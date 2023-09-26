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Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью - 26.09.2023 Украина.ру

Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

Во вторник 26 сентября около 18.45 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

2023-09-26T19:48

2023-09-26T19:48

2023-09-26T19:48

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"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сказано в официальном сообщении.Накануне, 25 сентября российские военные поразили крылатой ракетой воздушного базирования объединённый склад вооружения и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В итоге "уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра", проинформировало 26 сентября Минобороны РФ.

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новости, брянская область, всу, беспилотники, бпла, терроризм, сво, пво