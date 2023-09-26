https://ukraina.ru/20230926/1049715930.html

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью - 26.09.2023 Украина.ру

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Во вторник 26 сентября около 18.00 "пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

2023-09-26T19:41

2023-09-26T19:41

2023-09-26T19:41

новости

белгородская область

бпла

беспилотник

терроризм

пво

происшествия

всу

потери всу

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726777_0:47:549:355_1920x0_80_0_0_1af9d83716675d6fb32d4b5dfed03957.jpg

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в официальном сообщении.Также сегодня ВСУ нанесли артиллерийские удары по Донецке и Горловке.По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в живой силе на Купянском направлении - до 50-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском направлении - более 90 убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - до 70-ти убитыми, на Херсонском направлении в более 15-ти убитыми, а на Донецком направлении - до 310-ти убитыми и ранеными.

https://ukraina.ru/20230926/1049701719.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, бпла, беспилотник, терроризм, пво, происшествия, всу, потери всу, донецк, горловка