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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 26.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Обстрел крупнокалиберными снарядами кассетного типа образца НАТО по Донецку зафиксирован вечером 26 сентября. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-09-26T20:18
2023-09-26T20:18
2023-09-26T20:18
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С начала суток до 18.45 со стороны ВСУ зафиксировано восемь обстрелов Донецка и один – Горловки. При этом использовались кассетные артиллерийские снаряды калибра 155 мм (стандарт НАТО), 152 мм и ракеты РСЗО.В большинстве случаев обстрелы велись в направлении Кураховка - Донецк (Петровский и Кировский районы). Использовались кассетные боеприпасы 155 мм.Кассетные боеприпасы поставляют на Украину страны НАТО. В частности, США отправили на украинскую утилизацию большой объём своих старых снарядов кассетного типа.
https://ukraina.ru/20230923/1049647596.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донецк, горловка, днр, донецкая народная республика, военные преступления, сво
Новости, ВСУ, Донецк, Горловка, ДНР, Донецкая Народная Республика, Военные преступления, СВО
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Обстрел крупнокалиберными снарядами кассетного типа образца НАТО по Донецку зафиксирован вечером 26 сентября. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).