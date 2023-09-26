Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью - 26.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230926/1049716058.html
Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью - 26.09.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
Во вторник 26 сентября около 18.45 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
2023-09-26T19:48
2023-09-26T19:48
новости
брянская область
всу
беспилотники
бпла
терроризм
сво
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048571308_0:397:960:937_1920x0_80_0_0_611f121a14b6a16f588bcccb7a397746.jpg
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сказано в официальном сообщении.Накануне, 25 сентября российские военные поразили крылатой ракетой воздушного базирования объединённый склад вооружения и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В итоге "уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра", проинформировало 26 сентября Минобороны РФ.
https://ukraina.ru/20230926/1049711995.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048571308_0:307:960:1027_1920x0_80_0_0_781d5dc0ef7acaa79f500acaba682098.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брянская область, всу, беспилотники, бпла, терроризм, сво, пво
Новости, Брянская область, ВСУ, беспилотники, БПЛА, терроризм, СВО, ПВО

Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

19:48 26.09.2023
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Читать в
Во вторник 26 сентября около 18.45 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сказано в официальном сообщении.
Накануне, 25 сентября российские военные поразили крылатой ракетой воздушного базирования объединённый склад вооружения и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В итоге "уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра", проинформировало 26 сентября Минобороны РФ.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
17:49
Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащихДмитрий Медведев посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения в ДНР и пообщался с рядовыми и офицерами
 
НовостиБрянская областьВСУбеспилотникиБПЛАтерроризмСВОПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала