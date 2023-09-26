ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 26.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230926/1049717246.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - 26.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Обстрел крупнокалиберными снарядами кассетного типа образца НАТО по Донецку зафиксирован вечером 26 сентября. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-09-26T20:18
2023-09-26T20:18
новости
всу
донецк
горловка
днр
донецкая народная республика
военные преступления
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0c/1041734685_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_2f4d135304cd0de6f94074191ce5e8ce.jpg
С начала суток до 18.45 со стороны ВСУ зафиксировано восемь обстрелов Донецка и один – Горловки. При этом использовались кассетные артиллерийские снаряды калибра 155 мм (стандарт НАТО), 152 мм и ракеты РСЗО.В большинстве случаев обстрелы велись в направлении Кураховка - Донецк (Петровский и Кировский районы). Использовались кассетные боеприпасы 155 мм.Кассетные боеприпасы поставляют на Украину страны НАТО. В частности, США отправили на украинскую утилизацию большой объём своих старых снарядов кассетного типа.
https://ukraina.ru/20230923/1049647596.html
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0c/1041734685_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f10841a21596c8079bba52e64fe39f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, донецк, горловка, днр, донецкая народная республика, военные преступления, сво
Новости, ВСУ, Донецк, Горловка, ДНР, Донецкая Народная Республика, Военные преступления, СВО

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

20:18 26.09.2023
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Обстрел крупнокалиберными снарядами кассетного типа образца НАТО по Донецку зафиксирован вечером 26 сентября. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
С начала суток до 18.45 со стороны ВСУ зафиксировано восемь обстрелов Донецка и один – Горловки. При этом использовались кассетные артиллерийские снаряды калибра 155 мм (стандарт НАТО), 152 мм и ракеты РСЗО.
В большинстве случаев обстрелы велись в направлении Кураховка - Донецк (Петровский и Кировский районы). Использовались кассетные боеприпасы 155 мм.
Кассетные боеприпасы поставляют на Украину страны НАТО. В частности, США отправили на украинскую утилизацию большой объём своих старых снарядов кассетного типа.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
23 сентября, 17:27
США отправят Украине ATACMS с кассетными боеприпасами - Financial TimesСША отправят Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники
 
НовостиВСУДонецкГорловкаДНРДонецкая Народная РеспубликаВоенные преступленияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
20:40МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУ
20:18ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
20:05Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофы
19:48Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
19:41Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
19:40Эшелонированная оборона и ВСУ на окрестных высотах. Почему российским силам не удается взять Авдеевку
19:28Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
19:04День воссоединения в ЛНР и ДНР: выходной будет 2 октября
18:25Позвал нациста в парламент: канадского спикера просят уйти вслед за гостем
18:21Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич
18:20Украина в поисках чудо-оружия, уклонисты должны понести наказание, скандал в Канаде. Итоги 26 сентября
18:17Украинский министр пообещал отозвать жалобу на Польшу в ВТО, но "слился"
18:16Отдаём только бракованные. Болгария передаст Украине неисправные ракеты С-300
18:02Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого
18:00Куликовская битва: что пишут в учебниках и как было на самом деле
17:49Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих
17:47Украинские зерновозы прячут суда на румынской стороне - СМИ
17:21СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины
17:21Украина передала Чехии мошенников из днепропетровских сall-центров
Лента новостейМолния