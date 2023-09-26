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Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью - 26.09.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Во вторник 26 сентября около 18.00 "пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
2023-09-26T19:41
2023-09-26T19:41
2023-09-26T19:41
новости
белгородская область
бпла
беспилотник
терроризм
пво
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потери всу
донецк
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"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в официальном сообщении.Также сегодня ВСУ нанесли артиллерийские удары по Донецке и Горловке.По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в живой силе на Купянском направлении - до 50-ти военнослужащих, на Южно-Донецком направлении - до 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском направлении - более 90 убитыми и ранеными, на Запорожском направлении - до 70-ти убитыми, на Херсонском направлении в более 15-ти убитыми, а на Донецком направлении - до 310-ти убитыми и ранеными.
https://ukraina.ru/20230926/1049701719.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, бпла, беспилотник, терроризм, пво, происшествия, всу, потери всу, донецк, горловка
Новости, Белгородская область, БПЛА, беспилотник, терроризм, ПВО, происшествия, ВСУ, потери ВСУ, Донецк, Горловка
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Во вторник 26 сентября около 18.00 "пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.