где приоритетом является человек и его права".Россия не признаёт МУС. Однако ряд номинальных союзников России признают мандат этого суда.

https://ukraina.ru/20230521/1046420603.html

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новости, луганская народная республика, луганск, лнр, правозащитники, международный уголовный суд, украина, военные преступления