Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью - 26.09.2023 Украина.ру
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Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью - 26.09.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Во вторник 26 сентября около 18.00 "пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
2023-09-26T19:41
2023-09-26T19:41
новости
белгородская область
бпла
беспилотник
терроризм
пво
происшествия
всу
потери всу
донецк
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"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в официальном сообщении.Также сегодня ВСУ нанесли артиллерийские удары по Донецке и Горловке.По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в живой силе на Купянском направлении - до 50-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском направлении - более 90 убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - до 70-ти убитыми, на Херсонском направлении в более 15-ти убитыми, а на Донецком направлении - до 310-ти убитыми и ранеными.
https://ukraina.ru/20230926/1049701719.html
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новости, белгородская область, бпла, беспилотник, терроризм, пво, происшествия, всу, потери всу, донецк, горловка
Новости, Белгородская область, БПЛА, беспилотник, терроризм, ПВО, происшествия, ВСУ, потери ВСУ, Донецк, Горловка

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

19:41 26.09.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Во вторник 26 сентября около 18.00 "пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в официальном сообщении.
Также сегодня ВСУ нанесли артиллерийские удары по Донецке и Горловке.
По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в живой силе на Купянском направлении - до 50-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском направлении - более 90 убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - до 70-ти убитыми, на Херсонском направлении в более 15-ти убитыми, а на Донецком направлении - до 310-ти убитыми и ранеными.
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
14:45
"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрьЗа текущий месяц ВСУ потеряли свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, сообщил 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ
 
НовостиБелгородская областьБПЛАбеспилотниктерроризмПВОпроисшествияВСУпотери ВСУДонецкГорловка
 
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