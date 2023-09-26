Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Во вторник 26 сентября около 18.45 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сказано в официальном сообщении.
Накануне, 25 сентября российские военные поразили крылатой ракетой воздушного базирования объединённый склад вооружения и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В итоге "уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра", проинформировало 26 сентября Минобороны РФ.