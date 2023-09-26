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ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 26.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Обстрел крупнокалиберными снарядами кассетного типа образца НАТО по Донецку зафиксирован вечером 26 сентября. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

2023-09-26T20:18

2023-09-26T20:18

2023-09-26T20:18

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С начала суток до 18.45 со стороны ВСУ зафиксировано восемь обстрелов Донецка и один – Горловки. При этом использовались кассетные артиллерийские снаряды калибра 155 мм (стандарт НАТО), 152 мм и ракеты РСЗО.В большинстве случаев обстрелы велись в направлении Кураховка - Донецк (Петровский и Кировский районы). Использовались кассетные боеприпасы 155 мм.Кассетные боеприпасы поставляют на Украину страны НАТО. В частности, США отправили на украинскую утилизацию большой объём своих старых снарядов кассетного типа.

https://ukraina.ru/20230923/1049647596.html

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новости, всу, донецк, горловка, днр, донецкая народная республика, военные преступления, сво